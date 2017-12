Jurassic Park: The Game - život si nájde cestu

Spojenie filmov a hier nie je žiadnou novinkou. Vývojári z Telltale Games sa ho snažia oživiť. Podobne ako to pred mnohými rokmi spravil Spielberg s dinosaurami.

9. jan 2012 o 17:48

Spojenie filmov a hier nie je žiadnou novinkou. S interaktívnymi filmami sme mali tú česť už pred viac než 17 rokmi, na patetické herecké výkony zdigitalizovaných hercov sa zabudnúť nedá. Počiatky interaktívnych adventúr priniesli zaujímavé príbehy (Phantasmagoria, Gabriel Knight 2), avšak takmer definitívnemu zániku žánru nezabránili. Nedávna minulosť a hlavne francúzski vývojári z Quantic Dreams nám vynikajúcim dobrodružstvom Heavy Rain ukázali ako na to.

Žáner adventúr ako taký začal umierať pre zložitosť a často nelogickosť hádaniek, príbeh a rozvíjanie zápletky bolo mnohokrát utopené v nevýraznom rozprávaní. Aj preto je snaha spojiť filmový príbeh, ktorý predsa len musí napredovať svižnejšie, s hrateľnými vložkami pre náročnejších hráčov i masy, nesmierne náročnou úlohou. Vývojári z Telltale Games sa o to pokúsili, pričom nezabudli ani na svoj tradičný koktejl - epizodický charakter. Chvalabohu nám vyhynuté potvorky neponúkajú po častiach (jedna epizóda každý mesiac) a môžeme si tak vychutnať alternatívny príbeh k prvému dielu filmového Jurského Parku okamžite celý.

Tak trochu mŕtvy park

A v tom je aj zásadný problém. Filmovému trháku od Spielberga totiž pomaly ťahá na dvadsať rokov a jeho fanúšikovia sú v omnoho menej početnejšej skupine, než by tvorcovia dúfali. To viete, teraz letia zaľúbení upíri a podobná háveď. Oživení dinosauri boli ťahákom kedysi. Práve pre obdivovateľov pôvodného filmu je určená i hra, ktorá obsahuje mnoho odkazov na pôvodnú predlohu. Zápletka sa totiž odvíja po odlišnej línii. Na druhú stranu sa istotne pousmejete pri plechovke na holenie, stopách Nedryho nepodareného útoku či návšteve známych miest. Počas príbehu sa i zahráme hneď za niekoľko postáv, no základom ostáva útek z ostrova Isla Nublar, kde sa to celé tak trochu vymklo spod kontroly.

Všetky screenshoty z hry Jurassic Park: The Game nájdete v našej fotogalérii.

Poprepletané menšie príbehy sa postupne spoja a určiť ten najdôležitejší je náročné. Spočiatku sa všetko - podobne ako vo filme - otvára pred hráčom pomaly, no spoznáte sa s veterinárom Hardingom, ktorý sa snaží ochrániť svoju mladú dcéru Jess, drsnými mariňákmi Billym a Oscarom, zlodejkou Nimou či až absurdne zanietenou doktorkou Sorkinovou. Jednotlivé charaktery sú diametrálne odlišné a napísané “správne filmovo”, takže dochádza ku konfliktom, postupnému vývoju. Všetko v hollywoodsky naivnej rovine, avšak ak berieme Jurassic Park: The Game za zábavu pre celú rodinu, pozerá sa na to celkom dobre.

Šikovné prsty

Samotné hranie je totiž takmer výhradne o sledovaní a aktívna zložka je zastúpená jednoduchým adventúrením či QTE (quick time event) prvkami. V niektorých momentoch je vám ponechaná “sloboda” a môžete sa obmedzene rozhliadať okolo seba, skúmať predmety (označené veľkou ikonou, takže je nemožné ich prehliadnuť), viesť rozhovory a riešiť jednoduché logické hádanky. V týchto prípadoch sa tempo hry spomalí, ale dostanete možnosť i skutočne hrať. Väčšiu časť totiž budete sledovať animované sekvencie a aktívne sa do nich zapájať. Spomínané QTE prvky totiž znamenajú, že musíte v správny okamih stlačiť dané tlačidlo alebo ich sekvenciu, či čo najrýchlejšie búšiť do jedného. Nie je to samozrejme nič zložité, hrateľnosť je ale značne obmedzená.

Náročnosť týchto pasáží je odstupňovaná. Trestom je slabšie hodnotenie medailovým spôsobom (zlatá, strieborná, bronzová a žiadna), kedy máte na zisk každej z obmedzený počet nepodarených pokusov. V prípade, že práve bojujete o život a unikáte pred mäsožravou beštiou, sa pri zlom prevedení QTE vrátite o niekoľko krokov späť. Pozícia sa ukladá pravidelne, k frustrujúcim momentom nedochádza z jednoduchého dôvodu: ak sa vám nedarí, hra poľaví a miesto zložitej sekvencie vám nechá dlhší čas na reakciu a nemusíte vyťukať v poradí tri klávesy, ale postačí jedna či dve.

