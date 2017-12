Nokia sa možno zbaví smarftónov, získať ich môže Microsoft

Prvé rokovania Nokie a Microsoftu mali prebehnúť už v máji minulého roku. Vtedy sa hovorilo o ponuke 19 miliárd dolárov. Nokia označila správy o rokovaní za vymyslené.

Podľa nepotvrdených informácií by sa počas tohto týždňa mali stretnúť zástupcovia Microsoftu a Nokie - Steve Ballmer, Andy Lees, Stephen Elop a Kai Öistämö. Ich jednanie by malo priniesť konečný výsledok odpredaja divízie smartfónov.

Microsoft by týmto krokom mohol získať množstvo patentov a výrobné kapacity. To by mu umožnilo nezávislú výrobu vlastných smartfónov.

Na smartfónoch prerába

Zisky z celej platformy Windows Phone sú totiž pod očakávaniami Microsoftu. Podľa serveru Business Insider platia výrobcovia Microsoftu za jeden smartfón približne 15 dolárov, čo je zlomok zo zisku Apple.

Nokia za posledný štvrťrok zarábala len na klasických telefónoch. Odpredaj aktuálne stratovej divízie smartfónov by mohol byť výhodný pre obidve spoločnosti.

Nokia ešte v novembri kúpila Nórsku spoločnosť Smarterphone. Tá ponúka softvérové riešenia pre telefóny v cenovom rozmedzí od 25 do 75 dolárov.

Jej systém je možné plne upraviť podľa požiadaviek výrobcu a operátora, pričom je optimalizovaný pre fungovanie aj na slabom hardvéri. Množstvom funkcií zapadá medzi klasické telefóny a smartfóny.

Koniec Symbianu?

Plány Nokie so Smarterphone môžu byť rôzne. Indície hovoria o nahradení nižších verzií systému Symbian, použitého v základných modeloch telefónov.

Pred rokom by sa koniec Symbianu zdal nepravdepodobný, nebyť nového CEO Stephena Elopa. Pod jeho vedením Nokia stratila trhový podiel a pri smartfónoch Symbian nahradil vlažne prijatým Windows Phone 7.

Podľa zdrojov známeho ruského novinára Eldara Murazina by mal Stephen Elop ešte tento rok rezignovať na svoju funkciu a vrátiť sa naspäť do Microsoftu. V dobe svojho príchodu do Nokie bol ôsmym najväčším akcionárom Microsoftu.