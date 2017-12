Nabíjačky oberajú Britov o peniaze za elektrinu

Podľa prieskumu Briti premrhajú 134 miliónov libier (v prepočte približne 160 miliónov eur) ročne, pretože príliš dlho nabíjajú svoje mobilné telefóny či laptopy.

3. jan 2012 o 19:00 SITA

Až jeden z piatich necháva prístroje zapojené do zásuvky aj vtedy, keď je batéria nabitá zo strachu, že mu po odchode z domu nevydrží. Jeden z desiatich dokonca priznal, že sa mu často jednoducho nechce prístroj odpojiť. Najviac je však tých, ktorí elektroniku nabíjajú nepretržite a často netušia, že ju tým poškodzujú. V prieskume istej energetickej spoločnosti sa k tomu priznalo až deväť z desiatich Britov.

Zbytočne dlhé nabíjanie batérií skracuje ich životnosť a zvyšuje účty za elektrinu, v Británii si napríklad majitelia takto ročne priplatia 60 libier (72 eur). Štvrtina z nich si dokonca myslí, že takýmto spôsobom zabezpečia, že ich prístroje budú lepšie fungovať. Okrem laptopov a mobilných telefónov ľudia pridlho nabíjajú i zubné kefky, ručné vysávače či bezdrôtové pevné linky. "Ľudia majú zjavne zmätok v tom, čo je dobré pre elektroniku a je ohromujúce, že až 90 percent ľudí zbytočne nabíja svoje prístroje," povedala Emma Thompson z energetickej spoločnosti, ktorá robila prieskum. "Je dôležité, aby sme si dávali pozor na to, koľko peňazí a energie míňame, aj keď nemusíme," dodala. Podľa nej si ešte pred zapojením elektroniky do zásuvky treba uvedomiť, kedy ju treba odpojiť. Napríklad mobilné telefóny ľudia väčšinou nechávajú nabíjať celú noc, pritom by stačili dve hodiny.

Informácie pochádzajú z webovej stránky www.dailymail.co.uk.