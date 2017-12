Novú dobu ľadovú zastavia emisie

Klimatológ: Mala byť väčšia zima

„Nebyť ľudských zásahov, globálne ochladzovanie by sa začalo už v stredoveku,“ hovorí klimatológ JOZEF PECHO z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR.

Prečo sa striedajú doby ľadové (glaciály) a medziľadové (interglaciály)?

„Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď, keďže do úvahy je potrebné zobrať hneď niekoľko faktorov, ktorých vzájomné časové zosynchronizovanie pôsobí ako spúšťač dlhodobého ochladzovania - a tým aj rozširovania polárneho zaľadnenia v Arktíde (resp. na priľahlých kontinentoch).

Tu je cyklus dôb ľadových a medziľadových vyjadrený výraznejšie ako v Antarktíde, a dokonca prebieha v kratších časových úsekoch (glaciály vrcholia každých 100- až 120-tisíc rokov, zatiaľ čo v Antarktíde je to až 170- až 180-tisíc rokov).“

Prečo?

„Hlavná príčina tohto rozdielu je v absencii súvislého kontinentu v priestore Arktídy, ktorý naopak na severnej pologuli dominuje v miernych šírkach. Všeobecne sa tvrdí, a potvrdzuje to aj geologický výskum, že cyklické striedanie glaciálov a interglaciálov je výsledkom dlhodobých zmien príkonu slnečnej energie dopadajúcej na severnú pologuľu v letnom období.

Tieto zmeny vyplývajú zo zmien troch orbitálnych parametrov zemskej dráhy (excentricita) a zemskej osi (zmena sklonu a priestorové smerovanie zemskej osi).“

Vymenované výkyvy oslnenia sa odohrávajú v rôznych časových mierkach, takže niekedy sa ich účinky sčítavajú, inokedy navzájom rušia.“

Teraz je to ako?

„Súčasná konštelácia týchto tzv. Milankovićových parametrov praje skôr globálnemu ochladzovaniu.“

Ale ono sa neochladzuje.

„Milankovićové cykly ukazujú, ako sa v priebehu času mení príkon slnečného žiarenia, avšak dôležité je aj to, koľko z tejto energie na Zemi nakoniec ostane.

Tu zohrávajú svoju dôležitú úlohu ďalšie skutočnosti - napríklad rozsah a objem už existujúceho polárneho zaľadnenia, rozmiestnenie kontinentov a morí a v neposlednom rade aj koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére, ktorej dlhodobé zmeny v rámci glaciálnych a interglaciálnych období možno interpretovať nielen ako následok, ale aj ako príčinu existencie týchto cyklov.“

Kedy by teda mala prísť najbližšia doba ľadová?

„Ani v tomto neexistuje jednoznačná odpoveď. Otázne je, čo myslíme tou ďalšou dobou ľadovou. Jej začiatok alebo vrcholenie (t.j. najchladnejšia fáza trvajúce minimálne 20-tisíc rokov)?

Podľa matematických výpočtov načasovania Milankovićových parametrov sa globálne ochladzovanie začalo už v priebehu stredoveku a nebyť ľudských zásahov do globálnej klímy, ochladzovanie by sa prejavovalo aj v súčasnosti. (Ako však vieme, namiesto toho zažívame jedno z najvýraznejších oteplení v známej geologickej histórii Zeme).“

Celkom isté je aj to, že niektoré oblasti severovýchodnej Kanady by v súčasnosti namiesto úbytku ľadu zažívali skôr proces opätovného, aj keď veľmi pomalého zaľadňovania. Je vysoko pravdepodobné, že ak by koncentrácia CO2 v atmosfére bola dlhodobo na úrovni približne 240 ppm (0,024 %; súčasná koncentrácia je však až 390 ppm), zaľadnenie by sa skutočne naštartovalo už v priebehu stredoveku, pričom by sa pozvoľne urýchľovalo v priebehu nasledujúcich približne 50-tisíc rokov, kedy by podľa modelových výpočtov malo dôjsť k výraznejšiemu nárastu polárneho zaľadnenia v priestore Arktídy a severných okrajov Európy, Ázie a Severnej Ameriky.

K vyvrcholeniu nasledujúceho glaciálu by tak mohlo prísť v období medzi 60- až 100-tisíc rokov od súčasnosti.“

Je teda naozaj možné, že najbližšia ľadová doba nepríde?

„Vplyvom vypúšťania enormného množstva CO2 do atmosféry v dôsledku ľudských aktivít je veľmi pravdepodobné, že nástup najbližšieho glaciálu nielenže odsunieme o niekoľko tisíc rokov do budúcnosti, ale navyše naši potomkovia tesne pred definitívnych ochladením zažijú klímu diametrálne odlišnú od tej, ktorá by sa tu prirodzené vyvinula pôsobením len prírodných faktorov.“

A stane sa čo?

„Najnovšie predpovede klimatických modelov poukazujú na to, že v prípade, ak ľudstvo bude aj naďalej bez výraznejších zmien produkovať skleníkové plyny, môže sa globálna teplota vzduchu zvýšiť v priebehu nasledujúcich 300 rokov až o 10 °C.

Tým by sme na Zemi nastolili klimatické podmienky, aké planéta naposledy „zažila“ pred približne 35 miliónmi rokov, uprostred Eocénu (len pripomínam, že vtedy neexistovalo žiadne polárne zaľadnenie, dokonca ani v Antarktíde a mierne zemepisné šírky skôr pripomínali tropickú záhradu).

Zmena klímy takejto amplitúdy bude celkom určite pre samotné ľudstvo predstavovať oveľa ťažší oriešok ako prípadný nástup ďalšej doby ľadovej.

Ak nás CO2 chráni pred ľadovou dobou, nie je predsa len dobré, že skleníkové plyny vypúšťame?

„Určite nie, aspoň nie v takej miere ako tak činíme dnes. Dokonca, aj keby sme produkciu skleníkových plynov a najmä CO2 výrazne obmedzili už v súčasnosti (v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov), je veľmi pravdepodobne, že globálna klíma sa bude aj naďalej ohrievať ešte minimálne niekoľko desaťročí, ak nie storočí, až pokiaľ globálna teplota nedosiahne termodynamickú rovnováhu s koncentráciou všetkých skleníkových plynov v zemskej atmosfére.“

Tomáš Prokopčák