Ktoré hry boli v minulom roku najlepšie

5. jan 2012 o 8:28 Ján Kordoš

Rok 2011 bol i rokom návratov známych značiek, príchodu novej generácie prenosných konzol, presadili sa aj hry na tabletoch či sociálnych sieťach a zároveň nás potešilo i zlacňovania momentálne prístupných herných konzol.

Digitálny raj

Na nedostatok kvalitnej virtuálnej zábavy sme sa sťažovať rozhodne nemohli. Významnú úlohu v predajnosti (nielen) PC hier začala zohrávať digitálna forma distribúcie. Okrem známeho Steam-u (http://store.steampowered.com/) sa začal aktívnejšie prejavovať server Good Old Games (http://www.gog.com/), svoj vlastný distribučný kanál si založila spoločnosť Electronic Arts (http://store.origin.com), dokonca i tuzemský distribútor Comgad (http://www.click2play.cz).

Práve digitálna distribúcia umožnila mnohým nezávislým vývojárom prejaviť sa na hernej scéne, ktorá naplno zabrala na PC platforme. Desiatky zaujímavých projektov ponúkali mnohokrát neporovnateľne viac zábavy za zlomok ceny “veľkej hry”.

Vyberať z desiatok hrateľnosťou prekypujúcich projektov je náročná úloha, oplatí sa však sledovať akciové zľavy na spomínanom Steame alebo stránku Humble Indie Bundle (http://www.humblebundle.com/), kde nájdete balíky skvelých nezávislých hier za cenu, ktorú si zvolíte vy sami.

video //www.youtube.com/embed/Eh5S_E_ysig

Rozdeľovať hry do tradičných kategórií (akčné, strategické, športové) nám príde pri tom množstve, ktorým sme boli všetci na prelome roku zavalení, absolútne zbytočné. Preto vám radšej ponúkneme nezvyčajné radenie, v ktorom si každý nájde tú svoju šálku kávy.

Pripomínať vám totiž to, že ak chcete futbal, siahnite po FIFE 12 a ak hokej, máme tu NHL 12 (pri basketbale je to NBA 2K12 od 2K Sports) je kontraproduktívne. Licenciami podporované projekty sú už tradične na vysokej úrovni.

Strategický ústup

Kedysi sme sa mohli strategickými hrami na PC doslova ohadzovať, dnes ide o žáner neprávom prehliadaný. Jedinou skutočne výraznou strategickou modlou sa mohol stať Total War: Shogun 2, pokračovanie úspešnej série. Na tematicky vymodelovanej mape sme sa snažili v stredovekom období ovládnuť rozdrobené Japonsko, do hrateľnosti výrazne prehovárala diplomacia, kultúra, ale samozrejme i samotný boj, ktorý prebiehal v 3D prostredí. Taktické manévre sa znovu o čosi vylepšili a my sme sa tešili tomu, že sa séria vrátila k svojim koreňom.

Ku koncu roku sa nenápadne zjavila real-time stratégia Anno 2070 z Nemecka, ktorá zas stavala do popredia boj medzi ekologicky a industriálne zameranými skupinami. Inak nám zostala len vyprahnutá púšť a spomenieme si už len na nezávislé Anomaly: Warzone Earth, ktoré lákalo práve vďaka jednoduchým princípom tower defense štýlu.

video //www.youtube.com/embed/k1-TMckAmQM

Rýchle kolesá

Tak samozrejme: kto chce nasadnúť do kokpitu jedného z monopostov F1, nech siahne po oficiálnej F1 2011, ktorá sa od svojho predchodcu výrazne zmenila - a prekvapujúco smerom k realistickému modelu jazdenia.

Inak sme sa potešili animálnemu jazdeniu v Shift 2: Unleashed vďaka pohľadu z očí jazdca. Bola to jazda ako svet, pričom do arkád tejto hre nadávať rozhodne nebudeme. Celkom dobre sme si oddýchli pri DiRT 3, avšak pôvodne reklamované rely sa napokon ukázalo ako lákadlo pre fanúšikov. Túto hru odporúčame skôr sviatočnejším hráčom.

