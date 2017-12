Európska komisia ide do regulácie internetu

Úradníci chcú určiť aj pravidlá presunu účtov medzi Facebookom a Googlom.

24. jan 2012 o 20:00 Adam Valček

BRATISLAVA. Zrušiť účet na Facebooku či Googli bez obáv, že americké firmy si roky nechajú údaje o vašich aktivitách či priateľoch, by malo byť jednoduchšie.

Spracúvať údaje po ich vymazaní im zakáže smernica Európskej komisie. Brusel ju má predstaviť v stredu, no denník The New York Times už získal jej kópiu.

Okrem úplného zmazania údajov im smernica prikáže, aby si na spracúvanie údajov vypýtali „špecifický a jednoznačný“ súhlas používateľov.

Mobilní operátori, aerolínie či obchody budú musieť spotrebiteľov informovať, ako a prečo ich dáta zhromažďujú. Ak uniknú, budú musieť ľudí informovať do 24 hodín.

Novinkou bude aj povinnosť umožniť transfer údajov medzi službami. The Financial Times ako príklad uvádza deaktiváciu účtu na Facebooku a jeho presun na sociálnu sieť Google Plus. A to všetko bez obáv, že by si Facebook nechal akékoľvek informácie o vás.

Nižšie príjmy

Ide o zásadnú zmenu smernice, ktorú Európska únia prijala v roku 1995. Eurokomisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová sa pri presadzovaní reformy odvoláva aj na prieskum, podľa ktorého sa až 72 percent Európanov zaujíma o využívanie svojich údajov.

Ak reforma prejde, vplyv bude mať najmä na internetové spoločnosti. Reforma môže podľa agentúry Bloomberg znížiť Facebooku, Yahoo či Googlu príjmy. Údaje o užívateľoch totiž predávajú inzerentom, aby reklamu cielili práve na ľudí, ktorým chcú produkt predať.

Brzda inovácií

Text normy nemusí byť konečný, podľa The Financial Times sa dajú očakávať pri jej prijímaní v Európskom parlamente silné lobistické tlaky. Microsoft či Google už varovali, že nové pravidlá údajov môžu „brzdiť inovácie“.

Smernica má priniesť aj vysoké pokuty za jej nedodržiavanie. Návrh, ktorý získal The New York Times, hovorí o maximálnej pokute dve percentá z globálneho obratu firmy. Ak by napríklad normu porušil náš Telekom, pokuta by mohla byť až 1,3 miliardy eur.

Norma sa má vzťahovať aj na spoločnosti mimo Európskej únie, pokiaľ budú svoje služby poskytovať Európanom. „Spoločnosti ako Facebook si nájdu cesty, ako obísť tieto pravidlá,“ povedal podľa Bloombergu podnikateľ Andrew Keene.

Nová legislatíva má firmám ušetriť až 2,3 miliardy eur ročne, podľa Redingovej sa totiž odstráni časť byrokracie. Smernica má vytvoriť aj nový európsky úrad, ktorý bude dohliadať na ochranu osobných údajov.