Štát by nemal od prideľovania frekvencií čakať vysoké príjmy

Štát nemôže od tendra na frekvencie pre siete štvrtej generácie očakávať veľké pokrytie a zároveň vysoké príjmy.

24. jan 2012 o 16:23 SITA

BRATISLAVA 24. januára (SITA) - Frekvencie v pásmach 800 MHz a 2 600 MHz sú totiž podľa Mareka Chovanca, právneho experta pre regulačné záležitosti spoločnosti Orange Slovensko, zaťažené komplikáciami, ktoré súvisia s ich predošlým používaním. "V prípade 800 MHz je tu problém s výmenou frekvencií s Towercomom a v prípade 2600 MHz sú to existujúce prídely MMDS operátorov, ktorí sa ich držia zubami nechtami a je pravdepodobné, že to môže skončiť v nejakom súdnom spore,“ povedal na utorkovej konferencii "Telekomunikácie SR 2012", ktorú organizuje Institute for International Research (IIR), Chovanec.

Štát podľa neho chce na jednej strane, aby budúci užívatelia týchto pásiem pokryli aj tie miesta, kde v súčasnosti vysokorýchlostný internet nie je dostupný, no zároveň si od tendra sľubuje vysoké výnosy. Ministerstvo financií podľa zverejnených informácií očakáva z predaja frekvencií príjem vo výške 40 mil. eur. "Keď sa predáva niečo, čo má právnu vadu, tak to nie je úplne to isté, ako keď sa predáva vec bez právnej vady, rovnako keď chcem od víťaza tendra to, aby investoval veľký objem zdrojov do pokrytia, tak dosť ťažko od neho môžem požadovať rovnaké zdroje aj za samotné pridelenie frekvencií," doplnil Chovanec.

Predseda Telekomunikačného úradu (TÚ) SR Ladislav Mikuš však tvrdí, že obidve frekvenčné spektrá sú v poriadku a nehrozia súdne spory. V prípade pásma 800 MHz, kde úrad vlani získal časť frekvencií výmenou so spoločnosťou Towercom za nové bez verejnej súťaže, čím mal podľa bývalého predsedu TÚ Branislava Máčaja porušiť zákon, však Mikuš nevidí problém. "Podľa právneho názoru právnikov úradu sme konali v súlade so zákonom," vysvetlil Mikuš.

Ani v prípade pásme 2 600 MHz nevidí predseda TÚ dôvod na právne spory. "Dvom najväčším buričom, spoločnosti Satro a ešte jednej spoločnosti, sme dovolili toto spektrum používať ešte tento rok," povedal Mikuš. Firmy tak podľa neho získali dostatok času, aby si "upratali svoj biznis".