Wikipédia vypla, no dostať sa k nej dalo

Online encyklopédia poskytuje informácie aj napriek protestu. Stačí v správnej chvíli stlačiť Escape.

18. jan 2012 o 15:51 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Predstavte si svet bez voľne dostupných vedomostí, vyzýva na svojej stránke internetová encyklopédia Wikipédia. Prekryla tým akékoľvek heslo, ktoré by ste hľadali v jej anglickej verzii.

Aj Wikipédia sa totiž pripojila k protestu proti plánovanému zákonu, ktorý by umožnil americkej vláde blokovať niektoré stránky, a to aj tie zahraničné. Stačilo by, ak by podľa rozhodnutiu súdu porušovali autorské práva.

Vypli sa najmä zábavné weby

V ohrození tak nemusia byť len weby ako Pirate Bay, či BTJunkie, ale aj YouTube, či Facebook, na ktoré niektorí ich užívatelia nahrávajú video bez povolenia.

Wikipédia je najvýznamnejšou zo stránok, ktoré sa k protestu pridali. Medzi ostatnými nie je žiaden vplyvný spravodajský web, skôr "zábavné" adresy. Aj tie by mohol ovplyvniť boj o autorské práva.

Úplne vypli napríklad Reddit, kde užívatelia zdieľajú odkazy na zaujímavé správy, alebo vtipné obrázky, či ICanHazCheezburger, kde väčšinu obsahu tvoria obrázky mačiatok.

K protestu sa pridali aj iné stránky. Napríklad Google načas začiernil svoje logo, Wired.com zas ukázal, ako by vyzerala jeho cenzúrovaná verzia.

Stačí stlačiť správne tlačidlo

Pre nešťastných študentov, ktorí potrebujú informácie z Wikipédie, sa okamžite objavila aj rada, ako blokádu obísť. Stačí stlačiť tlačidlo Escape v čase medzi načítaním stránky a jej začiernením.

Protest sa uskutočnil aj napriek tomu, že prijatie zákona v utorok spomalil Biely dom, ktorý sa proti nemu postavil. Rokovania o jeho podobe v Kongrese sa tak začínajú nanovo, filmové spoločnosti však už avizovali, že ho budú naďalej presadzovať.

Kompletný zoznam stránok, ktoré o sebe tvrdia, že sa zapájajú do protestu nájdete na sopastrike.com.

Google na protest začiernil svoje logo.