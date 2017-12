Herné videá: prežitie a smrť, kontroverzné návraty, Kate Perry a kričanie...

Herný svet sa pomaly prebúdza zo zimného spánku a vidieť to aj na rozmanitých ukážkach.

21. jan 2012 o 8:00 Ján Kordoš

Minulý týždeň nás zo všetkých strán obkľúčili nemŕtvi, tentoraz však máme pre vás prestrejší výber. Nebudeme dlho chodiť okolo horúcej kaše a radšej sa rovno vrhnime do náruče virtuálne zábavy.

Musíte prežiť

Minulosť akčnej hry I Am Alive je pestrá, avšak nie spôsobom, ktorý máme radi. Prvé informácie o nej sme vám priniesli pred niekoľkými rokmi a odvtedy sa hra pretransformovala z veľkého AAA projektu na stiahnuteľný titul pre XBLA a PSN. Nezmenila sa však základná myšlienka: prežiť.

Zničený svet, apokalyptická budúcnosť a snaha hlavného hrdinu nájsť svoju manželku a dcéru v troskách fiktívneho mesta Haventown je hlavným chodom tejto akčnej hry. Nečaká nás len skúmanie prostredia, natrafíme totiž i na nekalé živly. Obrana voči nim je nutnosťou, tou najvzácnejšou komoditou sa totiž stáva voda a jedlo. Pokojne môžete i blafovať, ak mierite na protivníka s prázdnym zásobníkom zbrane, nemusí to hneď zistiť.

To dôležité je totiž jedine: prežiť. Spôsobov ako túto úlohu splníte, je hneď niekoľko a práve o nich je nasledovné video.

Ak by vám to náhodou nestačilo, prípadne by ste sa chceli dozvedieť o hre I Am Alive viac, nenechajte si ujsť interview so samotnými vývojármi. Bonusové zábery z hrania sú súčasťou ukážky.

Ako sa do vesmíru volá, tak sa z neho ozýva

Na vyvrcholenie sci-fi ságy Mass Effect sa samozrejme tešíme ako malé deti. Tretí diel pred nás predloží dôležitú úlohu: záchranu Zeme. Ponechajme však teraz stranou príbeh alebo herné prvky prikláňajúce sa viac k akcii. K slovu sa totiž hlási ovládanie pomocou Kinectu.

Ak sa o hry zaujímate, určite vám neušiel prvý diel Mass Effectu ( naša recenzia ) a taktiež podarené pokračovanie ( naša recenzia ). Len tak mimochodom, milovníci písaného slova už majú za sebou istotne tri knihy z tohto univerza.

Nasledovné video nám ukazuje, ako to bude celé vyzerať v praxi. Nemusíte sa obávať metania sa pred obrazovkou. Mass Effect 3 využíva decentne hlasové ovládanie, takže ak chcete napríklad vybrať z inventáru brokovnicu, stačí povedať "shotgun" a hlavný hrdina ju vyberie. Príkazov bude dostatok, berieme ich však skôr ako spestrenie.

Kopanec medzi nohy

Musíme sa priznať, že už ani nás bojovky príliš neťahajú a niekedy sme im holdovali každodenne. Dôvodom je i minimálna snaha o inovácie. Klasické mlátičky v aréne sa pri svojom veľkom počte príliš rýchlo hernému publiku prejedli. Ostali už len tí najlepší a jedným zo zástupcov je i SoulCalibur V, ktorý nám ukazuje svoj príbeh.

Streľba pri spomalenom čase

Môžeme uzatvárať stávky. Mnohí fanúšikovia série (aj keď len dvojdielnej) Max Payne neveria, že sa vývojárom z Rockstaru podarí úspešne nadviazať na predošlé noir akcie. Samotní tvorcovia tvrdia, že s novinkami prísť museli, ale Max Payne 3 si zachová svojský štýl. A systém spomaľovania času napríklad. Neprikláňame sa k názoru žiadnej skupiny, zvedavosť je na mieste. Taktiež stávky - či titul prepadne alebo pôjde o herný blockbuster.

