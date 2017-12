Čína chce dobyť Mesiac

Krajina predstavila vesmírnu päťročnicu. Chce skúmať Mesiac, vyvinúť nové rakety a budovať stanicu.

30. dec 2011 o 15:59 Tomáš Prokopčák

PEKING, BRATISLAVA. Zaútočiť na Mesiac, vybudovať flotilu nových kozmických rakiet a pokračovať v príprave budúcej vesmírnej stanice. Tak vyzerajú ambiciózne čínske kozmické plány na najbližších päť rokov.

Komunistická krajina zverejnila svoju vesmírnu päťročnicu: plány, ktoré by chcela v blízkom i vzdialenejšom kozme naplniť do roku 2016. Hlavným cieľom je prirodzená družica Zeme.

Pristátie na Mesiaci

„Čína vystrelí sondy, ktoré na mesačnom povrchu hladko pristanú, budú sa po ňom pohybovať a skúmať ho,“ píše sa podľa čínskeho denníka China Daily v štátnej správe, ktorá okrem najbližších plánov hodnotí aj čínske vesmírne aktivity v roku 2011. „Čína odoberie vzorky mesačného povrchu a dopraví ich späť na Zem.“

To by malo čínsky mesačný program posunúť bližšie k pristátiu prvého taikonauta na tomto vesmírnom telese. Odhaduje sa, že krajina by to mohla zvládnuť niekedy v polovici budúceho desaťročia. Zatiaľ na to však nemá technické prostriedky.

Práve vývoj kozmických rakiet je ďalším z cieľov, ktoré chce štát dosiahnuť. Nové nosné rakety z rodiny Čchang-čeng (Dlhý pochod) by mali najskôr dopraviť na obežnú dráhu náklad. Najvýkonnejšia raketa Čchang-čeng 5 by mala zvládnuť až 25 ton.

Vesmírna stanica

Výkonné rakety sú kľúčové aj pre vybudovanie čínskej vesmírnej stanice na obežnej dráhe. Testovať technológiu už Čína začala, budúci rok by mal na provizórnu stanicu, modul Tchien-kung 1 smerovať prvý obyvateľ.

„Čína vystrelí vesmírne laboratória, lode s ľudskou posádkou a zvládne kľúčové technológie pre vesmírnu stanicu,“ tvrdí v správe tlačový úrad čínskej vlády. „To zahŕňa aj strednodobý pobyt taikonauta v kozme.“