Vedci vytvorili zákernú superchrípku

Holandský a americký tím vytvorili extrémne nebezpečnú verziu vtáčej chrípky, ktorá sa šíri vzduchom. Postup pravdepodobne nezverejnia.

3. jan 2012 o 16:35 Tomáš Prokopčák

WASHINGTON, BRATISLAVA. Je to extrémny vírus. Keď sa v roku 1997 objavila na jednom z hongkonských hydinových trhov vtáčia chrípka, zabila šesť ľudí z osemnástich nakazených. Odvtedy vírus H5N1 nakazil asi šesťsto ľudí.

Nie je to veľa. Problémom je, že táto extrémne smrteľná nákaza zabila viac než polovicu pacientov. Našťastie, vzduchom sa z pacienta na pacienta prakticky neprenášala. Až doteraz.

Dva vedecké tímy z Holandska a Spojených štátov vytvorili zmutovanú verziu vtáčej chrípky. Zabíja efektívne ako H5N1, no šíri sa rovnako radikálne ako bežná sezónna chrípka. Virológovia v laboratóriách stvorili superchrípku.

Bez podrobností

Fakty Superchrípka Vírus vtáčej chrípky typu A H5N1 sa objavil v roku 1997. Úmrtnosť bola takmer šesťdesiat percent. Vírus sa prakticky nešíril vzduchom. Vedci vytvorili zmutovanú verziu, ktorá to vie. Šírila sa medzi fretkami, a teda to dokáže aj u ľudí.

„Vzhľadom na význam výsledkov odporúčame, aby všeobecné závery boli publikované,“ tvrdil koncom minulého roka vo svojom vyhlásení Americký národný vedecký poradný orgán pre biobezpečnosť.

„Ale rukopisy nesmú obsahovať detaily a postupy, ktoré by umožnili experimenty zopakovať.“

Tak znie odporúčanie amerického úradu, ktorý posudzuje riziká podobného výskumu. Prvý raz v histórii výbor neodporučil publikovať kompletné, už do tlače pripravené vedecké štúdie. A zrejme prvý raz sa prestížne magazíny Nature a Science rozhodnú výboru vyhovieť.

Všetci sa boja, že výskum by mohol inšpirovať bioteroristov. Ak by sa vírus rozšíril, vznikla by neriaditeľná, extrémne smrteľná zbraň.

Predbehnúť prírodu

„Rešpektovaní virológovia si ešte pred pár rokmi mysleli, že H5N1 sa u cicavcov nemôže šíriť vzduchom,“ hovorí pre New York Times Ron Fouchier z rotterdamského Erazmovho zdravotníckeho strediska.

Jeho tím je jedným z dvoch, ktorým sa podarilo vytvoriť supervírus. „Nepresvedčili ma. Aby sme ukázali, že sa mýlia, museli sme takýto vírus vytvoriť.“

Nejde tu pritom o vedecký spor. Cieľom výskumu je ukázať, aké zmeny sú potrebné, aby sa vtáčia chrípka zmenila na efektívneho zabijaka – údajne ide o päť mutácií na dvoch génoch. A každá sa už v prírode objavila, avšak nie naraz.

Nie všetci vedci si však myslia, že bolo dobrým nápadom testovať to v laboratóriu. „Tento výskum sa nikdy nemal konať,“ odkázal americkému denníku expert na biozbrane Richard H. Ebright. „Ten vírus určite unikne, a stane sa tak počas najbližších desiatich rokov.“

Zareagovala aj WHO

Ďalším problémom je, že prvé správy o supervíruse sa objavili v septembri a viacero odborníkov už postupy videlo.

„Je jasné, že výskum, ktorý nám prináša aj takéto poznatky, musí pokračovať,“ zareagovala v piatok aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). „No je rovnako jasné, že výskum, ktorý môže stvoriť oveľa nebezpečnejšie formy vírusu, má svoje riziká.“

Oba vedecké tímy sa teraz bránia, že experimenty prebiehajú v zabezpečených laboratóriách. Tie však nepatria pod maximálne možný stupeň zabezpečenia. Podľa odborníkov by sa práve tam mal celý tento výskum presunúť.