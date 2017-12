Tento rok budú dominovať smartfóny a tablety

Tento rok sa očakáva výrazný nárast predaja inteligentných telefónov a počet ich užívateľov vzrastie vo svete do konca roka 2012 na pol miliardy.

18. jan 2012 o 19:50 TASR

Bratislava 18. januára (TASR) -

Na trhu mobilných zariadení to bude predstavovať približne 20-% trhový podiel. Uvádza to nová prognóza vychádzajúca zo štúdie spoločnosti Deloitte pre oblasť technológií, médií a telekomunikácií na rok 2012, ktorú dnes prezentovali v Bratislave.

Podľa štúdie v odvetví médií sa bude i naďalej dariť tradičnej TV a až 95 % televíznych programov sa bude v tomto roku sledovať v ich aktuálnom vysielacom čase.

V oblasti telekomunikácií sa očakáva rast počtu zariadení so zabudovanou technológiou vysokofrekvenčnej komunikácie na krátku vzdialenosť tzv. technológia NFC (Near field communication). Hoci táto technológia slúžiaca na prenos malých objemov dát na veľmi krátku vzdialenosť sa používala prevažne v súvislosti s koncepciou zabudovania kreditnej karty do mobilného telefónu, bude mať pravdepodobne širšie uplatnenie.

Podľa expertov spoločnosti Deloitte v SR Slovensko s malými odchýlkami kopíruje globálne trendy. V niektorých oblastiach, paradoxne vďaka dlhoročnému zaostávaniu, je v oblasti IT ďalej ako niektoré vyspelé krajiny. Neskorý nástup na zavádzanie IT totiž umožnil preskočiť viaceré vývojové etapy a zavádzať moderné technológie. Ide najmä o optické siete a podobne.