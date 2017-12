Internet je jediným miestom, kde experti rozdávajú rady zadarmo

Ako vyriešiť zapeklitý príklad z matematiky v synovom zošite? Kde nájsť lacné ubytovanie v neznámom meste? Ako často polievať darovanú mäsožravú rastlinu? Do najväčšej beznádeje nás dokážu priviesť otázky, pri ktorých sme si istí, že správnu odpoveď množs

25. jan 2001 o 15:58 Tomáš Bella

tvo iných ľudí pozná - len bohužiaľ nikto z nich nebýva v našom vchode či na našom kontinente.



V čase internetu je odrazu každý expert, vysmievajú sa mnohí stovkám nadšencov, ktorí sa vyhlasujú za odborníkov na bozkávanie či najnovší album Britney Spears. Ale napokon, prečo nie - každý z nás predsa dokáže odporučiť najlepšiu reštauráciu (či aspoň bufet) vo svojom rodnom meste, pričom za takúto informáciu by nejeden znechutený turista rád zaplatil aj v hotovosti.

Na internete preto vzniklo množstvo stránok, ktoré sa snažia získavať ľudí ochotných podeliť sa so svojimi znalosťami s ostatnými - či už ide o znalosti z kvantovej fyziky alebo záhradkárstva, medicíny či populárnej hudby, alebo jednoducho znalosti rôznych krajín a miest.

To najlepšie zdarma

Jednou z najstarších „expertných“ stránok je All Experts . Nešpecializuje sa na žiadnu špecifickú oblasť a tak tu nájdete expertov na počítače, maliarstvo, šport aj stovky ďalších oblastí, ktoré sú prehľadne rozčlenené na množstvo kapitol. Výhodou je premyslený systém hodnotenia, v ktorom pýtajúci sa prideľujú expertom body podľa ich znalostí aj podľa výstižnosti, rýchlosti i zdvorilosti odpovedí. Každá otázka smeruje len k jednému konkrétnemu expertovi, neskôr je však pod jeho menom dostupná aj ostatným návštevníkom. Na položenie otázky nie je nutná žiadna registrácia, len zadanie vlastnej e-mailovej adresy, na ktorú vám príde správa o odpovedi.

Inou populárnou stránkou je AskMe - tu nekladiete otázky len konkrétnym ľuďom ale do diskusných fór, ktoré majú širší tematický záber, než pri Allexperts, a pôsobí v nich zväčša niekoľko desiatok expertov. Podmienkou kladenia otázok je registrácia, hneď po nej sa môžete stať zároveň expertom na ľubovoľný počet oblastí. Kvalitu vašich expertíz môže hodnotiť ktorýkoľvek čitateľ, nielen pôvodný autor otázky. Notifikáciu o odpovedi na vašu otázku dostanete e-mailom - odpovedí je zväčša viac, no nie sú natoľko vyčerpávajúce, ako pri AllExperts, keď komunikujete len s jedným človekom. Pri každej otázke je nutné nastaviť, ako dlho má v diskusnom fóre zostať - maximálne to môže byť 60 dní.

Na podobnom princípe ako AskMe.com funguje aj expertná stránka Yahoo! . Na vašu otázku môžete takisto očakávať viac odpovedí, ktoré sa vám prakticky zobrazia aj na osobitnej stránke. Podmienkou využívania služby je registrácia na My.Yahoo.com.

Na serveri answerpoint.ask.com , ktorý patrí pod známy vyhľadávač Ask Jeeves, väčšina ľudí žiada v dosť všeobecne zameraných fórach odpovede na jednoduché otázky ako „Kto bol prvý texaský guvernér“, ale aj „Sú technológie ako také dobré alebo zlé?“ Jediná otázka týkajúca sa Slovenska na tomto serveri znela: „Kde je Slovensko?“ Otázku môžu klásť len surfisti zaregistrovaní v službe Ask Jeeves.

Presne na opačnom konci pomyselného spektra odbornosti sú v porovnaní s Ask Jeeves servery, na ktorých odpovedajú na laické otázky vedci. Ak vás napríklad zaujíma, ako plameň horí v beztiažovom stave, odpoveď dostanete na expertnej stránke Scientific American . Podobnú službu ponúka európska sieť univerzitných vedcov na www.theken.org .

Pokiaľ sa chystáte do neznámej krajiny, zapíšte si adresy www.geocities.com/TheTropics/2442/database.html a mytravelguide.com . Nájdete tu kontakt na ľudí, ktorí poskytnú užitočné rady takmer o ktoromkoľvek mieste na svete.

Experti cez telefón

Mimoriadne originálnou, hoci platenou službou je www.keen.com . Každý expert tu zhrnie svoje vedomosti do krátkej nahrávky, ktorú telefonicky uloží do systému - telefonát pritom platí prevádzkovateľ systému. Zároveň si každý stanoví sumu, ktorú za vypočutie požaduje - tá sa odpočíta z konta volajúceho. Ešte zaujímavejšou možnosťou je živý telefonický kontakt s expertom. Prepojenie zabezpečuje keen.com, takže volajúci nepoznajú svoje telefónne čísla - podstatné pritom je, že za telefonát , nech už smeruje na ktorékoľvek miesto na svete, nezaplatíte vy ani korunu. Systém skutočne funguje, aj ak zadáte slovenské telefónne číslo - telefón na vašom stole zazvoní už pár sekúnd po kliknutí na správu, ktorú si chcete vypočuť. Pri registrácii dostane každý na svoje konto päť dolárov, ktoré vystačia zväčša aspoň na tri telefonáty, kredit sa dá ďalej doplniť z vašej kreditnej karty.