Kráľom na poli pretekársky hier sa však zaslúžene stáva Forza MotorSport 4. Nesmierne bohatý obsah a hlavne príjemný pocit zo samotnej jazdy radí tento projekt medzi to najlepšie zo virtuálnych štvorkolesových tátošov. Ako bonus odporúčame príbehovo zamerané Driver: San Francisco, kde si užijete otvorené mesto, hromadu úloh a čuduj sa svet, k zábave to stačí na desiatky hodín.

video //www.youtube.com/embed/-Zsuz5F_9NU

Poďme sa báť

Bojíme sa radi. Filmová produkcia sa akoby pozabudla a len pomaly sa preberá z teen vyvražďovania, hry stále vedia správne a (ne)príjemne zamraziť. Vrcholom vo vytváraní strachu sa bez váhania stala akčná hra Amnesia: Pád do Temnoty. Ono charakterizovanie “akčná hra” berte s rezervou. Dianie pri prechádzaní podivným panstvom síce sledujete z vlastného pohľadu, no darmo by ste tu hľadali ukazovateľ zdravia či nebodaj zbraň. Na nepriateľov samozrejme narazíte, no jedinou možnosťou ako nezomrieť, je zvoliť útek alebo sa ukryť niekam, kde vás nik nespozoruje. Zároveň sa nesmiete na svojich prenasledovateľov pozerať, inak sa hrdina zblázni, takže často len počujete blížiace sa kroky a zatvárate oči i v skutočnosti.

Ak chcete zažiť skutočný strach, je Amnesia priam ukážkovým kúskom. Spomenieme ešte na rezanie vesmírnych potvoriek v Dead Space 2 (kombinácia Aliens, The Thing, Sunshine) a hoci nás strieľačka z vlastného pohľadu F.3.A.R. skôr sklamala, akcia to bola aspoň riadne krvavá.

video //www.youtube.com/embed/M627-obxNzg

Hlavou múr prerazíš

Akčné hry, v ktorých môžete pokojne vypnúť a sústrediť sa len a len na svoj postreh, nepatria medzi tituly, ktoré by boli vyťahované do rebríčkov, avšak jedno sa im musí nechať: dá sa pri nich vynikajúco relaxovať.

Tento rok to bola diabolská arkáda Darksiders, ktorá sa dostala z herných konzol i na PC, nasledoval Bulletstorm, v ktorom sme dokonca boli odmeňovaní za obzvlášť podarené zabitia. Všetko samozrejme v bláznivom štýle, žiaden beštiálny masaker, skôr zábava ako vo filmovom Expendables.

V podobnom duchu, len miesto strieľania sme skôr skákali v bizarných svetoch, sa niesla virtuálna Alica v krajine zázrakov (Alice: Madness Returns). Vynikajúci návrat predviedla i kultová bojová hra Mortal Kombat, ktorá nám znovu predviedla, ako sa trhá hlava bezmocnému protivníkovi. A žiadne 3D, pekne dvojrozmerné arény a sadisticky brutálne rošambo.

video //www.youtube.com/embed/4HfCqw_8iKo

Príbeh ako z knihy

Od bezmyšlienkovitého hrania prejdeme k pravému opaku. Pokojné adventúry (dobrodružné hry) zaujali aj na nezávislej scéne so svojou old-school grafikou. Gemini Rue prekvapilo bladerunnerovským príbehom, o ktorom ide v týchto hrách predovšetkým a zahanbiť sa nenechal ani Blackwell: Deception s použítím dvoch hlavných hrdinov pri vyšetrovaní: ženy a ducha. Ak vás neodradí na prvý pohľad pixelová grafika, zabavíte sa kráľovsky.

Z opačného súdka tu máme L.A.Noire, ktoré vyšlo koncom roku i na PC. Detektívka, akú sme tu doposiaľ ešte nemali, ponecháva na hráčovi hľadanie stôp, vypočúvanie svedkov a na základe získaných informácií vyhodnotenie prípadov. Sledujeme príbeh začínajúceho policajta, ktorý sa postupne dostáva k vážnejším prípadom, končiac vyšetrovaním totožnosti sériového vraha.

