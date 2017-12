Francúzi ponúkajú neobmedzený paušál za dvadsať eur

Štvrtý mobilný operátor spôsobil revolúciu vďaka nasadeniu nízkych cien za neobmedzené služby. Prvý týždeň mu priniesol pol milióna klientov.

20. jan 2012 o 9:40 Matúš Paculík

Po rokoch poskytovania internetu a digitálnej televízie sa z francúzskej spoločnosti Free stal štvrtý národný operátor. Agresívnymi cenami prinútil konkurenciu k zníženiu cien

Free Mobile má vlastnou sieťou pokrytú zhruba štvrtinu populácie Francúzska. Na zvyšok používa národný roaming, za ktorý spoločnosti Orange pribudne na účte približne miliarda eur za najbližších päť rokov.

Ponuky sú len dve

Neobmedzená ponuka Cena 19,99 eur platí pre prvé tri milióny zákazníkov, používatelia služby Freebox platia o štyri eurá menej. Neobmedzené volania do mobilných sietí vo Francúzsku (plus Spojené štáty, Kanada, Aljaška, Havaj). Neobmedzené volania na pevné linky v 40-tich krajinách vrátane Slovenska. Neobmedzené SMS a MMS vo Francúzsku. Neobmedzený prístup k vlastnej Wi-Fi sieti. Prístup k internetu cez 3G, po prekročení 3 GB sa zníži rýchlosť

Operátor sa nesnaží zaujať čo najširšou ponukou, ale stavil na dva paušály. Prvý za dve eurá ponúka hodinu hovorov do všetkých sietí vo Francúzsku a 60 SMS správ. Zákazníci využívajúci službu Freebox majú tento paušál zadarmo.

Druhá ponuka je drahšia, pričom zaujme neobmedzenými volaniami nielen do Francúzskych sietí. Za 20 eur je možné volať aj do Spojených štátov, Kanady, na Aljašku a Havaj. Navyše sa neplatí ani pri volaní na pevné linky do štyridsiatich krajín vrátane Slovenska.

Obidve ponuky sú bez viazanosti a operátor k nim neposkytuje dotované telefóny. Zákazníci si ich musia kúpiť za plnú cenu, využiť môžu aj splátkový predaj.

Konkurenční operátori sa snažili na ponuky reagovať výrazným zlacnením svojich produktov. Zníženie cien pri nových zmluvách až o 50 percent prinieslo negatívne reakcie od aktuálnych zákazníkov.

Za prvý týždeň pol milióna

Ponuka je na francúzskom trhu tak zaujímavá, že k operátorovi prišlo za prvý týždeň približne pol milióna zákazníkov. Akciová ponuka je platná pre prvé tri milióny zákazníkov.

Podľa slov Xaviera Niela sa spoločnosť na základe finančných výsledkov rozhodne, či akciovú ponuku ponúkne aj ďalším záujemcom.

Ak sa neskôr rozhodnú znížiť cenu za balíky, bude to platiť pre všetkých zákazníkov. Ak ceny zvýšia, nebude to platiť pre prvé tri milióny.

Česi sa búria

Francúzsky operátor spôsobil starosti aj Českým operátorom. Ich zákazníci sa búria a Facebookovské stránky operátorov zaplňujú otázkami ohľadom zníženia cien.

K protestom zákazníkov sa vyjadrila zatiaľ len Telefonica. Jej obhajoba s priemernou cenou 2,50 Kč za minútu hovoru mala za následok ešte negatívnejšie reakcie. Väčšina z jej diskutujúcich klientov totiž platí viac.

Vodafone bude ceny upravovať len podľa konkurencie, T-Mobile na negatívne ohlasy zákazníkov radšej nereagoval vôbec.

Pri porovnaní balíčkov bez obmedzenia je to pre českých operátorov ťažké. Free Mobile ho ponúka za približne 500 Kč, ani jeden z trojice nemá ponuku pod 2700 Kč.

Podľa Tomáša Bučinu z marketingovej spoločnosti Provocado je vo všetkých troch prípadoch vidieť, že na tento problém neboli komunikačné oddelenia operátorov vôbec pripravené.

Pri cenovom rozdiele 80 percent zákazníci už neakceptujú argumenty o slabšom pokrytí, odlišných podmienkach, či o ponukách ktoré sú vytrhnuté z kontextu. Neboja sa zjednávať s operátorom, čoho výsledkom môže byť priepastný rozdiel medzi cenníkom a cenou, ktorú im nakoniec ponúkne retenčné oddelenie.

Ani jeden z trojice operátorov neponúka neobmedzený paušál za čo i len približnú cenu.