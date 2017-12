Predaj hudby začal opäť rásť

Vlani sa predalo o vyše sto miliónov piesní viac, ako v roku 2010. U nás predaje rástli len v decembri.

10. jan 2012 o 20:00 Matúš Paculík

Fonografický priemysel dnes ťahá najmä digitálna distribúcia na čele s iTunes od Apple, no vlani sa darilo aj predaju fyzických nosičov.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ – SITA/AP)

BRATISLAVA. Katastrofické scenáre o úpadku a konci hudobného priemyslu sa nenaplnili. Rok 2011 sa stal prelomový nielen pre predaj klasických nosičov, ale aj pre predaj digitálnej hudby.

Za rok 2011 sa dokopy predalo 1,6 miliardy fyzických a digitálnych albumov, singlov a hudobných videí. V porovnaní s rokom 2010 je to plus 6,9 percenta. Vyplýva to z údajov spoločnosti Nielsen SoundScan.

Slovensko klesalo

Predaj muziky v roku 2011 Predaj cez web prekonal predaje cédečiek a platní,

celkovo sa vlani predalo 1,6 miliardy fyzických a digitálnych albumov, singlov a videí,

iTunes od Apple predal od roku 2003 do v októbra 16 miliárd skladieb,

na Slovensku predaj hudby vlani klesal, oproti roku 2010 stúpol len v decembri,

darilo sa aj platniam, predalo sa ich o milión viac ako v roku 2010, spolu to bolo 3,9 milióna kusov,

vydaných bolo vyše 76-tisíc nových albumov,

len 11 albumov prekonalo milión predaných kópií.

Najviac albumov predal Universal, tesne nasledovaný Sony. Obidve vydavateľstvá dosiahli skoro 30-­percentný trhový podiel.

Warner neprekročil hranicu 20 percent, EMI skončilo s 9,6 percenta na štvrtom mieste.

Podľa Zuzany Kostelníkovej z produkčného domu Forza mal predaj hudby na Slovensku za minulý rok klesajúcu tendenciu.

Jediným silným mesiacom bol december, keď boli predaje v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyššie.

Apple vedie celý sektor

V roku 2010 dosiahol predaj digitálnych skladieb cez iTunes 10 miliárd. O osem mesiacov neskôr to bolo 16 miliárd.

Keď Apple spúšťal koncom roka iTunes v Brazílii, ponúkol na úvod 20 miliónov skladieb.

Na Slovensku malo spustenie iTunes veľký úspech aj vďaka omylu, keď kompletná diskografia Beatles stála 11 eur namiesto 149.

Google spustil koncom roka službu Google Music s ponukou vyše 13 miliónov skladieb. Dostupná je zatiaľ len pre obyvateľov USA.

Amazon má v ponuke vyše 18 miliónov skladieb. Predáva digitálnu hudbu aj CD.

Bohatú ponuku skladieb má Microsoft vo svojej službe Zune. Vyše 14 miliónov skladieb ponúka na predaj jednotlivo, prípadne možno využiť neobmedzený prístup za 89 libier ročne.

Vinyly nevymreli

Rekordné predaje zaznamenali aj klasické vinylové platne. Vlani sa ich predalo štyri milióny kusov, čo je o vyše milión viac ako pred rokom.

Vinylovým platniam viedol album Abbey Road od Beatles s predajom 41­tisíc kusov. Najúspešnejšou skupinou boli Radiohead s predajom 61­tisíc platní.

Víťazkou je Adele

V predajoch viedla britská speváčka Adele. Jej album „21“ si kúpilo takmer šesť miliónov ľudí, rovnako ako digitálnu verziu skladby Rolling the Deep. Pri albume „21“ bol pomer digitálneho predaja k fyzickým nosičom 3:7.

Pri digitálnych predajoch skladieb prekonali hranicu 15 miliónov dve speváčky – Adele a Kate Perry.

V prvej desiatke sa umiestnili aj Rihanna, Lady Gaga a Eminem. Adele mala najpredávanejší album aj na Amazone, kde obsadil prvé miesto v predajoch MP3 aj klasických CD.