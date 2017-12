10 hier, ktoré by ste nemali v roku 2012 minúť

Minulý rok bol z hľadiska celkovej kvality ponúkaných hier nesmierne kvalitný a ten práve prebiehajúci na tom pravdepodobne nebude inak.

11. jan 2012 o 9:15 Ján Kordoš

Veľmi by sme proti tomu neprotestovali. Výrazne klesá počet vydávaných hier, sústredenie sa na kvalitu a pokračovania sa odzrkadlilo i na našom rebríčku - v desiatke vyvolených nenájdete žiadnu novú značku.

Tento trend je nezastavaiteľný, na druhú stranu nám to pri adekvátnej kvalite výsledného produktu až tak vadiť nemusí. Okrem samotných hier nás čaká aj niekoľko zaujímavých príchodov nových herných zariadení a je veľmi pravdepodobné, že podstatných zmien vo virtuálnej zábave nastane znovu neúrekom. Poďme však doradu a predstavme si desiatku titulov, ktoré podľa nás zamiešajú karty pri voľbe o najlepšiu hru roku 2012. Zvolili sme pestrý žánrový výber a napriek tomu, že drvivú prevahu majú akčné hry, vyberie si skutočne každý.

Pekelná príťažlivosť

Na akčné RPG Diablo III čakáme už pekných pár rokov. Neustále posúvanie termínu vydania by nás možno aj škrelo, avšak vývojári z Blizzardu sa riadia svojským heslom a hru nám ponúknu až v momente, kedy budú presvedčení o tom, že je skutočne dokončená a čo najlepšia. Videli sme mnoho záberov z hrania, nasávali informácie o postavách, príbehu, povolaniach, RPG prvkoch, nepriateľoch, novinkách v herných princípoch. A stále to bude Diablo, len modernejšieho strihu.

Takže budeme klikať na stovky nepriateľov, tentoraz nám k ich likvidácii pomôže aj prostredie podliehajúce fyzikálnemu enginu, pozbierame hromadu predmetov (niekedy aj dve), nazbierame sa skúseností a vylepšíme si svojich hrdinov. Všetko v prehľadnom izometrikom pohľade. Jednoducho stará hra v novom kabáte. Blizzard vie zaujať a podmaniť si hráča bezchybnou atmosférou a hrateľnosťou.

Diablo III - akčné RPG - Blizzard / Activision - predpokladaný termín vydania: Q1 2012

Vesmírny šerif

O Human Head Studios nebolo počuť od ich posledného (a podareného) kúsku Prey. Oznámené pokračovanie bolo menším prekvapením, no tým sa len spustila lavína počiatočných zmien a noviniek. Síce pôjde znovu o akčnú hru z vlastného pohľadu, hlavným hrdinom sa stáva bývalý šerif americkej polície Killian Samuels. Svoju prácu musel nedobrovoľne zanechať: uniesli ho totiž mimozemšťania. Planéta Exodus, kde Killian momentálne žije, je akýmsi multirasovým svetom, v ktorom sa stretávajú rôzne civilizácie. Náš hrdina nemá vďaka svojim skúsenostiam z pozemského zamestnania núdzu o prácu, stal sa z neho nájomný lovec.

Na Prey 2 nás fascinuje atmosféra a celkový dojem z ukážok z hrania. Upršané počasie, žiarivé neóny osvetľujúce inak temný svet, podivné indivíduá na každom druhom rohu, depresívne ladené prostredie - a to všetko zahalené do futuristického hávu. Blade Runner nás jednoducho berie. Navyše nepôjde len o streľbu, ako sme sa mohli presvedčiť, zabavíme sa aj pri akejsi obdobe parkouru. Jedna vec samozrejme je, ako vyzerá hra - a niečo úplne iné nám ukáže samotné hranie, no Prey 2 môže len a len prekvapiť.

