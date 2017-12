V-Rally 2 Expert Edition – rely nie práve pre expertov

Nedostatok realizmu je vyvážený vyššou hrateľnosťou hneď od prvého spustenia a nižšou obtiažnosťou pre menej skúsených hráčov.

27. jan 2001 o 8:16 MICHAL GARDIAN

Tak, vážení diváci, predošlý pretekár – hra Collin McRae Rally 2 – ešte nestihol zmiznúť za najbližšou „ízi rait” zákrutou dnešného rely a už sa k nám rúti ďalší. V-Rally 2 prináša odlišný pohľad na vec. Pretekanie je totálne „konzoloidné“ (hra už skôr vyšla vo verzii pre konzoly), čo znamená nahradenie citlivého prejazdu každou zákrutou arkádovým akčným ovládaním. S tým je spojená aj možnosť efektívne využiť gamepad, čo pri iných, hoci aj akčnejších simulátoroch nie je veľmi pohodlné. Konečne môžete dostať nejakého mladšieho člena rodiny od hracej konzoly ku PC, potom mu po pár kolách hru vypnúť a začať ho učiť Office :-).

Zatiaľ čo v Collin McRae Rally 2 chýbali niektoré značky áut bežne jazdiace majstrovský seriál (napr. Škoda Octavia), V-Rally 2 ich síce ponúka, ale naopak trate nie sú licencované, čo je škoda. Bohato to však vynahradí prepracovaný editor tratí. Počujete správne. Pohodlný a intuitívny editor vám umožní za pár minút vytvoriť nové trate. Konkurenčné hry môžu závidieť.

Voči grafike nemožno mať takmer žiadne výhrady. Modely áut sú kvalitné a aj okolie trate je pre akčné rely dostatočne príťažlivé. Engine je svižný takže si užijete plynulú a rýchlu jazdu. Opäť to má aj negatívnu stránku, keď sa niektoré objekty (okolité stavby) na horizonte zjavujú skokmi v relatívne malej vzdialenosti a polygony rozdielnych objektov sa pri kolíziach do seba na krátky čas ponárajú.

Zvukov si skutoční jazdci rely neužijú veľa - hučanie motora a nejaké to skandovanie divákov na štarte.

Vyskúšať si môžete niekoľko herných módov od jazdenia na čas po kompletné majstrovstvá sveta. Väčšina herných módov má niekoľko úrovní obtiažnosti (Európske rely, svetové rely,...) a výhru v jednotlivých podujatiach predstavuje niektoré bonusové auto z histórie rally.

Pri hre viacerých hráčov na jednom počítači s vertikálnym alebo horizontálnym rozdelením obrazovky veľmi oceníte rýchlosť enginu. Niektoré iné tituly síce túto možnosť majú, ale nároky na hardware prudko stúpajú a hrateľnosť klesá, čo našťastie pri tejto hre nehrozí.

Ak patríte ku menej ostrieľaným hráčom a chcete sa bez nutnosti tvrdého tréningu dobre automobilovo zabaviť, skúste vsadiť na V-Rally 2.