Na komerčnom základe fungujú aj niektoré ďalšie „expertné“ služby pripomínajúce Askme či Allexperts - najznámejšou z nich je zrejme www.exp.com . Po zaslaní vašej otázky dostanete od rôznych expertov ponuky na odpovede spolu so sumou, ktorú musíte ešte predtým expertovi za odpoveď zaplatiť. Expertom sa však takisto môže stať prakticky ktokoľvek a tak vôbec nie je zaručené, že dostanete kvalitnejšiu odpoveď, než na niektorom z bezplatných serverov.

Kreditnú kartu budete potrebovať aj na stránke www.expertcity.com , ktorá sa špecializuje na pomoc pri problémoch s vašim počítačom. Spôsob je však originálny a praktický - zvolený expert získa s pomocou špeciálneho softvéru prístup k vášmu počítaču a „v priamom prenose“ vám predvedie, ako problém riešiť.

Existuje však ešte aj množstvo ďalších bezplatných služieb s ľuďmi, ktorí sa vám budú snažiť pomôcť s vašim problémom - sú tu pre vás vulkanológovia, kňazi, lingvisti, údržbári, psychológovia, kuchári aj tréneri fitness či experti na pouličné gangy. Ich zoznam nájdete na www.libraryspot.com/features/expert.htm či www.xcelco.on.ca/~johnston/know.html (až 1200 expertných stránok).









Aké otázky o Slovensku?

V bezplatnej službe Allexperts sa o Slovensko zaujímajú každý mesiac dvaja až piati ľudia. Veľká časť otázok sa týka plánovanej dovolenky - cudzinci požadujú tipy na zaujímavé miesta v Tatrách, informácie o miestach s možnosťou lyžovačky alebo všeobecné rady, čo navštíviť počas krátkeho, zväčša dvoj- až trojdňového pobytu.

Mnohí sa takisto pýtajú na bezpečnosť pri cestách po krajine, kvalitu pitnej vody, možnosť platenia kreditnými kartami a šekmi, úroveň znalosti angličtiny u domácich ale napríklad aj dostupnosť vegetariánskej stravy.

Pomerne časté sú tiež otázky od Američanov, ktorí majú slovenských predkov - zháňajú informácie o obci, v ktorej sa narodili ich starí rodičia, alebo zisťujú, čo v slovenčine znamená ich meno. Viacerí sondujú terén pred prvou návštevou Slovenska - aký dar z Ameriky by potešil príbuzných, s ktorými sa stretnú po prvýkrát? Vyskytujú sa tiež žiadosti o preklad listov zo Slovenska do angličtiny.

Viacerí cudzinci sa so „svojim expertom“ po návšteve podelia aj s dojmami: „Vaša krajina je ako skrytý poklad. Jedlo je dobré, všetky obchody aj ubytovanie sú lacné, hory veľkolepé a ľudia veľmi príjemní,“ napísal manželský pár z New Jersey. Menej početné sú negatívne reakcie, v ktorých sa cudzinci zväčša sťažujú na nekvalitné služby a nepríjemný personál v obchodoch, ktorý sa ich snažil okradnúť.

Ako klásť otázky expertom

- Snažte sa čo najpresnejšie formulovať vašu otázku. Nepýtajte sa „Čo je zaujímavé v Londýne?“, ale trebárs „Čo by mohlo byť zaujímavé pre fanúšika hororov a princezny Diany, ktorý tu pobudne tri dni?“.

- Neklaďte jednoduché, napríklad faktograficky orientované otázky, na ktoré je možné nájsť odpoveď na webe. Ak ste ju hľadali neúspešne, popíšte expertovi v otázke aj váš postup (použité vyhľadávače a kľúčové slová), možno vám zároveň vysvetlí, kde ste spravili pri pátraní chybu.

- Pred odoslaním požiadavky si najskôr preštudujte staršie otázky kladené vášmu expertovi, prípadne jeho FAQ - často kladené otázky (ak to služba umožňuje), aby ste sa nepýtali na niečo, na čo už predtým odpovedal.

- Nepožadujte vypracovanie domácej úlohy, ale pýtajte sa len na to, čomu nerozumiete.

- Dajte otázke jasný a výstižný titulok.

- Za odpoveď poďakujte aj jej bodovým ohodnotením - prestíž expertov v každom systéme stúpa najmä podľa hodnotenia pýtajúcich sa.

Ako sa stať expertom

- Najskôr preskúmajte na danej expertnej webstránke kapitolu, v ktorej sa chcete zaradiť medzi expertov - ste aspoň tak kompetentní odpovedať na otázky, ako ostatní v skupine?

- Ak daná kapitola (napr. Slovensko) ešte neexistuje, nehláste sa do inej skupiny, ale požiadajte administrátora o jej vytvorenie. V takomto prípade sa na vašu odbornosť zväčša kladú nižšie nároky, než pri vstupe do kapitoly s mnohými expertmi.

- Vo formulári pri prihlasovaní sa za experta čo najpresnejšie špecifikujte oblasť, v ktorej môžete ľuďom poradiť, a takisto vašu kvalifikáciu či dôvody, prečo o problematike viete viac, než ostatní. Vďaka týmto údajom sa budú orientovať ľudia, ktorí vám budú neskôr klásť otázky.

- Niektoré stránky vyžadujú dobrú znalosť angličtiny (Allexperts), nehláste sa za experta, ak nedokážete v angličtine komunikovať jasne a bez hrubých chýb.

- Niektorých služby takisto vyžadujú odpovede v určitom časovom limite, napríklad tri dni - aspoň takto často by ste teda mali kontrolovať svoje nové e-maily.