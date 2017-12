Koniec sveta? Česi sa zbláznili

Už sme museli reagovať, hovoria českí vedci. Koniec sveta je podľa nich úplný nezmysel.

19. jan 2012 o 20:00 Tomáš Prokopčák

PRAHA, BRATISLAVA. Tento rok svet určite skončí. Ako? Môžete si vybrať hneď z niekoľkých možností: prepólovanie Zeme, náraz tajomného telesa, supererupcia na Slnku, mimozemšťania či roztrhanie našej planéty.

Končí sa predsa starý kalendár Mayov, predpovedali to dávni proroci, médiá, vizionári aj šarlatáni.

Na internete by ste narazili na množstvo podobných nezmyslov. Kým však nedávno bol tento apokalyptický folklór len súčasťou menšinového uvažovania, v súčasnosti sa začína meniť na masový fenomén.

Myslia si to aspoň českí akademici, ktorí v stredu zvolali nezvyčajnú tlačovú konferenciu. Pobláznenú verejnosť sa snažili vedci upokojiť, že v tomto roku ľudstvu síce môže hroziť všeličo, no koniec sveta to určite nebude.

Internetový mýtus

„Už musíme reagovať na túto úplnú vtákovinu,“ odkázal podľa MF Dnes známy astronóm a popularizátor vedy Jiří Grygar. „Ľudia ju berú vážne, a to hrubo zneužívajú šéfovia siekt, pretože oberú ľudí o majetok, ktorý vraj pre skazu aj tak nepotrebujú.“

Česká akadémia vied nie je jediná, ktorá sa rozhodla zareagovať na nezmysly o konci sveta.

Už dlhšie tak robí aj americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), ktorý koncom minulého roku upokojoval verejnosť, že takmer všetky scenáre hovoriace o konci našej planéty či aspoň ľudskej civilizácie sú prinajmenšom pre aktuálny rok hlúposťou.

Podľa NASA napríklad mayský kalendár končí asi rovnako, ako ten na vašej stene koncom roka - čo však neznamená, že si tam v prvý januárový týždeň nezavesíte nový.

„Nibiru a ďalšie príbehy o nevyspytateľných planétach sú jednoducho internetový mýtus,“ zdôrazňuje úrad. V aktuálnom roku nenastane ani zmena magnetických pólov našej planéty.

Radšej vtip

„K prepólovaniu dochádza nepravidelne,“ tvrdil vo svojej prezentácii aj predseda Českej astronomickej spoločnosti Jan Vondrák. „Trvá to niekoľko tisíc rokov, ide o zmeny pomalé a v minulosti navyše nebola preukázaná žiadna korelácia medzi prepólovaním a vyhynutím živočíšnych druhov.“

Napriek tomu sa vedci obávajú, že koncom roka, pred údajne kritickým dátumom 21. decembra 2012 prepadne množstvo ľudí depresiám či hystérii.

„Schopnosti ľudí spracovávať informácie logickým uvažovaním sú kriticky ohrozené,“ dodal Grygar. A pripomenul, že len za posledných dvanásť rokov mal svet podľa podobných predpovedí skončiť už zhruba päťdesiatkrát.

Českí vedci sa preto snažia obrátiť celý fenomén na vtip a radšej vyhlásili súťaž o najlepší kreslený či písaný príspevok hovoriaci o konci sveta v roku 2012. Víťazi budú známi na Silvestra.