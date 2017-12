Facebook vám dá vizitky zadarmo

Nová služba umožní vytvoriť vizitky podľa Facebooku. Pre prvých 200 tisíc zákazníkov je zadarmo.

6. jan 2012 o 15:15 Matúš Paculík

Vizitky vychádzajú z nového profilu na Facebooku - použijú sa titulné a profilové fotografie, písmo a dizajn z časovej osi (Timeline).

Facebook ponúka túto službu spolu so spoločnosťou moo.com zadarmo v objeme 50 kusov vizitiek pre prvých 200 tisíc zákazníkov. Denne si môže vizitky objednať len určitý počet zákazníkov.

Bežná cena za 50 kusov vizitiek vytvorených podľa Facebooku je desať libier. Spoločnosť prijíma objednávky aj zo Slovenska.

Spravte si svoju vizitku

Vizitky sú dostupné každému, kto má vo svojom profile aktivovanú časovú os (Timeline). V nej sa pri vašej fotografii nachádza odkaz O aplikácii (zlý preklad anglického About), ktorý otvorí stránku s informáciami o vás.

V časti Kontaktné informácie sa nachádza malá ikona vizitky – kliknite na ňu a odkaz Tlačené vizitky vás presmeruje na stránky moo.com, kde si ich jednoducho pripravíte.

Systém automaticky použije všetky vaše titulné fotografie. Pred vytvorením vizitiek si preto nahrajte do albumu Časovej osi všetky fotografie, ktoré na nich chcete mať. V opačnom prípade budete mať fotografie na vizitkách rovnaké.

Na zadnú stranu si môžete napísať akýkoľvek text, prípadne ponechať vygenerovaný. Ten je v anglickom jazyku. Systém vám dovolí upraviť si všetky informácie.

Po skontrolovaní údajov už len potvrďte objednávku a vyplňte informácie o doručení. To je rovnako zadarmo ako aj tlač. Od vytvorenia objednávky až do doručenia to bude trvať približne tri týždne.