Nechýbajú ani prestrelky či vozenie sa v dobových vozidlách, keďže sa dej odohráva v povojnovom období v Los Angeles. Zabudnúť nesmieme ani na Gray Matter, na ktorom pracovala Jane Jensen (séria Gabriel Knight) a Posel Smrti III. Obe hry sme si síce vychutnali, k absolútnemu pohlteniu chýbalo čosi navyše.

video //www.youtube.com/embed/jeYym1U226M

Mesto nám leží pri nohách

Myšlienka otvoreného mestského sveta, v ktorom môžeme vyvádzať, sa po prvýkrát objavila v hre Grand Theft Auto a zaujala. Vývojárov i hráčov. Tento rok sme objavili hneď niekoľko podarených kúskov. Saints Row: The Third paroduje práve tento žáner a rýpe do kontroverzných tém, robí si srandu zo všetkého možného, nebojí sa pritvrdiť a násilie berie ako nutné k zábave. Nemorálnym konaním môžete opovrhovať, v prípade Saints Row je však zábavné.

Trochu inak sa pozeráme na superhrdinské inFamous 2, kde sme v úlohe hlavného hrdinu volili cestu dobra alebo zla, pomáhali odvrátiť skazu a celkovo si užívali elektrizujúce dobrodružstvo. Nechýbalo postupné vylepšovanie hrdinu, zaujímavý príbeh a úchvatné spracovanie.

Kráľom otvorených mestských akcií však môže byť len jeden a právom sa nim stal muž, ktorý nezabíja a hoci je superhrdinom, nemá žiadnu superschopnosť. Batman: Arkham City patrilo k vrcholom tohto roka. Geniálne jednoduchý a oku lahodiaci bojový systém, obrovské množstvo postranných úloh, skvele spracovanie príbehu i mesta, rôzne herné prvky neustále osviežujúce hrateľnosť - Batman: Arkham City je proste titulom, ktorý musíte skúsiť.

video //www.youtube.com/embed/-V1ZF5cNYCs

Klasika = kvalita

Dobrá značka, známe meno a pokračovanie je na svete. Jednoducho to tak chodí. Tentoraz ponecháme bokom dvojicu Battlefield 3 a Call of Duty: Modern Warfare 3, dokonca bez mihnutia oka iba spomenieme Crysis 2.

Tieto vojnové akcie považujeme za samozrejmosť a spomenieme radšej na vyvrcholenie Gears of War 3 pre Xbox 360 alebo naopak Killzone 3 a Resistance 3 pre Playstation 3. Akčné hry na pokračovanie sú zárukou kvality, nemenia príliš svoj štýl a aj práve preto po nich radi siahneme.

V podobnom duchu môžeme pokračovať i ďalej. Máme tu Uncharted 3: Drake’s Deception, zrejme jednu z najlepších hier tohto roku. Bez preháňania. Konečne môžeme povedať, že Indiana Jones by sa mohol od Nathana Drakea naučiť čosi nové. Dobrodružná hra spájajúca strielanie, odhaľovanie tajomstiev dávnych artefaktov a rôzne divočiny v štýle Lary Croft, mala úžasný spád. Opravíme sa, Uncharted 3 JE najlepšou hrou tohto roku, minimálne pre PlayStation 3. Ak si potom spustíte Assassin’s Creed: Revelations, budete mierne sklamaní. Boli sme aj my. Čerpá z úspešného predchodcu a práve nedostatok noviniek a zmien nás prinútilo k tomu, aby sme tento diel považovali “len” za vynikajúci.

video //www.youtube.com/embed/DHHcM6aHPnE

Návraty starých hrdinov

Niektoré hry môžeme kedykoľvek a zrejme ostanú na našich diskoch až pokým nám neodídu do večných hardvérových lovísk. Limbo je nenápadná arkáda, ktorá chytí za srdce tým, že je iná. Pútavá, depresívna, logická. A žiaľ krátka.

