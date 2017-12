Google chce zvýšiť bezpečnosť prihlasovania

V mobilných telefónoch vidí Google budúcnosť bezpečnejšieho prihlasovania k jeho službám.

17. jan 2012 o 11:00 Milan Gigel

Ak používateľ spáruje svoj smartfón so svojim Google účtom, bude ho môcť využívať na odomknutie prístupu. Odchytávanie hesiel na verejných a zdieľaných počítačoch sa stane minulosťou.

Kým doposiaľ Google ponúkal iba dvojfaktorové prihlasovanie s overovacím kódom generovaným v mobile, v súčasnosti firma pracuje na použití grafických QR kódov. Tie umožňujú využiť objektív mobilu na odomknutie účtu bez toho, aby bolo nutné kódy ručne prepisovať.

Testovanie prebieha v uzavretej skupine používateľov a Google sa netají tým, že pracuje na nových spôsoboch, ktoré by mohli spôsob prihlasovania zjednodušiť a vniesť do neho nové bezpečnostné prvky. Ak vás Google pravidelne pri prihlasovaní do Gmailu presviedča, aby ste mu prezradili svoje číslo mobilu, vedzte že to nerobí z roztopaše.

Ak sú mobily dostatočne bezpečné na to, aby nimi bolo možné uskutočňovať platby, určite majú dostatok potenciálu na to, aby niesli naše digitálne identity. Výrobcovia mobilov sa však musia postarať o to, aby naše súkromie zostalo zachované aj pri strate či odcudzení telefónu.