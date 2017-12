Fyzik Bruncko: Prečo má hmota navrch

"Najvýznamnejšia bola spolupráca pri študovaní asymetrie medzi hmotou a antihmotou," hovorí časticový fyzik Dušan Bruncko z Ústavu experimentálnej fyziky SAV.

13. jan 2012 o 20:00 (ved)

Čo bolo podľa vás najvýznamnejšou vedeckou udalosťou či objavom roka 2011 na Slovensku?

Tento rok som bol skutočne zaneprázdnený, a preto som de facto nesledoval dianie na poli vedy na Slovensku. Preto sa k tejto otázke nemôžem nijako zvlášť vyjadriť.

Čo bolo podľa vás najvýznamnejším vedeckým objavom vo svete?

Aj keď sa to bude zdať možno priskoro, pretože to vieme len na úrovni evidence, myslím si, že sú to prace LHCb kolaborácie ohľadne štúdia asymetrie medzi hmotou a antihmotou v rozpadoch D0 mezónov.