Portal 2 zas spája priestorové hádanky s akčnými prvkami do obrovského logického rébusu, v ktorom nechýba ani humor. Portálmi sme sa navyše mohli ohadzovať i kooperatívne, čo bola nesmierna zábava. Návratu Deus Ex s podtitulom Human Revolution veril málokto, výsledok ale všetkých utvrdil v tom, že cyberpunková akcia sa dá robiť i dnes poctivo. Hra ponúkala zaujímavý príbeh, ktorým ste mohli prebehnúť ako ste uznali za vhodné. Niekto strieľal ako o dušu, iný zabíjal potichu a nenápadne a niekedy sme sa zaobišli i bez mŕtvych tiel. Paráda.

A ku koncu tu máme šíp v kolene. The Elder Scrolls V: Skyrim, fantasy RPG z vlastného pohľadu v otvorenom svete, kde môžete robiť takmer čokoľvek, ohúrilo mnohých. Všetkých nie, pretože chyby sa nájdu všade. Ale my na Skyrim nepovieme krivé slovo, hoci nás hnevalo, že hra vyzerá tak trochu staro, niektoré herné prvky pôsobili ako päsť na oko... a už sme ticho, pretože sa ideme znovu vydať na púť do neznámych končín romanticky krásneho univerza. Nesmieme zabudnúť na skvelého Zaklínača, ktorý sa nám vo svojom pokračovaní Vrahovia kráľov predstavil vo famóznej forme. Spojiť drsné fantasy s morálnymi voľbami a skvelým spracovaním - jedno z najlepších RPG poslednej doby a skvelá hra pre dospelých, ktorých odrádza plytkosť v príbehu.

video //www.youtube.com/embed/QjaWiXWP0rs

A čo sa naopak nie veľmi podarilo

Začneme kráľom. Duke Nukem Forever vznikal dlhé roky. Už si ani nik poriadne nepamätá koľko. Ale dajme tomu, že trinástka je šťastné číslo. Na hre samotnej to bolo vidieť. Nemastná-neslaná strieľačka s nie príliš fungujúcimi hernými princípmi, priemernou hrateľnosťou, avšak nulovým potenciálom stať sa hitom. Jednoducho prepadák, ktorý zaspal dobu.

Homefront bol našim čiernym koňom v žánri strieľačiek z vlastného pohľadu, avšak severokórejská ofenzíva premrhala svoju šancu. Často príliš umelá a hlavne až šialene naskriptovaná pôsobila len ako torzo zábavnej hry. Rage nie je zlou strieľačkou - to ani dva predošlé projekty - len sme čakali viac. Omnoho viac. Postapokalyptický svet v čisto akčnom poňatí bol spočiatku fascinujúci a nasiaknutý atmosférou, no postupne očarenie vyprchalo. Nepomohlo ani úžasné grafické spracovanie - teda ak sa vám hru podarilo bezchybne spustiť a nepadala.

Zhrdzaveným klinčekom dnešného programu bude Dragon Age 2. Prvý diel sme obdivovali, pokračovanie zatracovali. Opakované pochodovanie v priemerných lokáciách, mnoho nezábavných úloh, vlažná atmosféra - nápad to bol na papieri možno dobrý, avšak Dragon Age 2 v čase vydania nemalo potrebnú šťavu.

video //www.youtube.com/embed/wVuuyRGB_BA

Resumé

Rok 2011 je za nami Kvalitných hier bolo samozrejme dostatok. Pozerať výhradne na výsledné číslo v hodnotení je zavádzajúce. Nenechajte sa zmiasť, vy môžete mať úplne iných favoritov. Veď ku koncu roku vyšlo dlho očakávane MMORPG Star Wars: The Old Republic, hardcore hráči boli nadšení z Dark Souls, nezávislou scénou otriasol príchod Minecraftu, 2D plošinovka Rayman Origins nám ukázala, že v jednoduchosti je stále krása. Rok 2011 bol bohatý na na skvelé príbehy, dych vyrážajúce dobrodružstvá. Jeden z tých najlepších. Ten práve prebiehajúci to bude mať náročné s jeho prekonaním, to je už ale téma na úplne iný článok.

