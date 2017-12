Bezkontaktné platby mobilom na Slovensku už v prvom polroku 2012

Komerčný štart bezkontaktných mobilných platieb bude na Slovensku už v prvej polovici tohto roku.

20. jan 2012 o 0:00 SITA

"Máme v procese pilotný projekt, ktorý sa blíži k finálnej fáze," uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii regionálny manažér spoločnosti Visa Europe pre Slovensko Marcel Gajdoš. S ktorými bankami či mobilnými operátormi spoločnosť rokuje, Gajdoš neuviedol, keďže ide o dôvernú informáciu. "Sme vo fáze finalizovania tohto projektu a ešte sme to externe nekomunikovali," povedal Gajdoš.

Zavedenie bezkontaktných mobilných platieb je podľa jeho slov náročnejšie ako klasický model platieb kartami, keďže do celého systému vstupuje viacero hráčov. "Pri mobilných platbách nám vstupujú do celej rovnice tradiční aj netradiční hráči a to hlavne výrobcovia telefónov, čo je veľmi dôležitý aspekt komerčnej štruktúry mobilných platieb, keďže je potrebné, aby bol na trhu dostatočné množstvo mobilných telefónov, ktoré podporujú technológiu NFC (near-field-communication, pozn. red.)," vysvetlil Gajdoš. Začiatkom januára tohto roku pritom Visa Europe oznámila, že jej platobný systém využívajúci technológiu NFC bude možné používať na celkovo šiestich telefónoch od spoločností Samsung, LG a Research In Motion, výrobcu mobilov BlackBerry.

Ďalším dôležitým krokom pri zavádzaní bezkontaktných mobilných platieb na Slovensku bude podľa Gajdoša aj vybavenie obchodníkov terminálmi, ktoré budú schopné komunikovať s mobilmi. "Bude sa musieť nastaviť aj obchodná štruktúra medzi vydávajúcou bankou a mobilným operátorom ohľadne spoplatňovania tejto služby, nakoľko niektoré z našich riešení uvažujú práve o tom, že úložisko dát sa bude nachádzať na SIM karte," vysvetlil Gajdoš.

Systém, pri ktorom sú dáta uložené na SIM karte alebo na pamäťovej karte telefónu, je však podľa neho len jedným z riešení. Ďalšou možnosťou je pripojiť k mobilnému telefónu externé zariadenia ako v prípade smartfónov iPhone, ktoré fungujú bez účasti mobilného operátora. "Bude závisieť na konkrétnom modeli a banke, aký spôsob mobilných platieb si vyberie. Máme pripravené riešenia aj bez mobilných operátorov," doplnil Gajdoš.