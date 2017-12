Hawking oslavuje 70 rokov, mal sa dožiť iba 23

Kolonizujme vesmír

Ak natrafíme na mimozemšťanov, nemali by sme ich kontaktovať, myslí si Stephen Hawking.

BRATISLAVA. „Je možné, že ľudstvo vyhynie. No nie je to nevyhnutné.“ Tak znie jedna z odpovedí Stephena Hawkinga na otázky, ktoré mu položili poslucháči stanice BBC Radio 4.

Fyzik tvrdí že problémy by mohli prísť aj z kozmu. „Objav inteligentného života inde vo vesmíre bude najväčším objavom v histórii,“ povedal. No myslí si, že kontaktovať takýchto mimozemšťanov by mohla byť chyba. „Ak by sa rozhodli navštíviť nás, mohlo by to dopadnúť, ako keď Európania prišli do Ameriky.“

Hawking je známy tvrdeniami, že vesmír na vznik nepotrebuje boha a že ľudstvo by ho malo kolonizovať. „Myslím si, že v priebehu tisícky rokov sa na Zemi udeje nejaká katastrofa. Je dôležité, aby sme kolonizovali vesmír.“

Tomáš Prokopčák