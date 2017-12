Štátu hrozí, že príde o 90 miliónov eur od operátorov

Štátu hrozí, že bude musieť Telekomu vrátiť 48 miliónov eur a grátis prideliť GSM licencie.

10. jan 2012 o 20:00 Adam Valček

BRATISLAVA. Najvyšší súd bude už na budúci týždeň rozhodovať, či Telekomunikačný úrad porušil zákony, keď firme Telekom predlžoval licencie na prevádzku GSM sietí.

Ide o prvú žalobu, ktorú Telekom podal proti štátu pre licencie. Ďalšiu ešte plánuje.

Telekom viní úrad z toho, že stopol jeho prvú žiadosť o predĺženie licencií. Tú podal operátor vlani v januári, keď zákon neumožňoval vyberať poplatok za predĺženie povolení.

Telekom považuje náhlu zmenu zákona, ktorá predlženie spoplatnila, za účelovú. Prišla totiž len päť mesiacov pred tým, ako sa Telekomu a Orangeu končili pôvodné licencie.

Pokiaľ by sudcovia Ivan Rumana, Jana Zemková a Gabriela Gerdová uznali argumenty Telekomu, musel by štát firme vrátiť poplatok 47,8 milióna eur. Teleúrad by firme musel licencie predlžiť bez poplatku.

Taký verdikt by ovplyvnil aj Orange, mohol by sa domáhať neplatnosti novely. Za predĺženie licencií zaplatil 40,7 milióna eur.