Umelá interaktivita

Technické spracovanie nijakým spôsobom nevybočuje z priemeru. Na hru sa pozerať dá, avšak celková umelosť postáv je príliš viditeľná. Mimika v tvári je niekedy až úsmevná, podobne animácie pohybov. Lepšie vyzerajú naskriptované udalosti a keďže tie hrajú prím, nebudeme príliš kritizovať. V momente, kedy sa hra zastaví, vám však udrie do očí jednoduchosť vymodelovaných lokácií a ich mrtvosť. Dabing je na slušnej úrovni, ostatné zvuky sú skôr kulisou, no napríklad rev dinosaurov sa vám poriadne zaryje pod kožu. Hudba dáva o sebe vedieť len vo vypätých momentoch a jednoducho ju berieme v podobnom žánri ako nutnosť pre vytvorenie pôsobivej atmosféry. Chcelo by to ale trochu viac odvahy v dynamike.

Problémom ale zostáva to, že samotné hranie je v obmedzenej forme, čo je dané žánrom interaktívneho filmu, kde máte za úlohu primárne sledovať príbeh a len ho manuálne posúvať ďalej. Jurský Park nie je žiadnou novinkou, hoci je to výber celkom dobrý, nemá vo svete už taký cveng ako kedysi. Musíme však uznať, že hernému spracovaniu nechýba napätie a nenápadne vás núti pokračovať až do zdolania všetkých štyroch veľkých kapitol. Každá z nich vám zaberie asi hodinku a pol, pričom opakovať ich budete len pre lepšie výsledné skóre. Seriálový spôsob rozprávania k titulu vynikajúco pasuje, stále sa však nevieme zbaviť dojmu, že sa predsa len dalo z tohto námetu vyťažiť trochu viac.

Obedná pauza

Jurassic Park: The Game je projektom skôr pre nenáročných, sviatočných hráčov a zároveň fanúšikov filmovej predlohy. Že to nie je práve najpočetnejšia skupina, uznávame, avšak vyslovene ako nepodarok ho hodnotiť nemôžeme. Škoda trochu vyššie nastavenej ceny, ak poklesne na polovicu, nad kúpou sa už oplatí porozmýšľať.

Dinosaurus v akcii Prehistorické potvory ožívajú aspoň na našich obrazovkách Tie veľké potvorky nás fascinujú a určite v tom nie sme sami. Hry o prehistorických zvieratách však vysokou kvalitou popýšiť nemôžu. Ak vynecháme rôzne arkády pre 8-bity či Gameboy-a, hry podľa filmov Jurassic Park, neostane nám toho veľa. Najzaujímavejším zástupcom je rozhodne séria survival hororov Dino Crisis, ktorá sa dočkala až troch dielov a kombinovala hororové prvky Resident Evilu a príbeh dnes spomínaného Jurského Parku. Z dnešného hľadiska nejde o nič objavné, avšak na prelome tisícročia sme mali o zábavu postarané. Turok je strieľačka z vlastného pohľadu. Okrem toho, že sme v nej išli po krku práve vyhynutým plazom, bola zaujímavá už len jediným a práve preto si ju pamätáme. Ako prvá PC hra vyžadovala k svojmu chodu grafický akcelerátor (nie grafickú kartu)! A že to boli vizuálne orgie - na vtedajšiu dobu - ktoré dvíhali hodnotenia do výšin, vezmite jed. Každým ďalším dielom to bolo už len horšie, pretože krásu 3D objavili viaceré projekty. Potom je to však skôr bieda. Keď v roku 2000 vydal Disney počítačom animovaný film Dinosaurus, automaticky musela nasledovať hra, o jej kvalitách radšej pomlčíme. Svoju úlohu zohrali dinosauri aj v stratégii Paraworld, objavili sa v datadisku Extinct Animals k hre Zoo Tycoon 2, lovili sme ich v príšernom Primal Prey. Videli sme ich napríklad aj v sérii Tomb Raider. Nenápadným kúskom je Jurassic Park: Operation Genesis. Stratégia, v ktorej sa staráme "Hammondovským" (tvorca zábavného parku vo filmovom JP) štýlom o potvorky, bola skombinovaná s akciou z vlastného pohľadu (ako veterinár či návštevník). Naopak kontroverznou je akčná hra Trespasser, ktorá by bola celkom fajn, keby sa tak príšerne neovládala. Pamätníci si istotne spomenú o ruku hlavnej hrdinky a interaktivitu s ňou. Dvojzmysly bokom, o všetko sa totiž zasekávala. Ján Kordoš