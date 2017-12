V Číne je už viac ako 500 mil. užívateľov internetu

Počet užívateľov internetu v Číne prekročil hranicu pol miliardy a koncom novembra vzrástol na 505 miliónov. Informovalo o tom čínske informačné centrum pre internetové siete (CNNIC).

11. jan 2012 o 14:18 SITA

ŠANGHAJ 11. januára (SITA, Reuters) -

Internet koncom novembra používalo 37,7 % obyvateľov krajiny, čo bol rast o 3,4 % v porovnaní so záverom roka 2010, uviedlo CNNIC. V Japonsku a Južnej Kórei, ktoré sú technologicky pokročilejšími východoázijskými susedmi Číny, však internet používa viac ako 70 % obyvateľstva.

Počet užívateľov mikroblogovacích služieb v Číne do konca novembra prekročil hranicu 300 miliónov. Poskočil tak z úrovne 195 mil., na ktorej bol koncom júna, uvádza sa v správe CNNIC, ktorú zverejnili v stredu. Samospráva Pekingu v decembri vyhlásila, že sprísni kontrolu populárnych mikroblogov, ktoré úrady znepokojujú pre rýchle šírenie správ. Mesto dalo užívateľom lehotu tri mesiace na to, aby sa zaregistrovali pod svojimi skutočnými menami. Pohrozilo pritom, že v opačnom prípade to bude mať právne dôsledky.