Prey 2 - strieľačka z vlastného pohľadu - Human Head Studios / Bethesda Softworks - predpokladaný dátum vydania: leto 2012

Mesto v oblakoch

Ken Levine so svojim tímom Irrational Games dokáže svojim hrám vdýchnuť dušu. Niet sa čomu čudovať, mnohí pracovali v legendárnom (a už dlhú dobu zrušenom) štúdiu Looking Glass. Ich prvotina System Shock 2 patrí k tým najlepším príkladom úspešných a kvalitných pokračovaní. Séria Bioshock napriek ohromnému hype (mediálna masáž pred samotným vydaním hry) slávila úspech a podmorské dobrodružstvo v utopistickom svete Rapture nás dostalo. BioShock: Infinite sa bude tentoraz odohrávať vo vzduchu, atmosféra však bude znovu zachytávať utopistické sny.

Columbia, vznášajúce sa mesto, je v rozklade, vyvolení a preživší sa stali obeťou vlastného technokratického mamonu. Do toho sa zamieša náš hlavný hrdina Booker DeWitt, ktorý ma zachrániť mladé dievča Elizabeth. Lenže nie všetko je jednoduché a nežné žieňa má špeciálne schopnosti. Verte, že sa vám ohýbanie času a nečakaná zmena reality budú hodiť. Pôjde predovšetkým o akčnú hru, avšak obrovský dôraz je kladený na dobrodružné prvky. Naskriptované scény pôsobia neuveriteľne príťažlivo a na rozdiel od takého Call of Duty nepotrebujeme, aby okolo nás padali mrakodrapy. BioShock: Infinite jednoducho umelecky krásna hra, potvrdzuje to aj architektúra celého sveta.

BioShock: Infinite - akčná hra z vlastného pohľadu - Irrational Games / 2K Games - predpokladaný termín vydania: 2012

Žánrový guláš

Už pôvodné Borderlands malo obrovské ambície a napokon príjemne prekvapilo, hoci sme až do posledného momentu nedokázali uveriť, že by to mohlo fungovať. Spomeňme na Hellgate: London. Lenže napokon sa to podarilo a väčšina hráčov sa bavila. Štyri voliteľné postavy, otvorený svet spájajúci western a postapokalyptickú budúcnosť, RPG prvky skombinované so strieľačkou z vlastného pohľadu - asi viete, prečo nás táto hra chytila.

Pokračovanie nebude príliš experimentovať a vývojári z Gearboxu sa pokúsia len opraviť chyby a vylepšiť to, čo nie tak úplne fungovalo. Znovu dostaneme porciu akcie, kde za každé zabitie nepriateľa dostanete skúsenosti. Ak sa vám ich podarí nazbierať určitý počet, poskočí váš hrdina (voliteľný podľa povolania) o úroveň vyššie, zlepšia sa mu vlastnosti, vylepší si schopnosti, naučí sa niečo nové a pokračuje sa ďalej. A to všetko z vlastného pohľadu. Viac by do hrania mal prehovoriť príbeh, grafické spracovanie sa bude znovu niesť v cel-shade duchu, takže nám postačí i modifikovaný Unreal Engine 3.

Borderlands 2 - akčná hra s RPG prvkami - Gearbox Software / 2K Games - neoficiálny dátum vydania: september 2012

Návrat spomaleného času

Pôvodný Max Payne, respektíve dva prvé diely, vznikali pod taktovkou fínskych vývojárov z Remedy (Alan Wake) a patria medzi klenoty akčného žánru. Skvelý noirový príbeh, novátorské použitie spomaleného času a poctivá akčná hrateľnosť charakterizovali dnes už takmer zabudnutú legendu. Lenže potom prišli vývojári z Rockstaru a rozhodli sa, na veľké rozhorčenie fanúšikov série, spiacu princeznú oživiť. Prerod hlavného hrdinu (jeho meno nemusíme spomínať) a zmena prostredia sa s kladným prijatím u herného publika nestretli.

Musíme však uznať, že Rockstar už neraz príjemne prekvapil. Max sa nám presunie z depresívneho New Yorku do brazílskeho Sao Paolo, kde bude môcť v slumoch znovu pri využívaní spomaleného času (bullet time) sledovať dráhy jednotlivých projektilov. Nemáme čakať uhladeného hrdinu, taktiež nepôjde o bezhlavú akciu, ale skôr filmovo vyzerajúce prestrelky s napínavým príbehom. Nad samotnou hrou vysí obrovský otáznik, tento akčný projekt z pohľadu tretej osoby môže dopadnúť akokoľvek - my mu však veríme, venujú sa mu hneď 4 interné štúdiá, celý systém bol prekopaný a máme sa tešiť i na vizuálnu hostinu vďaka prepracovanému fyzikálnemu enginu Euphoria.

