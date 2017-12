Genetik Hajduch: Mäsožravé rastliny sme dostali do uznávaných časopisov

"Andrej Pavlovič s kolektívom dostali odborné články do uznávaných medzinárodných vedeckých časopisoch s dobrým impakt faktorom," pripomína naj v roku 2011 genetik Martin Hajduch.

13. jan 2012 o 20:00 (ved)

Čo bolo podľa vás najvýznamnejšou vedeckou udalosťou či objavom roka 2011 na Slovensku?

Z rastlinných vied si uznanie zaslúži Mgr. Andrej Pavlovič, PhD z Katedry fyziológie rastlín, Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Spolu s kolektívom publikovali tento rok odborné články o mäsožravých rastlinách v uznávaných medzinárodných vedeckých časopisoch s dobrým impakt faktorom (IF).

Konkrétne v americkom „Plant, Cell and Environment“ (IF 5.1) a britskom „Journal of Experimental Botany“ (IF 4.8). Iba pripomínam, že miesto publikovania vedeckej práce vypovedá o kvalite a význame výskumu.

Čo bolo podľa vás najvýznamnejším vedeckým objavom vo svete?

Zaujala ma vedecká práca, ktorú publikoval tento rok Prof. Joy Bergelson z univerzity v Chicagu spolu s tímom v jednom z najvýznamnejších vedeckých časopisov, Science (IF 31.4).

Práca pomáha porozumieť genetickej podstate adaptácie rastlín na rôzne environmentálne zmeny.