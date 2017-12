Naše Slnko je bezdomovec

Naša hviezda zrejme prišla o svoju pôrodnicu, biopalivo budú vyrábať chaluhy a evolúcia znovu fungovala. Týždeň vo vede.

23. jan 2012 o 15:49 Tomáš Prokopčák

Čo sme si všimli

Kde sa narodilo naše Slnko? Táto otázka vyzerá na prvý pohľad ako úplný nezmysel, a pre mnohých možno aj na druhý. No pre astronómov a astrofyzikov je dôležité vedieť, ktoré hviezdy sú nášmu Slnku príbuzné.

Vedci dlho predpokladali, že naše Slnko sa zrodilo v hviezdokope M67, a pred viac ako štyrmi miliardami rokov bola Slnečná sústava odstrelená preč. Nová štúdia však naznačuje, že to nemusí byť pravda.

Aby sa náš planetárny systém mohol dostať preč, musela by nastať priveľká náhoda. A takéto zoskupenia ďalších telies by zrejme náš rodiaci si planetárny systém roztrhalo. My síce vieme, že naša slnečná sústava drží. Otázne však je, odkiaľ vlastne pochádza? +Čítajte viac na National Geographic

Azda si ešte pamätáte tú veľkú slávu. Aj my sme písali o mimozemšťanoch medzi nami, o baktérii, ktorá fosfor nahradila arzénom.

Zrejme to až taká sláva nebola. Podľa nových výsledkov kalifornská baktéria z jazera Mono nedokázala vo svojej DNA nahradiť fosfor arzénom.

Vedci, ktorí však stali za pôvodnými tvrdeniami, nechcú svoje zistenia stiahnuť. A tvrdia, že si počkajú na poriadnu štúdiu v dobrom vedeckom magazíne. +Čítajte viac na Nature

Biopalivo vyzerá krásne na papieri. No spája sa s ním zásadný problém: suroviny (alebo podmienky), ktoré sa spotrebujú na výrobu biopaliva, sa nedajú zjesť. Vedci však možno prišli na riešenie.

Podarilo sa im geneticky upraviť baktérie E.coli tak, aby vyrábali etanol z morských chalúh. A na ich pestovanie netreba ani poľnohospodársku pôdu, ani napríklad pitnú vodu. +Čítajte viac na Nature

O čom sme písali

Pre potreby vedy sa azda ani nedajú oceniť. Napriek tomu sa vždy nájde banda podnikavcov, ktorí chcú zarobiť. Aj na meteoritoch, ktoré na našu planétu dopadli napríklad z Marsu.

Stalo sa tak aj v júli minulého roka a v decembri takéto úlomky červenej planéty v marockej púšti objavili. Teraz ich chcú vedci - tí, ktorí našli dosť peňazí na kúpu - preskúmať. A zistiť, či na Marse kedysi nejestvovali organické zlúčeniny alebo... Alebo niečo. +Čítajte viac

Môžu byť galaxie galaxiami, aj keď nemajú hviezdy? Alebo keď hviezdy majú, ale my ich nevidíme?

Asi môžu. Jednu z nich zrejme pozorovali astronómovia: a čo je ešte dôležitejšie, mohlo by ísť o trpasličiu satelitnú galaxiu, ktorú tvorí výhradne tmavá hmota. +Čítajte viac

Je život len obrovská kozmická náhoda? Alebo je kozmickým pravidlom, že vo vhodných podmienkach musí život vzniknúť?

Nevieme, ale druhá možnosť by mohla byť aspoň pravdepodobná.

V laboratórnych podmienkach totiž dokázali, že mikróby (pivovarské kvasnice) majú tendenciu vytvárať mnohobunkové zhluky. Ešte to nie je mnohobunkový organizmus, no ten asi už nie je príliš ďaleko.

Hľa, evolúcia. +Čítajte viac

Týždeň vo vede je pravidelný prehľad toho najzaujímavejšieho zo sveta vedy.