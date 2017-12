Hawking na oslavu narodenín neprišiel

Slávneho vedca len pred pár dňami pustili z nemocnice. Na stretnutie vedcov a oslavu svojich narodenín neprišiel.

8. jan 2012 o 19:58 (tp, tasr)

CAMBRIDGE, BRATISLAVA. Zrejme najznámejší žijúci vedec Stephen Hawking sa cítil príliš zle, aby prišiel na nedeľnú oslavu svojich 70. narodenín. Kolegovia mu však napriek tomu zložili niekoľko poklôn, pričom ho považujú za jedného z najgeniálnejších fyzikov od čias Einsteina.

Hawkingovi - autorovi známej popularizačnej knihy Stručná história času z roku 1988 - vzdali poctu za jeho teoretické práce i za schopnosť podať ľuďom zložité hypotézy prístupným spôsobom.

Oslava a sympózium

Známy vedec sa narodil v roku 1942 v anglickom Oxforde, je preslávil sa svojimi práci z astrofyziky a hypotézami o vlastnostiach čiernych dier. Vytvoril prelomové teórie v oblasti kvantovej mechaniky či teoretickej kozmológie.

Už vo štvrtok začalo v starom anglickom univerzitnom meste Cambridge mniekoľkodňové stretnurie vedcov i širokej verejnosti na počesť fyzika, ktorému v roku 1963 diagnostikovali degeneratívne nervové ochorenie a predpovedali mu sotva dva roky života.

Motorická porucha narušila jeho schopnosť pohybu a reči, a preto Hawking používa na komunikáciu elektronický syntetizátor. Britský kráľovský astronóm Martin Rees vyhlásil, že Hawking je popretím lekárskych a vedeckých predpokladov. Zdôraznil tiež, že "zmenil naše vnímanie vesmíru".

"Je úžasné, že oslavujeme Stephenove 70. narodeniny. Je to šanca poďakovať sa mu za mnoho nových poznatkov o vesmíre, ktoré nám dal i za inšpiráciu, ktorou sa stal pre milióny ľudí tým, že napriek malým nádejam dosiahol tak veľa," povedal kráľovský astronóm v nedeľu pred publikom, zloženým z vedcov, študentov a novinárov.

A Brief History of Mine

Hawking mal v nedeľu krátko po štvrtej poobede osobne predniesť príhovor na univerzite v Cambridgei, kde bol kedysi študentom a kde sa prvýkrát začala zaujímať o kozmológiu. Tesne pred začiatkom avizovanej prednášky však oznámili, že sa cítil príliš zle na to, aby mohol prísť.

Hawking bol nedávno v nemocnici, z ktorej ho prepustili len 6. januára. "Žiaľ, jeho zotavovanie nepokračuje tak rýchlo, aby mohol byť dnes s nami," oznámil výkonný rektor Cambridgeskej univerzity Leszek Borysiewicz.

Vedecká hviezda nazvala svoj plánovaný príhovor "A Brief History of Mine", čo je obdoba názvu jeho slávneho diela "A Brief History of Time" (Stručná história času).