Max Payne 3 - third-person akčná hra - Rockstar / 2K Games - dátum vydania: 30. marec 2012

Tropická horúčava

Pokračovanie úspešnej strieľačky Far Cry sa dalo očakávať. UbiSoft tentoraz vymení africkú horúčavu za tropickú kdesi v Pacifiku. Všetko ostane pri starom, len streľbu v lákavom prostredí osviežia rôzne naskriptované udalosti. Znovu dostaneme voľnosť na pomerne rozsiahlej mape a len na hráčovi ostane, ako sa dopracuje k cieľu, respektíve z bodu do bodu B. Tam, kde nás v tradičných akčných hrách zväzuje neviditeľný tunel okolo, dostaneme pľac, kde sa môžeme vyblázniť a sami si vybrať, či sa k cieľu prestrieľame alebo budeme zakrádať.

Výrazne by si mal polepšiť príbeh, ktorý síce vo Far Cry 2, avšak celkovo nám africký svet pripadal pustý a nevýrazný. Do Far Cry 3 vkladáme obrovské nádeje, pretože môže posunúť pomerne výrazne dopred žáner akčných hier. Neberieme do úvahy technické spracovanie, ktoré už tradične očarí, ale práve kombináciu napínavého rozprávania, otvoreného sveta a animálnej akčnosti. Musíme už len dúfať, že to Far Cry 3 stihne ešte tento rok.

Far Cry 3 - strieľačka z vlastného pohľadu - UbiSoft Montreal / UbiSoft - predpokladaný dátum vydania: 2012

Záchrana Zeme

Séria Mass Effect nám už onedlho ukáže masovo efektné uzatvorenie úvodnej trilógie. Nebudeme nariekať nad tým, že sa od pôvodnej myšlienky akčného RPG postupne hra profiluje ako čistá akcia s minoritnými RPG prvkami zakomponovanými len jemne do povrchu hrateľnosti. Dynamická hrateľnosť v štýle Gears of War by mala v Mass Effect 3 prebrať opraty do svojich rúk ešte razantnejšie. Záchrana Zeme, ktorou vyvrcholí sci-fi epické dobrodružstvo medzgalaktických rozmerov, berieme i práve preto ako skvelý finiš.

Hlavným hrdinom ostáva Shepard a okrem akčnej zložky budeme zbierať a vylepšovať rôzne zbrane, vlastné schopnosti. Dôležitú úlohu zohrajú dynamické rozhovory a voľby v nich, ktoré určia ďalšie smerovanie zápletky na základe vašich rozhodnutí. Cestovanie vesmírom by malo byť vyriešené zábavnejšie, podobne i ťaženie surovín. Hier z podobného prostredia mnoho nie je a aj preto sme radi, že si Mass Effect udržuje vysokú kvalitu i bez konkurencie. Navyše je celé univerzum Mass Effectu až neuveriteľne prepracované a ponorením doň čas strávený vo virtuálnom svete ľutovať nebudeme.

Mass Effect 3 - akčná hra s RPG prvkami - BioWare / Electronic Arts - dátum vydania: 8. marec 2012

Putovanie vesmírom

V našom výbere nesmie chýbať ani zástupca strategického žánru. Hoci ich mnoho nie je, máme jasného favorita. Teda ak sa objaví v priebehu tohto roku. Druhá časť plánovanej trilógie druhého dielu strategického StarCraftu (StarCraft 2 je rozdelený na 3 časti) nám predstaví v singleplayeri hrateľnú rasu Zergov. To však nie je jediné lákadlo, hoci príbehová kampaň už v predošlom Wings of Liberty bola neskutočne zábavná. Nové jednotky, mapy, príbeh a taktické možnosti sú len začiatkom, nekonečné možnosti vám hra ponúkne v multiplayeri a o ďalší obsah sa postarajú samotní hráči. Zaručene strategický raj.

