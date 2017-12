Mobilné Vianoce vyhral Apple

V nedeľu 25. decembra si ľudia aktivovali sedem miliónov tabletov a mobilov, viac ich malo na sebe značku Apple.

28. dec 2011 o 18:46 Matúš Paculík

BRATISLAVA. Koniec roka ukázal nárast záujmu o smartfóny a tablety. Celosvetovo ich bolo deň po Vianociach aktivovaných skoro 7 miliónov kusov, čo niekoľkonásobne prevyšuje počet aktivácií v bežný deň. Ľudia si obyčajne aktivujú denne 1,5 milióna smartfónov a tabletov, z ktorých až 800-tisíc využíva systém iOS od Applu.

Aktivácie Mobily a tablety deň po Vianociach bolo aktivovaných 7 miliónov smartfónov a tabletov,

počas 24. a 25. decembra bolo aktivovaných zhruba 3,7 milióna zariadení s Androidom od Google,

priemerný počet aktivácií pred Vianocami dosiahol 1,5 milióna denne, z čoho 700­tisíc pripadalo na Android.

Štatistiky spoločnosti Flurry uvádzajú 6,8 milióna aktivovaných iOS a Android zariadení počas 25. decembra. Nespresňujú však pomer medzi jednotlivými zariadeniami.

Neoficiálne informácie uverejnil na svojom Twitteri zamestnanec Googlu Andy Rubin, podľa ktorého bolo v dňoch 24. a 25. decembra aktivovaných spolu 3,7 milióna Android zariadení. V počte akvitovaných zariadení po Vianociach tak vedie Apple.

Medzi najčastejšie aktivované značky patrili smartfóny so značkou HTC, Samsung, LG či Motorola. Pri zariadeniach so systémom iOS to bol najmä iPhone 4S, tablet iPad 2, ale aj multimediálny prehrávač iPod Touch.

Tento rok bol zaznamenaný aj historický rast záujmu o aplikácie z on-line obchodov. Počas uplynulých mesiacov si z AppStore stiahli ľudia až desať miliárd aplikácií, čo je dvojnásobná hodnota v porovnaní s celkovým počtom stiahnutí v rokoch 2008 až 2010. Podobný výsledok dosiahol aj Android Market, no za vyše tri roky jeho existencie.