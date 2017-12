Kamene zo Stonehenge prekonali stovky kilometrov

Vedci zistili, odkiaľ prišli niektoré z kameňov slávneho monumentu. Pochádzajú z miesta vzdialeného viac ako dvesto kilometrov.

28. dec 2011 o 14:26 Tomáš Prokopčák

Geológovia zistili, odkiaľ prišli niektoré z kameňov slávneho monumentu Stonehenge. Pochádzajú z miesta vzdialeného viac ako dvestopäťdesiat kilometrov.

SALISBURY, BRATISLAVA. Je to jedna z najväčších záhad dnešnej archeológie. Vieme, že tie kamene museli prekonať najmenej desiatky kilometrov. No dodnes netušíme, ako ich pred tisíckami rokov dávni obyvatelia prepravovali.

V prípade britského Stonehenge pritom mohlo ísť aj viac ako o stovky kilometrov. Geológom sa totiž podarilo zistiť, odkiaľ pochádzajú kamene z vnútorného kruhu dávnej megalitickej stavby.

Podľa magazínu National Geographic a plánovanej štúdie v odbornom časopise Archeology in Wales pochádzajú z miesta, ktoré je od Stonehenge vzdialené viac ako dvestopäťdesiat kilometrov.

257 kilometrov

Robert Ixer a Richard Bevins skúmali kamene Stonehenge dve desaťročia. Približne päťtisícročná stavba sa skladá z dvoch kruhov, vonkajší tvoria dvadsať- až tridsaťtonové bloky pieskovca, ktoré pochádzajú z lomov vzdialených do päťdesiat kilometrov.

Vnútorný kruh z menších blokov z vyvretej horniny však obsahuje kamene, ktorých pôvod bol záhadnejší. Vedci predpokladali, že tiež pochádzajú z okolia stavby, nič podobné však nenašli.

Nakoniec sa ukázalo, že kamene zrejme pochádzajú zo vzdialenejšej oblasti Craig Rhos-y-Felin na severe welského grófstva Pembrokeshire. Leží viac ako dve stovky kilometrov od pláne, kde Stonehenge napokon postavili.

Miesto, odkiaľ pochádzajú bloky z vnútorného kruhu v Stonehenge.

FOTO - National Museum of Wales

Preprava či ľadovec?

Záhadou stále zostáva, ako sa kamene dostali tak ďaleko.

„Nedá sa vysvetliť, ako tieto kamene kedysi prepravili, ak nepoznáme, odkiaľ vlastne sú," povedal pre National Geographic Ixer, ktorý pôsobí na Leicesterskej univerzite.

Geológovia teraz pripomínajú, že ďalšia práca je na archeológoch. Mali by zistiť, či sa v okolí nenachádza nejaký lom, alebo skaly aspoň nenesú stopy po ľudských nástrojoch. Ak áno, znamenalo by to, že ľudia si miesto vybrali úmyselne, a potom museli kamene nejako prepraviť až do okolia Salisbury – zrejme pomocou pltí.

Druhá hypotéza však hovorí, že kamenné bloky mohol ešte v dávnejšej minulosti odtrhnúť postupujúci ľadovec, ktorý kamene preniesol bližšie k dnešnému Stonehenge. Potom by dávni stavitelia nemuseli absolvovať stákilometrovú cestu.