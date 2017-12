Príroda pustošila minulý rok najviac

Raz za tisíc rokov. Viacero takýchto katastrof spôsobilo, že vyčíňanie prírody bolo minulý rok najdrahšie v histórii meraní.

11. jan 2012 o 20:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Prvé správy neboli hrôzostrašné. Japonsko vraj zasiahlo extrémne silné zemetrasenie, no krajina je na podobné vyčíňanie prírody zvyknutá. Nebola.

Silné otrasy zeme, ktoré sa v ostrovnej krajine vyskytujú pravidelne, sa totiž nestali tým najhorším. Skutočná katastrofa ešte len prišla.

Obrovská, na niektorých miestach údajne viac než dvadsaťmetrová vlna cunami spláchla severovýchod krajiny, vyhladila dediny, celé rybárske oblasti a mestá premenila na trosky porozhadzované náhodne po pobreží.

Cunami a zemetrasenia však boli len niektorými z minuloročných vyčíňaní prírody. Zaisťovacia spoločnosť Munich Re vyrátala, že rok 2011 bol najhorší v dejinách jej záznamov. Príroda spôsobila škody takmer za 400 miliárd dolárov.

Raz za tisícročie

Fakty Najväčšie katastrofy 2011 Japonsko: zemetrasenie a cunami stáli ekonomiku zhruba 210 miliárd dolárov. A to ešte nezahrnuje škody, ktoré spôsobila jadrová elektráreň Fukušima.

zemetrasenie a cunami stáli ekonomiku zhruba 210 miliárd dolárov. A to ešte nezahrnuje škody, ktoré spôsobila jadrová elektráreň Fukušima. Nový Zéland: zemetrasenie, ktoré zničilo Christchurch, spôsobilo škody za 16 miliárd.

zemetrasenie, ktoré zničilo Christchurch, spôsobilo škody za 16 miliárd. Thajsko: záplavy stáli zhruba desať miliárd.

Minulý rok našu planétu zasiahlo niekoľko nešťastí, ktoré sa podľa odhadov objavujú len raz za tisíc rokov. Preto boli podľa odborníkov škody také vysoké.

Ďalším dôvodom sa stal jednoduchý fakt, že príroda zasiahla obývané oblasti a ich infraštruktúru, pričom takýchto oblastí je každý rok viac.

To bol prípad thajských záplav i zemetrasenia na Novom Zélande.

Vedci pritom podľa magazínu Nature odhadujú, že škody sa budú v budúcnosti zvyšovať.

Keby napríklad dnešné Miami zasiahol podobný hurikán ako v roku 1926, spôsobil by podstatne väčšie problémy a rovnako aj náklady by boli vyššie.

„Aj keď to pri pohľade na posledné udalosti vyzerá neuveriteľne, pravdepodobnosť zemetrasení nijako nevzrástla,“ zdôrazňuje podľa agentúry AP Peter Hoeppe, ktorý v nemeckej spoločnosti vedie výskum rizík.

„No tieto zemetrasenia nám pripomenuli, že by sme mali poriadne zvážiť podobné riziká predtým, ako postavíme mestá či jadrové elektrárne.“

Klíma? Náhoda?

Podľa údajov za posledné desaťročia narastajú aj škody, ktoré spôsobuje počasie či zmena klímy. Na minuloročných extrémnych škodách sa však podieľali len zhruba jednou tretinou.

Pripravovaná štúdia vedcov z prestížnej Londýnskej školy ekonómie pritom hovorí, že v porovnaní s osemdesiatymi rokmi sa výskyt záplav strojnásobil a extrémne búrky sa objavujú dvakrát častejšie.

Či to však naozaj priamo súvisí s globálnym otepľovaním, nie je podľa vedcov isté. „Zatiaľ nedokážeme narastajúce straty pripísať klimatickej zmene, ktorú spôsobuje človek,“ hovorí pre Nature odborník na klímu Roger Pielke. „Možno to raz dokážeme, no nie teraz.“

Japonsko zrátalo mŕtvych Marcové zemetrasenie a cunami zabili takmer dvadsaťtisíc ľudí. TOKIO, BRATISLAVA. Bola to najhoršia katastrofa, aká postihla krajinu od čias druhej svetovej vojny. Keď 11. marca zasiahli severovýchod Japonska silné zemetrasenie a následná vlna cunami, zmizli tisícky ľudí. Policajné úrady desať mesiacov po udalostiach podľa agentúry AFP tvrdia, že príroda napokon zabila takmer dvadsaťtisíc obyvateľov. Vláda tvrdí, že identifikovať sa podarilo takmer šestnásťtisíc pozostatkov, ďalšie ešte musí nájsť. Predpokladá sa, že voda odniesla tisícky ľudí naspäť do oceánu a je možné, že pozostatky týchto nezvestných už nikdy neobjavia. Japonsko sa však teraz sústreďuje najmä na odstraňovanie škôd v okolí jadrovej elektrárne Fukušima. Krajina odhaduje, že dekontaminovať musí viac ako tisíc štvorcových kilometrov územia. Plánuje odstrániť rádioaktívne rastliny a stromy, ale v mnohých oblastiach aj vrchnú vrstvu pôdy. Tomáš Prokopčák