Rockstar spolupracoval s fínskymi vývojármi z Remedy i na Max Payne 2. Ak neviete, kto to je tá Mona Sax, bude vám zrejme stačiť táto krátka exkurzia do sveta artworkov

Nech je to ako chce, Max sa nám v najnovšej ukážke predvádza ako len vie. Necháva prehovoriť svoje zbrane. Špeciálny vývojársky denník sa týka zbraní a mierenia pri streľbe. Dnes sa teda recitovanie poézie či dumanie o likvidácii lesných pralesov nekoná. Bude sa strieľať. A strieľať a strieľať.

Len aby to náš legendárny hlavný hrdina zniesol, radi sme ho mali aj pre akciu samotnú, no pamätáme si ho hlavne pre skvelú atmosféru a fantasticky podaný príbeh. A Monu Sax.

Kontroverzný syndikát kooperatívne

Ak na vás Max Payne 3 pôsobí kontroverzne, radšej ani nechceme vedieť, čo si myslíte o Syndicate. Oživenie hernej legendy v čisto akčnom šate (strieľačka z vlastného pohľadu) leží v žalúdku mnohým. Napriek tomu, že na nej pracuje vývojársky tím Starbreeze, ktorý skúsenosti s tým herným žánrom rozhodne má.

Švédski vývojári zo Starbreeze vedia robiť hry. Spravili totiž skvelého Riddicka

Možno zmeníte svoj názor po zhliadnutí ukážky snímanej priamo počas hrania. A možno ani nie, pretože skutočne pôjde o strieľačku, ktorej základy sú čisto akčné. Video pochádza z kooperatívneho režimu a je komentované redaktormi Gamespotu.

Krásna smrť

Vývojári z Vigilu nám konečne predstavujú hlavného hrdinu akčnej hry Darksiders 2. Po Vojne z predošlého dobrodružstva sa ostrých čepelí chopí Smrť. Darksiders 2 sa na nič nehrá a prináša nám arkádovú hrateľnosť v štýle God of War, čomu je prispôsobený aj bojový systém, ktorý je o čosi viac ladnejší, plynulejší.

Ak ste náhodou o pôvodné Darksiders prišli, napravte to. Možno vás presvedčí naša konzolová alebo PC recenzia

Hranie za Smrť bude preto omnoho viac elegantnejšie. Na bojisku predvádza nádherné pohyby spojené do masakrovania pekelných nepriateľov. Isteže, nebudete si zrovna namáhať mozgové závity, ale zabaviť sa rozhodne zabavíte. Ak bude hra podobná ako predchodca. Smrť v prevedení Darksiders 2 je jednoducho krásna.

Kate Perry a The Sims 3

Dobre, uznávame. Toto video je tu tak trochu do počtu, ale aspoň viete, že sa v hernom biznise aktívne angažujú aj slávne osobnosti. Kate Perry je (ak by ste náhodou nevedeli) speváčka, ktorá je medzi mládežou nesmierne populárna. My nevieme, respektíve už vieme a práve táto bábika nám predstavuje najnovší prírastok do bohatej rodiny virtuálneho života v The Sims 3. Datadisk má podtitul Showtime.

Nový Resident Evil ohlásený

Minule sme tu mali jeden Resident Evil, teraz tu máme ďalší. No oproti Operation: Raccoon City sme sa dočkali skutočného pokračovania celej série. Resident Evil 6 sa odohráva desať rokov práve po vyššie spomínanej operácii, objavia sa v ňom známi hrdinovia a čakajú nás neľahké rozhodnutie v rôznych častiach našej planéty, po ktorej sa nezadržateľne šíri ničivý vírus.

Okrem nového dielu herného Resident Evilu sa chystá aj ten filmový. Režírovať ho bude znovu Paul W.S. Anderson, hlavnú postavu stvárni znovu Milla Jovovich a žiaľ pôjde zrejme znovu o tak trochu menší výplach. Pozrite si aspoň trailer

Hrateľnosť by mala prejsť evolučnými zmenami. Z traileru je vidieť, že boje budú omnoho viac dynamickejšie, prepracované sú súboje na kontaktnú vzdialenosť a príbeh nebude len obyčajným doplnkom. Epické dobrodružstvo v akčnom štýle síce už nenadviaže na prvé diely, ale vyzerá sakramentsky príťažlivo. Resident Evil 6 vychádza v druhej polovici novembra.