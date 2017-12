Android pre televízne obrazovky

9. jan 2012 o 7:25 Milan Gigel

Čo všetko potrebujete na to, aby ste váš televízor naučili novým kúskom? Stačí ak do HDMI portu zasuniete malý modul od Always Innovating, ktorý otvorí cestu Androidu vo verzii 4.0 na vaše premiérové plátno. V malom zariadení vo veľkosti USB kľúča sa ukrýva výbava, ktorá je typická pre nejeden smartfón. Procesor Cortex A9 OMAP 4 s pracovnou frekvenciou 1,8GHz obsluhuje gigabajt operačnej pamäte, microSD úložisko, bezdrôtové WiFi a bluetooth rozhrania, ako aj HDMI výstup, ktorý je všetkým, čo potrebuje pre prepojenie s televízorom. USB konektor slúži na napájanie priamo z niektorého USB portu televízora. Diaľkový ovládač má síce iba 9 tlačidiel a svojou jednoduchosťou príliš nezaujme, zabudovaný akcelerometer a podpora diktovania textov pri písaní e-mailov či surfovaní má však pomôcť prekonať bariéry pri jeho ovládaní. Čo všetko tento modul dokáže závisí iba na tom, pre akú softvérovú výbavu z Android Marketu sa rozhodnete. Výrobca tvrdí, že výkon procesora je dostatočný na spracovanie videa H.264 v 1080p Full HD rozlíšení a prelúska sa aj cez plejádu hier určených pre Android. Práve pri nich má byť akcelerometer nápomocný pri ovládaní. Trhová cena sa pohybuje tesne pod hranicou 80 dolárov a výrobca sa netají tým, že by rád svoje riešenie videl na trhu aj v iných podobách. video //www.youtube.com/embed/RAa-xfD-rcg