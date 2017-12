Nikotínové náplaste sú placebo

Nikotínové náhrady nezbavia závislosti od cigariet. Chránia však mozog pred demenciou.

10. jan 2012 o 20:00 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Ak sa rozhodnete prestať fajčiť, lekár vám zrejme odporučí nikotínovú náplasť. A možno aj naozaj prestanete a k nezdravému zlozvyku sa už nevrátite. Náplasť však na to pravdepodobne mala len zanedbateľný vplyv.

Výskumníci z Harvardovej a Massachusettskej univerzity sledovali 787 dospelých ľudí, ktorí sa rozhodli za posledné dva roky prestať fajčiť. K zlozvyku sa vrátila takmer tretina z nich. Úspešnosť sa však neukazovala podľa toho, či nikotínové náplaste využili.

Lukratívny biznis

„Môže to naznačovať, že fajčiari chápu nikotínové náhrady ako formu zázračnej pilulky, a keď zistia, že to tak nie je, ostanú bez pomoci a majú pocit, že sú odsúdení na neúspech,“ napísali výskumníci vo svojej štúdii, o ktorej píše Los Angeles Times.

Výsledky výskumu popierajú to, čo americkí lekári berú ako samozrejmosť. Odvolávajú sa na výskumy z 90. rokoch, podľa ktorých dobrovoľníci s náplasťami mali trikrát väčšiu úspešnosť ako tí bez nich.

Ide o lukratívny biznis. Američania ročne míňajú poldruha miliardy dolárov na nikotínové náhrady, pričom väčšina z týchto peňazí ide z verejného poistenia.

Aj preto sa ozvala firma GlaxoSmithKline, ktorá tieto náhrady vyrába. Tvrdí, že takéto výsledky mohli vyjsť len preto, že väčšina ľudí náplaste nevyužíva osem týždňov, ako sa odporúča. Stojí si za tým, že fajčiarom jej výrobky naozaj pomáhajú.

Firme sa však črtá iná cieľová skupina. Vedci z Vanderbiltovej univerzity v Nashville totiž zistili, že nikotínové náplaste naozaj účinkujú. Pri ľuďoch trpiacich ľahkou kognitívnou dysfunkciou.

Jedna z možností

Tá sa považuje za medzistupeň medzi problémami s pamäťou, čo spôsobuje prirodzené starnutie, a demenciou. Pacienti s touto dysfunkciou majú tiež väčšiu šancu, že budú trpieť na Alzheimerovu chorobu.

Nikotín totiž stimuluje receptory na neurónoch, ktoré sa zúčastňujú na učení a pamäti. Pri Alzheimerovej chorobe práve tieto neuróny odumierajú. Pacienti s nikotínovou náplasťou mali po šiestich mesiacoch výrazne lepšie výsledky testov dlhodobej pamäti ako tí bez nej.

Hromadné liečenie pomocou nikotínu sa neočakáva, no mohlo by ísť o jeden zo spôsobov riešenia problémov spojených so starnutím, povedal pre ABC News neurológ Paul Newhouse, ktorý na výskume pracoval.