StarCraft 2: Heart of the Swarm - real-time stratégia - Blizzard / Activision - možný dátum vydania: 2012

Zábava v metre

Knižná predloha Metro 2033 k rovnomennej hre je vynikajúca. Hra taktiež, hoci na kvalitu písaného príbehu nemá. To je však skôr zbytočné frflanie, lebo táto atmosférou napumpovaná strieľačka z postapokalyptického prostredia nás poľahky opantala. Zvyšky civilizácie prežívajúce v podzemí metra medzi sebou i naďalej bojujú, ich nepriateľom ostávajú aj “tí vonku” a rôzni mutanti. Skvelé na hre boli hlavne momenty strachu z neznáma a odpustili sme jej i niektoré naskriptované situácie či hluché momenty. Pokračovanie (nie podľa knihy, hoci na príbehu pracuje i Glukhovsky) nazvané Metro: Last Light zakomponuje do hrania realistickejšiu umelú inteligenciu, dynamicky meniace sa prostredie a častejšie zavítame i na spustošený zemský povrch.

Metro: Last Light - atmosferická strieľačka - 4A Games / THQ - predpokladaný dátum vydania: leto 2012

Akčný syndikát

Keby sme mali zvoliť najkontroverznejšiu hru súčasnosti z hľadiska očakávania hráčov a samotných vývojárov, získa prvú cenu s prehľadom Syndicate od Starbreeze. Oživenie legendy totiž mnohí fanúšikovia odsudzujú a čisto akčnú hru považujú za znasilnenie známeho mena. Môžete s tým pokojne súhlasiť, no cyberpunkové dobrodružstvo má čosi do seba. A to nám úplne stačí. Že sa k cieľu len prestrieľame, nás zatiaľ príliš neškrie, vyzerá to totiž efektne. Postačí nám zábavná hrateľnosť - nadnárodné korporácie, špeciálni agenti s technologickými vylepšeniami, drsná akcia. Poteší kooperatívny multiplayer pre štyroch hráčov.

Syndicate - strieľačka z vlastného pohľadu - Starbreeze / Electronic Arts - dátum vydania: 24. február 2012

Čierne kone

Vybrať desiatku hier, ktoré považujeme za to najlepšie, sa nedá. Aj keby sme mohli popísať raz také množstvo, stále by sme našli titul, ktorý by si zaslúžil, aby bol spomenutý. Aj preto vám ponúkame ešte krátke resumé toho, na čo sa tešiť.

Akčnejšie ladené RPG zastupuje Kingdoms of Amalur: Reckoning, z bohatého MMORPG žánru môžeme vybrať hneď trojicu: Guild Wars 2, The Secret World a samozrejme nesmie chýbať datadisk k World of Warcraft s podtitulom Mists of Pandaria. Zaujímavo vyzerá aj nedávno ohlásená stratégia XCOM: Enemy Unknown, ktorá však vyjde pre všetky platformy, tak veríme, že tento remake si nebudeme pamätať pre sprznené ovládanie PC verzie. Krvavé hody zažijeme v temnom a brutálnom The Darkness 2, strach sa nám dostane pod nechty v Silent Hill: Downpour a naopak menej ho dostaneme v Resident Evil: Raccoon City, no na druhú stranu tu bude viac akcie a dokonca kooperatívnej.

Mierne skepticky sa nám zatiaľ javí akčný XCOM, avšak ak pomôcť by mu mohla doba a prostredie, do ktorého je toto lovenie mimozemského šmejdu situované. Veľkou neznámou je RPG hra z prostredia South Parku, avšak rozhodne je projektom, ktorý vzbudzuje pozornosť. Dlhé roky odkladaná akcia Aliens: Colonial Marines máme stále na očiach, len aby nesklamala ako Aliens vs. Predator. Stávka na istotu bude Prototype 2, Halo 4 či vojenská ArmA 3. Oživiť legendu sa chystá Valve, ktoré pracuje na Counter-Strike-u s podtitulom Global Offensive. A ak sa podarí, dorazí na PS3 The Last Guardian. Zle nevyzerá ani piaty Hitman.

Bonus

Ak to príde, bude to riadne rošambo. Alebo vám máme pripomínať, že Grand Theft Auto V bude bomba a Half-Life 3 je vlhkým snom nejedného hráča. Na niečom akčnom predsa vo Valve pracovať musia.

Udalosti

Čaká nás pozitívny herný rok a teraz vám prezradíme, prečo si to myslíme: