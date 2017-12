Softvér za milióny eur môže byť zbytočný

Mikloš alternatívy ani nehľadal

Ministerstvo pripúšťa, že niektoré programy by mohlo nahradiť.

BRATISLAVA. Štát nevylučuje nasadenie alternatívnych systémov, no pri ich zavádzaní chce byť podľa hovorcu ministerstva financií Martina Jaroša opatrný.

„Vláda prechod na alternatívny softvér skúsila v Centre právnej pomoci a dopadlo to zle,“ tvrdí rezort. Centrum nakoniec prešlo na produkty od Microsoftu.

Ministerstvo sa pritom počas rokovaní s Microsoftom ani len neopýtalo iných firiem, či by vedeli ponúknuť alternatívne riešenia, ktoré by boli kompatibilné s programami od amerického softvérového gigantu.

„Napríklad pri programe SharePoint neexistuje iná alternatíva,“ tvrdí Jaroš.

Najjednoduchší by mohol byť prechod medzi kancelárskym balíkom Office a jeho alternatívou OpenOffice či LibreOffice.

„V niektorých prípadoch by to bolo možné, no otvorená ostáva kompatibilita s prostredím,“ povedal Jaroš. Microsoft totiž dodáva štátu serverové riešenie a programy na zdieľanie práce, čím sa vytvorila vzájomná závislosť na jeho produktoch.

Microsoft tvrdí, že by sa nedala zmeniť ani cena štátom častejšie používaného balíka. „Plná funkčnosť balíka Enterprise si vyžaduje aj Office Professional,“ vysvetlil šéf softvérovej firmy Peter Čerešník.