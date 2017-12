Softvér dokáže rozoznať piesne, ktoré sa stanú hitmi

Vedci z Bristolskej univerzity vyvinuli softvér, vďaka ktorému je možné zistiť, či má pieseň potenciál na komerčný úspech. Program analyzuje 23 rozličných charakteristík danej skladby, ako napríklad jej hlasitosť či harmonickú jednoduchosť.

27. dec 2011 o 0:00 (sita)

V. BRITÁNIA:

Softvér skladby porovnáva s hitmi v prvej štyridsiatke britského singlového rebríčka za ostatných 50 rokov a tak dokáže so šesťdesiatpercentnou pravdepodobnosťou predpokladať, na akej priečke sa pieseň umiestni. "Cieľom bolo zistiť, či dokážeme vytvoriť rovnicu, ktorá odlíši hit od niečoho, čo by sa umiestnilo na chvoste hudobných rebríčkov,“ vyjadril sa Tijl De Bie, lektor umelej inteligencie na Bristolskej univerzite, ktorý viedol výskumný tím. "Rovnica sa však stále mení, pretože teraz sme brali do úvahy len dáta z minulosti,“ dodal. Bie však upozornil, že ľuďom neprezradí kvalitu piesne, len jej komerčný úspech.

Rovnicu však údajne dokážu "vyviesť z miery“ neočakávané hity, ktoré sa stali populárnymi z neznámych dôvodov. Napríklad v roku 2010 bodovala pieseň Surfin' Bird od The Trashmen najmä vďaka kampani, ktorá ľudí vyzývala, aby jej kúpou zabránili víťazovi X Factoru Mattovi Cardleovi dostať sa na čelo vianočného singlového rebríčka.

