Herné videá: budúcnosť tabletov a PC, slečna s motorovou pílou, strach a zombíci

Vybrali sme pre vás prestrú zmes herných videí a napriek tomu, že všetci hrajú buď Skyrim alebo The Old Republic, sa dá na čo pozerať.

14. jan 2012

Herný svet sa podobne ako ten skutočný len pomaly prebúdza do nového roku a úvodné dni patria rozbiehaniu sa do úspešného zvládnutia ďalších 360 a dačo východov slnka. Segment virtuálnej zábavy bol aj preto skúpy na nové ukážky z hier, nazbierali sa nám až postupne. Ale o to sme si ich viac užili. Vybrali sme pre vás prestrú zmes a napriek tomu, že všetci hrajú buď Skyrim alebo The Old Republic, sa dá na čo pozerať.

Konečne poriadny survival horor

Začneme nenápadným hororom Amy. Napínavé dobrodružstvo je skutočne poriadny survival hororom - teda hrou, v ktorej sa snažíte prežiť. Tentoraz (a zas a znovu) pred zombíkmi. Rozprávku o víruse, ktorý sa vybral na vandrovku a len tak medzi rečou oživil mŕtvych, všetci dobre poznáme.

Dve hlavné protagonistky sa snažia dostať z tejto nepríjemnej nočnej mory, pričom jedna (Lana) z nich je nakazená vírusom a mutácia u nej už prebieha. Musí jej vzdorovať, aby ochránila 8-ročnú Amy. Hra vychádza len formou digitálnej distribúcie ako stiahnuteľná hra pre Xbox 360 a PlayStation 3. Chceme aj PC verziu, hra totiž vyzerá výborne!

Resident Evil sa vracia

Pri zombíkoch ešte chvíľu zostaneme, o slovo sa totiž hlási séria Resident Evil. Najnovší diel s podtitulom Operation Raccoon City síce už nebude tradičným survival hororom ako ho poznáme, ale prekloní sa viac k akčnému žánru. Dôraz je kladený na kooperatívne hranie, pričom dej je zasadený medzi druhý a tretí diel série. Možno to bude len ďalšia strieľačka v štýle Gears of War, ale nemusíte hneď nariekať.

Okrem likvidácie nemŕtvych (a bude ich nie jedna kopa, dve a ani tri, ale minimálne šesť a po Left 4 Dead 2 sme tu žiadny podobný masaker nemali) sa dostaneme do stretu so špeciálnou jednotkou využívajúcou biologický materiál. Pozrite si chrumkavý trailer - síce v ňom nie sú žiadne zábery zo samotnej hry, pozerá sa naň výborne.

Rozstlieskavačka s lízatkom... a motorovou pílou

So zombíkmi sa nám roztrhlo vrece. Ďalší projekt Lollipop Chainsaw je však trochu iný. Japonský. A teda trochu uletený. Hlavnou hrdinkou je sladučká blonďatá roztlieskavačka. Jej škola je plná zombíkov. Nie, ona sa príliš nebojí, dá si do úst lízatko, vytiahne s ružovej kabelky motorovú pílu (srdiečka chýbať nesmú) a mäsiarčina sa môže začať.

Iste, je to bláznivé a bizarné, podobne aj Swan, jeden z hlavných nepriateľov. Emo študent, ktorý bol tichým typom v úzadí, sa premenil na odvážneho a agresívneho chlapca. Príbeh je nepodstatný, vývojári z Grasshopper Manufacture majú radi čierny humor, parodujú i nemožné a potom nám aj to rezanie motorovou pílou príde rozkošné. Hlavne ak ovládame roztlieskavačku.

CES očami hráča

Istotne ste postrehli, že sa tento týždeň konal veľtrh spotrebnej elektroniky CES 2012. Predstavené tu boli aj rôzne hardvérové komponenty pre PC hráčov. Niektoré by sme brali, iné nám zas pripomínajú časy, kedy bolo hranie na PC ešte jednoduché a pohodlne nám stačila klávesnica a myš.

Gamespot sa zameral na výstave aj na budúcnosť hrania na tabletoch. Je ružová. A dotyková.

Aby to nebolo málo, spoločnosť Razer ohlásila svoj vlastný "herný tablet" a nazvala ho Project Fiona. Nebudeme sa pretvarovať a takú hračku by sme mali radi na stole a večer v posteli pred zaspaním si trochu zastrieľali, no zvedaví sme hlavne na cenu. Viac si prečítate a pozriete napríklad tu.

Polhodinka s Temnotou

A na úplný záver tu máme znovu niečo temné. The Darkness 2 bude strieľačka z vlastného pohľadu, kde potečie krv prúdom. Komixovú predlohu by ste poznať mohli, podobne i prvý diel tejto podarenej akčnej hry. Na titule už nepracujú vývojári pôvodnej hry, Starbreeze (makajú na Syndicate), ale šance sa chopili Digital Extremes (Pariah, Dark Sector alebo multiplayer pre BioShock 2). Či ju využili, uvidíte v komentovanom videopreview Gamespotu.

