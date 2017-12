Vedci videli, ako Slnko zhltlo kométu

Vesmírna sonda prvý raz uvidela zánik kométy. Neprežila priblíženie k našej hviezde.

20. jan 2012 o 13:50 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Veľká bola asi ako lietadlová loď. No kým tie sa slimačím tempom plazia svetovými moriami, toto teleso letelo rýchlosťou šesťsto kilometrov za sekundu. A potom zmizlo.

Hovoríme o kométe s označením C/2011 N3, ktorá patrí do takzvanej Kreutzovej skupiny. Jedná sa o telesá, ktoré sa raz za stáročia priblížia k Slnku tak blízko, že ich môže zničiť.

To sa stalo aj minulý rok v júli a astronómovia tak mohli vôbec po prvý raz v histórii sledovať zánik kométy v koróne našej hviezdy.

video //www.youtube.com/embed/9EDTP13Lc3w

Zabijak Slnko

Predpokladá sa, že pred tisícročiami sa blízko pri Slnku nachádzalo zhruba stokilometrové teleso, ktoré gravitačné pôsobenie našej hviezdy roztrhalo na tisícky menších kúskov. Dnes po ňom ostali kométy, ktoré krúžia slnečnou sústavou a raz za čas sa k Slnku priblížia. Mnohé z nich toto priblíženie neprežijú.

Neprežila ho ani kométa C/2011 N3 a tento zánik pozoroval americký Národný úrad pre letectvo a vesmír NASA pomocou svojich sond SOHO a SDO. Vedci o tom informovali v aktuálnom vydaní magazínu Science.

„Keďže táto kométa zmizla, dokázali sme odmerať jej hmotnosť," hovorí pre magazín Scientific American Carolus Schrijver, hlavný autor štúdie a slnečný fyzik z Centra Lockheed Martin pre pokročilé technológie.

Vedci odhadujú, že jadro kométy mohlo mať desať až päťdesiat metrov. Teleso sa vyparilo, keď narazilo na slnečnú atmosféru a nachádzalo sa zhruba 100-tisíc kilometrov od „povrchu" hviezdy.

Dve sondy

„V to ráno, keď sa začala približovať k Slnku, som si povedal: Dobre, uvidíme, či ju uvidíme," dodáva Schrijver.

Vedci už predtým pozorovali viacero komét, ktoré v Slnku zmizli. Nikdy však nevideli priamo okamih ich zániku. Sonda SOHO (Solar and Heliosphere Observatory) totiž umožňuje dobre pozorovať atmosféru Slnka a odhaľovať kométy v jeho okolí, no disk, ktorý samotnú hviezdu prekrýva, zároveň zakryje aj to, čo sa deje bližšie k povrchu hviezdy.

Preto vedci siahli po údajoch zo sondy SDO (Solar Dynamic Observatory). Práve vďaka nim teraz prvý raz sledovali aj samotný zánik kométy.