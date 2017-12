Päť najlepších tichých zabijakov

Nemíňajú tisícky nábojov a nedemolujú obrovskými výbuchmi. Najtichšia cesta však často býva aj najnáročnejšia.

Nemíňajú tisícky nábojov a nedemolujú obrovskými výbuchmi. Najtichšia a najnenápadnejšia cesta však často býva aj najnáročnejšia.

Násilie v hrách je vďačnou témou pre médiá. A ak vás hra navádza na to, aby ste nepriateľa zlikvidovali čo najefektívnejšie, hneď je oheň na streche.

My však rozdiel od senzáciechtivých novinárov, ktorí z kritizovanej hry videli maximálne tak ukážku na Youtube, veľmi dobre vieme, že tiché zabíjanie vo virtuálnych svetoch je náročné nielen na postreh, ale aj premýšľanie a dôkladné plánovanie.

Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli pozrieť sa na prácu niektorých "profesionálov". Sú špičkoví, robia to už roky a hráči na nich nedajú dopustiť. Máme ich radi ich práve preto, že šialene nestláčajú spúšť samopalu, ale vedia splniť misiu bez zbytočného rozruchu.

Chladný stredovek

Thief Garrett Hlavným hrdinom je zlodej, ktorý nechce byť odhalený. Séria: Thief

Thief Rok vzniku: 1998

1998 Tvorcovia: Looking Glass Studios (Thief: The Dark Project, Thief Gold, Thief II: Metal Age) Ion Storm (Thief: Deadly Shadows)

Looking Glass Studios (Thief: The Dark Project, Thief Gold, Thief II: Metal Age) Ion Storm (Thief: Deadly Shadows) Poznávacie znamenie: veľká kapucňa, pre ktorú mu nevidíte do očí



Garrett je duchovným otcom všetkých stealth akčných hier. Tichých, nenápadných a zadumaných. Niekedy sa až čudujeme, prečo sme tento žáner nepomenovali slovom "thiefoviny".

Garrett bol pre nás prvým skutočným hrdinom, ktorý sa nebojí tieňov, využíva ich, aby sa neprezradil, stráže skôr omráči ako rozseká mečom. Keď je svetla predsa len mnoho, má v zálohe vodné šípy, ktoré uhasia akúkoľvek pochodeň.

Na plechovej podlahe sme museli chodiť potichu, ukrývať sa v tieňoch, sledovať hliadky, a to všetko v stredovekom fantasy steampunkovom štýle. Nech to vyzerá na akokoľvek neprehľadný guláš, práve v sérii Thief vidíme jediného poctivého zástupcu stealth hier.

Hru vydali v roku 1998 Looking Glass Studios. Skôr ako akcii, sme sa venovali taktizovaniu. Hrou sa síce dalo aj "premlátiť", avšak len na najjednoduchšej obtiažnosti (aj to len niekedy).

Najdrsnejší hráči si zvolili ťažšiu cestu, pri ktorej nemohli zabiť žiadneho nepriateľa (len omráčiť) a museli nájsť všetky poklady - i v tajných chodbičkách a miestach.

Hra je neskutočne prepracovaná a zábavná, dnes už možno aj trochu náročná až nehrateľná. Na štvrtý diel čakáme od roku 2008, kedy bol oficiálne ohlásený. Posledné dobrodružstvo s podtitulom Deadly Shadows je tak zatiaľ posledným Garrettovym výletom do sveta tieňov.

Agent s čiarovým kódom

Hitman Agent 47 Nájomný vrah bez minulosti. Séria: Hitman

Hitman Rok vzniku: 2000

2000 Tvorcovia: IO Interactive (Hitman: Codename 47, Hitman: Silent Assassin, Hitman: Contracts, Hitman: Blood Money)

IO Interactive (Hitman: Codename 47, Hitman: Silent Assassin, Hitman: Contracts, Hitman: Blood Money) Poznávacie znamenie: dobre padnúci oblek a vytetovaný čiarový kód na temene hlavy



Kto by to bol povedal? Keď sa nadaní Dáni na konci roku 2000 predviedli svojou prvotinou s tajomným názvom Hitman: Codename 47, ani zďaleka sme netušili, že si do holohlavého agenta s vytetovaným čiarovým kódom tak obľúbime.

Agent s označením 47 riešil situácie podobne ako Garrett, no dal aj iné možnosti. Hoci nám každý ďalší diel staval do cesty čoraz lineárnejšiu cestu, vždy sme si mohli vybrať, či necháme prehovoriť zbrane alebo sa budeme zakrádať a likvidovať nepriateľov nenápadne.

