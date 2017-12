Football Manager 2012: Dokážte, že ste lepší než Weiss

Raz za čas je každý z nás trénerom a pozná zaručenú cestu za víťazstvom. Footbal Manager ukazuje, že to nie je až také jednoduché.

19. jan 2012 o 15:00 Ján Kordoš

Zaručene najlepších odborníkov na futbal nájdete v našich zemepisných šírkach neskutočne veľa. Každý pozná tú najlepšiu zostavu, taktiku a vie čo robí tréner zle. Keby to bolo na nich, zápas by dopadol úplne inak. My však vieme, že to vôbec nie je také jednoduché. Hráme totiž Football Managera.

Pozitívna závislosť

Vybudovať si závislosť je nepekná vec. Spočiatku len skúsite, čo to spraví, veď keď to všetci tak ospevujú, prečo nie? Takže si dáte prvú dávku, cítite jemné chvenie, slastné omámenie a nenásytným pohľadom odhaľujete všetko to nové a krásne okolo vás.

S červenými očami nadránom odpadnete a viete, že to skúsite opäť. Len tak pre istotu, či nešlo len o nováčikovské poblúznenie. Nešlo. Ste v tom až po uši a už vám niet pomoci. Dostalo vás to. Football Manager je totiž droga. Našťastie neškodná, pretože jediné, čo vám vezme, bude váš voľný čas. A ten rozhodne ľutovať nebudete.

Všetci odborníci v diskusiách by mali svoje veľkohubé prehlásenia potvrdiť niečim hmatateľným - aj keď len v hernej podobe. Séria Football Manager patrí už dlhé roky k top projektom, ktoré vsádzajú na tvrdú simuláciu práce futbalového manažéra v anglickom štýle.

Finančnú situáciu ovplyvňovať môžete nákupom a predajom hráčov či iného personálu, no podstata spočíva v hľadaní vhodnej zostavy, jej dopĺňaní a voľbe taktiky na zápasy. Znie to jednoducho, a ak si zvolíte Barcelonu, jednoduché to aj bude.

Práve preto máme Football Manager radi. Rozsiahla databáza hráčov a tímov nám dovoľuje zahrať si i druhú slovenskú ligu. Záchranárske práce v menej schopných mančaftoch ukážu vaše silné i slabé stránky. Toto považujeme za skutočnú výzvu.

Ohromujúce množstvo štatistík (hráči majú niekoľko vlastností rozdelených do troch skupín: fyzická kondícia, psychika a technika) a nutnosť špecifického jednania s hráčmi a ich zaraďovanie do zostavy, z vás robí skutočného virtuálneho futbalového manažéra.

Máte síce rôznych pomocníkov a asistentov, no finálne rozhodnutia zostávajú na vás. Nechávať predsa rozhodovať o zostave vášho zástupcu je trochu alibistické.

Kto sa už niekedy do tohto sveta tabuliek a čísel ponoril, vie o čo ide. Pre nováčikov je okrem prehľadnej nápovedy prítomnej kedykoľvek počas hrania k dispozícii i komplexný tutoriál, ktorý ich zasvätí do tajov diania na ihrisku i mimo neho.

Samozrejmosťou sú kompletné licencie na hráčov i kluby vrátane reprezentácií.

Nové tváre

Zmien a noviniek je hneď niekoľko, postrehnúť všetky z viac než 800 úprav oproti poslednému ročníku je pre bežného smrteľníka nemožné. Pomoc nováčikom sme už spomenuli a hodnotíme ju pozitívne.

Začneme vizuálnou stránkou: zmena layoutu jednotlivých stránok pôsobí vzdušnejšie a modernejšie. Široká paleta rozlíšení spoločne s upravovateľnými oknami, filtrami dáva nové možnosti úprave jednotlivých sekcií.

Na samotné radenie jednotlivých okien v záložkových menu si možno budete chvíľu zvykať, avšak k starému layoutu sa nevrátite. Pomáha tomu nový výber taktiky či všeobecný prehľad, kde vidíte skutočne všetko podstatné a môžete si počet okien prispôsobiť práve podľa rozlíšenia obrazovky.

