Ukazovateľom bezpečnosti internetového obchodu sú aj referencie

Jedným z najlepších ukazovateľov bezpečnosti internetového obchodu je jeho história alebo osobné referencie.

26. jan 2012 o 19:00 TASR

Bratislava 25. januára (TASR) Ak totiž obchod pôsobí na trhu niekoľko rokov a počet jeho objednávok neustále rastie, dá sa predpokladať, že zákazníci sú s ním spokojní. Pre TASR to uviedol výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektronický obchod (SAEC) Jozef Dvorský.

"No a keď si ľudia pri takomto internetovom obchode pozrú informácie na web stránke, väčšinou zistia, že sú zrozumiteľné, úplné a presné. Tiež keď zodvihnú telefón a zavolajú na kontaktné číslo, dostanú jasné odpovede na otázky," opísal Dvorský. Neznamená to však, že len elektronické obchody, ktoré pôsobia na trhu roky, sú seriózne. Aj novovzniknuté môžu byť také. Podľa Dvorského by si však mali ľudia pri výbere obchodu overiť napríklad čo najviac informácií o prevádzkovateľovi. Teda čím všetkým sa firma zaoberá. Tiež skontrolovať kontaktné údaje. "Ak obchodník nemá na stránke uvedenú telefónnu linku ani e-mailovú adresu, neriskujte a nenakupujte," upozornil Dvorský. Ak totiž ľudia nie sú spokojní s odpoveďami a ústretovosťou obchodníka už teraz, pri riešení skutočného problému to zrejme lepšie nebude.

"Ani chýbajúce fotografie jednotlivých druhov tovarov nie sú určite dobrým znamením," dodal. Oplatí sa podľa neho napríklad navštíviť nejaký server so sťažnosťami a skúsenosťami zákazníkov a overiť si, či sa ľudia na tento internetový obchod nesťažujú viac ako na iné obchody. Dobré je tiež skontrolovať možnosť stornovania objednávky či možnosti ceny dopravy tovaru.

"Pokiaľ je to možné, lepšie je uprednostňovať internetové obchody registrované na Slovensku, ktoré sa riadia slovenskou legislatívou," dodal Dvorský.