Počiatky celej série boli najlepšie. Dostali sme zakázku a pred samotnou misiu, teda pred spustením brilantného plánu, sme si najprv obhliadli okolie a pripravili sa.

Už v misii v demoverzii sme videli, ako vyzerá čistá a nenápadná práca: zbraň sme ukryli na WC a do reštaurácie prišli ako bežní hostia. Krvavý a hlučný masaker nebol potrebný.

Každým pokračovaním sa hra stavala skôr do filmovej roviny a ponúkala naskriptované scény s lineárnymi úrovňami. Podrobného plánovania ubudlo.

Uvidíme ako dopadne chystané pokračovanie s podtitulom Absolution - obavy vraj mať nemusíme, tvorcovia hry doň zapracujú aj hardcore mód.

Holohlavý zabijak zaujal aj filmárov, avšak o kvalitách snímky z rešpektu k hernej sérii pomlčíme.

Posledná cigareta

Metal Gear Solid Solid Snake Špeciálny agent ako posledný skutočný hrdina. Séria: Metal Gear / Metal Gear Solid

Metal Gear / Metal Gear Solid Rok vzniku: 1987

1987 Tvorcovia: Konami / Kojima Productions (tých hier vyšlo neskutočne mnoho, viď. Wikipedia)

Konami / Kojima Productions (tých hier vyšlo neskutočne mnoho, viď. Wikipedia) Poznávacie znamenie: rambovská šatka a cigareta v kútiku úst



Solid Snake je konzolový hrdina, ktorého charizma pohodlne zašliape do zeme novodobých zabijakov. Séria Metal Gear začala svoju púť už na 8-bitoch, hlavná hviezda však naplno zažiarila až po príchode PS One, prvú PlayStation, s názvom Metal Gear Solid.

Tajný agent s úlohou zlikvidovať ultimátnu zbraň, ktorú chcú zneužiť teroristi, je otrepaná rozprávka. Ak ju však dáte do rúk japonskému géniovi, akým Hideo Kojima jednoznačne je, budete sledovať animované sekvencie s otvorenými ústami.

Snake je klasickým romantickým hrdinom, ktorý sa snaží zachrániť svet a robí to dobre, no morálne voľby (boss fighty zo štvrtého dielu sú jednoducho úžasné) ho zničili.

Hrateľnosť je založená na jednoduchom ukrývaní sa pred hliadkujúcimi strážami, prípadne ich omračovaní.

Dnes je so sériou MGS koniec. Zostarnutý Snake z Guns of the Patriots pôsobí až otcovsky. Používa rôzne moderné technológie, povestné je jeho ukrývanie sa v krabici a ani počas akcie si neodpustí svoju neresť - cigarety.

Emócie nechýbali v žiadnom dieli MGS a staral sa o ne práve Snake svojim ľudským prístupom. Prvé dva diely vyšli aj na PC, trojka (zasadená do minulosti) len na PS2.

Minulý rok sme sa dočkali HD kolekcie (druhý diel, tretí diel a Peace Walker). Snake je pre nás skvelým hrdinom aj preto, že sa Kojima nebál experimentovať a vkladal do hry dlhé animované pasáže.

Novodobý záchranca sveta

Sam Fisher je moderným tajným agentom, ktorý neraz zachráni svet pred teroristickým útokom. Spočiatku bol tiež bábkou v rukách agentúry The Third Echelon (niečo na štýl NSA), postupne berie situáciu do svojich rúk, odhaľuje konšpirácie a zachraňuje svet pred skorumpovanými politikmi.

Spočiatku sme mali pred sebou tradičnú zbierku misií, tmavé prostredie a agenta, ktorý vie spraviť roznožku opierajúc sa nohami o dve steny. Hrdinu akoby vystrihnutého z hollywoodskych filmov.

Na rozdiel od vtedajšej produkcie sme boli radi za menej nápadné a výbušné riešenie situácií, hoci streľbe sme sa často nevyhli.

Snažili sme sa dostať za nepriateľa a poslať ho k zemi udusením či iným spôsobom, pri ktorom praskali väzy. Nebolo to humánne a často ani tiché, no Sam Fisher mal svoj štýl.

Posledný diel Conviction bol však podľa nášho názoru krokom vedľa. Spočiatku nás síce pátranie po dcére chytilo za srdce, užili sme si aj návrat do Samovej minulosti, avšak patetické finále s horiacim Washingtonom, oválnou pracovňou a prezidentom nás sklamalo. Príliš hollywoodske, výbušné a zbytočne lineárne. Sam Fisher predsa nemôže zabíjať potichu, ak okolo neho vybuchujú budovy.