Zmenou prešlo aj grafické spracovanie toho najdôležitejšieho: zápasový engine konečne zvláda stvárniť futbalové zápasy v lepšom šate, hoci ide skôr o 3D engine ako o simuláciu samotného futbalu a plnenia taktických pokynov.

Už počas zápasu vidíte, ktoré posty sa ukazujú ako problémové, kde sú vaše slabiny, či naopak výhody oproti súperovi. Nové spôsoby analýzy môžu výrazne pomôcť pri prípadných striedaniach alebo zmenách taktiky.

Animácie pohybov samozrejme nemôžu konkurovať FIFE, avšak sú znovu o čosi lepšie. Vylepšený je i model počasia.

Najdôležitejšie zmeny sme zaregistrovali v systéme kontraktov a spôsobe jednania s médiami či hráčmi. Podpisovanie nových zmlúv či predlžovanie kontraktov nebolo úplne dotiahnuté a mnohokrát boli hráči a ich agenti až nelogicky nekompromisní bez možnosti vyjednávania.

Tentoraz môžete staviť na lojálnosť ku klubu a ponúkať rôzne bonusy, prirodzenejšie pôsobia aj kontrakty s mladíkmi. Vyhľadávanie hráčov skautmi je dostatočne prepracované, manuálne si môžete vyfiltrovať rôzne požiadavky.

Komunikácia s hráčmi počas zápasov je posunutá o výrazný krok smerom vpred: okrem samotných preslovov volíte tón hlasu a vaše reakcie majú na hráčov výraznejší vplyv.

Starý hit

Vaše možnosti sa tak príjemne rozrástli a nevytvárajú pri hraní chaos. Football Manager 2012 predstavuje hru, ktorá vám vydrží stovky hodín. Novinky prispeli k vyváženejšej hrateľnosti, rozsiahle štatistiky vás pohltia. Ak vám nevadí tabuľkové peklo, máte o závislosť znovu postarané.

Nie je to však jednoduchá hra. Práve teraz ale môžete ukázať, či sú vaše manažérske schopnosti len tradične krčmovo-chvastúnskeho typu, alebo máte skutočne čuch na hráčov.

Sports Interactive Games Anglickí futbaloví nadšenci V Anglicku je žáner futbalových manažérov nesmierne obľúbený. Zástupcovia týchto, u nás stále mierne exotických, stratégií sa pravidelne umiestňujú na čele rebríčkov predajnosti. Sports Interactive Games bolo založené bratmi Collyerovcami v roku 1994. Paul a Oliver sa rozhodli založiť vývojársky tím, ktorý by sa venoval výhradne športovým hrám z tak trochu iného uhlu pohľadu. Úspech sa dostavil okamžite. Séria Championship Manager (prvý diel sa objavil už v roku 1992, kedy Collyerovci pracovali ešte pod značkou Intelek) už vo svojich počiatkoch dokazovala, že si chce svoje meno vybudovať na čo najvernejšej a najrealistickejšej simulácie futbalového manažéru. Posledným dielom z tejto série od SI Games bol ročník 03/04 k štvrtému dielu. Nezhody s Eidosom vyústili do odchodu pod krídla spoločnosti Sega. SI Games si vzali všetky skúsenosti a databázy hráčov a tímov. Od roku 2004 vychádza ich nový produkt s názvom Football Manager. V tejto sérii sa objavilo už osem dielov. Hra bola konvertovaná na Xbox 360, PlayStation Portable, iOS a mobilné tefóny. Vznikla takisto MMO verzia Football Manager Live. Okrem futbalu sa športoví fanatici venovali i hokeju (Eastside Hockey Manager) a baseballu (Out of the Park Baseball Manager). Momentálne je vedúcou osobnosťou tímu charizmatický Miles Jacobson. Vedeli ste napríklad i to, že SI Games boli sponzormi anglického klubu AFC Wimbledon? Vtipná a žiaľ i zakázaná TV reklama na Football Manager 2005 Ján Kordoš