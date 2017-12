Slnečná búrka spôsobila silnú polárnu žiaru

Polárna žiara bola po silnej slnečnej erupcii smerujúcej k Zemi viditeľná aj na miestach, kde sa zvyčajne neukazuje.

25. jan 2012 o 12:39 TASR

LONDÝN, BRATISLAVA. Slnečná erupcia z pondelka ovplyvnila magnetické pole našej planéty a v utorok večer zmenila mrazivú oblohu nad severnou Škandináviou na svetelné predstavenie polárnej žiary, aká sa nad Zemou objavila naposledy pred začiatkom druhej svetovej vojny, v roku 1939.

Dokonca aj skúsených pozorovateľov hviezd zaskočila intenzita polárnej žiary, ktorá v utorok rozsvietila nočnú oblohu nad severnou časťou našej planéty po najväčšej slnečnej erupcii za uplynulých šesť rokov.

Aj viac na juhu

"Bolo to absolútne neuveriteľné," konštatoval britský astronóm John Mason z paluby výletnej lode Midnatsol, ktorá sa plaví po fjordoch severného Nórska. "Svoju prvú polárnu žiaru som videl pred 40 rokmi a táto patrí medzi najlepšie," povedal svojim spolucestujúcim.

Už predtým, ako čiastočky slnečnej búrky dosiahli v utorok Zem, bolo vidno polárnu žiaru na oblohe aj ďaleko na juhu - v Írsku a Anglicku, kde ľudia iba zriedkavo majú šancu zachytiť toto úžasné svetelné predstavenie.

Utorňajšia farebná svetelná šou nemala taký dosah, o to väčšiu však mala intenzitu. "Bola to najväčšia polárna žiara, akú som videl za uplynulých päť či šesť rokov," povedal Andreas Hermansson, sprievodca z Ľadového hotela vo švédskom meste Jukkasjärvi, ktoré leží za polárnym kruhom.

"Bolo to absolútne úžasné, gigantické predstavenie tancujúcich svetiel a farieb. Trvalo to vyše hodiny. Fakticky by si človek musel ľahnúť na zem, aby to všetko zachytil."

Ako taká hmla

Polárna žiara sa objaví, keď elektromagnetický slnečný vietor zasiahne magnetické pole Zeme. Polárna žiara býva niekedy viditeľná zo severného Škótska, ale v pondelok v noci bola viditeľná aj zo severovýchodného Anglicka a Írska, čo je vzácnosť.

"Vyzerá to ako zelená a červená hmla. Počas niekoľkých uplynulých nocí však bola prevažne zelená," vyhlásil 41-ročný írsky taxikár a podpredseda fotografického klubu Buncrana zo severozápadu Írska, Gerard O'Kane. Spolu s dvadsiatkou amatérskych fotografov od piatkovej noci fotografujú horizont z desiatok rozličných miest.

Slnečný cyklus

Vedci očakávali zosilnenie slnečných erupcií, keď Slnko vstúpi do aktívnejšej fázy svojho 11-ročného cyklu, s predpokladaným vyvrcholením v roku 2013. V uplynulých rokoch sa však Slnko zdalo byť pokojnejšie ako zvyčajne, čo viedlo vedcov k úvahám, že vstupuje do nezvyčajne pokojného cyklu, k čomu dochádza približne raz za storočie.

V pondelok a v utorok protónová radiácia z erupcie dosiahla najsilnejšej úrovne od roku 2005. Zvyčajne to ovplyvní astronautov a satelity, ale NASA informovala, že posádka Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS nemala problémy a satelity ich mali iba drobné.

Presmerované boli niektoré letecké spoje cez severný pól, pretože sa očakávali problémy s komunikáciou, spôsobené radiáciou.

Riaditeľ sekcie polárnej žiary v Britskej astronomickej spoločnosti, Ken Kennedy, povedal, že polárna žiara môže byť viditeľná ešte niekoľko dní.

Zdroj: Associated Press