Mrazivá budúcnosť

Deus Ex JC, Alex a Adam Napredovať v príbehu môžete potichu, ale i bez mŕtvych tiel. Séria: Deus Ex

Deus Ex Rok vzniku: 2000

2000 Tvorcovia: Ion Storm (Deus Ex, Deus Ex: Invisible War), Eidos Montreal (Deus Ex: Human Revolution)

Ion Storm (Deus Ex, Deus Ex: Invisible War), Eidos Montreal (Deus Ex: Human Revolution) Poznávacie znamenie: augmentácia



Tichí zabijaci samozrejme nevymrú a budú operovať aj v budúcnosti. Dôkazom je séria Deus Ex, kde sa nám v troch dieloch vystriedali hneď traja hrdinovia. JC Denton to celé začal, Alex Denton takmer zničil a Adam Jensen znovu ukázal, ako na to.

Najprv sme dostali postavičku, ktorá sa mohla úrovňou buď krvavo prestrieľať alebo zabíjať potichu a nenápadne.

A to najlepšie: prejsť okolo protivníkov bez spozorovania, používať terminály a tajné chodby, vyrozprávať sa z problémov a podobne. Že to funguje, sme sa naposledy mohli presvedčiť v Human Revolution.

Hovoriť o jedinom hlavnom hrdinovi je trochu náročné. Vezmime si za vzor práve Adama. Má k dispozícii mnoho vylepšení tela, ktoré mu uľahčujú prechod náročnými pasážami, ukrýva sa vo vetracích šachtách, hackuje terminály, počítače či alarmy.

Bez problémov si však dokáže i zašpiniť ruky. Namontuje na svoju pištoľ tlmič alebo sa bude potichu zakradne a zozadu omráči nepriatela.

Futuristické prostredie, kde si podmienky fungovania sveta diktujú korporácie, má špecifickú a nanajvýš pozitívnu príchuť.

Hra je zábavná aj preto, že posledný Deus Ex prilákal k obrazovkám mnohých hráčov, ktorí tak dostali možnosť premýšľať nad postupom úrovňou, nie sa iba hnať so zbraňou dopredu. Poteší aj v rámci možností otvorený svet a atmosféra takmer ako z Blade Runnera.

A tí ostatní

Samozrejme tichých vrahov bolo viacero a dnes sa už vie kde-kto zakrádať a buchnúť prekvapeného protivníka po hlave. Stále však ani jeden z nich nemá na vyššie uvedenú päticu hrdinov (za Deus Ex nás nehaňte, naozaj sme nevedeli, či vybrať Adama alebo JC-ho). A komu sa teda ušlo len miesto na striedačke?

Ak by sme mali začať chronologicky, dáme prednosť Altairovi / Eziovi / Desmondovi z Assassin’s Creed. Nedávno vydané Revelations síce už trochu nudilo, avšak táto hopsacia zabíjačka je stále kvalitná aj preto, že sa v nej môžeme tváriť nenápadne. Pre fanúšikov Japonska samozrejme ponúkneme šikmookú alternatívu: séria Tenchu má mnoho dielov.

Presunieme sa aj do minulého storočia, kedy sa tichí zabijaci prezentovali cez hlavne ostreľovacích pušiek. Či už to bolo v hre Sniper: Elite alebo v strategickom Commandos. Moderný sniper z Ghost Warrior prekvapil príjemne, ale aj vďaka neexistujúcej konkurencii. A akčnú hru The Saboteur necharakterizujeme spojením GTA v štýle Assassin’s Creed len-tak, pre nič za nič.

Trochu pritvrdíme. Manhunt je brutálna hra. Bola dokonca i zakázaná a mladším ročníkom ju rozhodne neodporúčame. Na druhú stranu: nepriateľa ste mohli zabiť aj nenápadne a potichu.

Neprávom zabudnutým projektom je český Cold War, kde sme sa zhostili úlohy novinára v bývalom Sovietskom zväze. A keďže už z princípu nešlo o žiadneho vycvičeného agenta, museli sme sa cez súdruhov dostať skôr potichu.

Do modernej éry zaraďujeme aj dobrodružstvo Jasona Bournea, ktorého nenápadnosť pri likvidácii nepriateľov nás bavila i pri sérii Batman od Rocksteady Studios.