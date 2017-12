Wikipedia na protest zhasne

Obama váha so zákonom proti pirátom. Jeho prijatie v Kongrese sa tak odkladá.

17. jan 2012 o 6:40 Matúš Krčmárik

Pôvodný text sme o 16:08 nahradili článkom z denníka SME.



WASHINGTON, BRATISLAVA. „Upozornenie pre všetkých študentov! Spravte si svoje úlohy dopredu. Wikipédia bude v stredu protestovať proti SOPA,“ napísal na Twitteri zakladateľ online encyklopédie Jimmy Wales.

Jeho stránka je najvýznamnejšia spomedzi tých, ktoré v stredu „zhasnú“. Wikipédia je šiesta najnavštevovanejša na internete, denne priláka 25 miliónov návštevníkov. V stredu bude nefunkčná jej anglická verzia.

Giganti v ohrození

Wales sa pripojil k ďalším portálom, ktoré spoločne protestujú proti návrhu zákona o o boji proti internetovým pirátom, ktoré sa dostali do amerického Kongresu.

Podľa týchto návrhov by mohla americká vláda odstaviť stránky, ktoré porušujú autorské diela. Nemusí ísť len o domáce adresy, ale aj o weby zo zahraničia.

Prioritne má ísť o stránky ako Pirate Bay, kde sú voľne dostupné filmy či hudba, ale odporcovia zákonov hovoria, že zákony by mohli znamenať cenzúru celého internetu.

Postihnúť by totiž mohli aj Google či Yahoo tým, že by im bránil zverejniť odkazy, ktoré porušujú autorské práva. YouTube a Facebook by zasa mohli pykať, ak by ich užívatelia zverejnili hudbu, filmy alebo seriály bez povolenia majiteľa práv.

Internetová komunita to označuje za porušovanie práva na vyjadrovanie. „Tieto zákony by poškodili slobodný a otvorený internet, vláde by dali nové nástroje na cenzúru medzinárodných stránok na území Spojených štátov,“ uviedol Wales vo vyhlásení.

Aj keď internetoví podnikatelia sú väčšinou v podobných iniciatívach jednotní, šéf Twitteru Dick Costollo označil vypnutie Wikipédie za hlúpe.

Jeden zákon v jednej krajine podľa neho nestojí za to, aby zastavili globálnu stránku, a preto sa Twitter do akcie nezapája.

Biely dom na strane webu

Celú iniciatívu kritizuje aj Michael O'Leary, zástupca filmových spoločností, ktoré zákony najviac presadzujú.

„Takáto kampaň len odpútava pozornosť od hlavného problému, že cudzinci naďalej kradnú plody ťažkej práce Američanov,“ cituje ho Los Angeles Times.

Pripomína, že zákonodarcovia zo zákona odstránili paragraf, ktorý odporcom najviac prekážal. Vláda mohla podľa neho žiadať zrušenie celej stránky, na ktorej jeden z užívateľov porušil zákon. Ďalším protestom preto podľa vlastných slov nerozumie.

Na stranu odporcov zákona sa včera postavil aj americký prezident Barack Obama. Internetové pirátstvo je podľa neho problémom, no táto legislatíva aj podľa neho znižuje slobodu vyjadrovania.

„Takže Obama sa dal dokopy s ľuďmi zo Sillicon Valley, ktorí ohrozujú všetkých tvorcov, ide o čistú krádež,“ reagoval na vyjadrenie Bieleho domu mediálny magnát Rupert Murdoch.

Postoj Bieleho domu spomalil prijatie legislatívy. Snemovňa reprezentantov počká, kým o tejto téme nebude konsenzus.