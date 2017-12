Samsung chce zvýšiť predaj svojich telefónov o 15 %

Juhokórejská spoločnosť Samsung Electronics plánuje v budúcom roku zvýšiť celosvetový predaj svojich mobilných telefónov o 15 %.

27. dec 2011 o 14:28 SITA

SOUL. Vzrásť by mal najmä predaj smartfónov.

Juhokórejská spoločnosť, ktorá je druhým najväčším výrobcom mobilných telefónov na svete, plánuje v budúcom roku celkovo predať 374 mil. telefónov. Tento rok bolo cieľom spoločnosti predať 325 mil. telefónov.

Najväčším výrobcom telefónov na svete je spoločnosť Nokia, ktorá by mala v budúcom roku predať 399 mil. mobilných telefónov.

Z celkového počtu telefónov, ktoré Samsung v budúcom roku predá by malo byť až 150 mil. smartfónov. Kórejská spoločnosť v treťom kvartáli tohto roka vystriedala firmu Apple Inc na pozícii najväčšieho predajcu smartfónov na svete, pretože ju podporil dobrý predaj telefónu Samsung Galaxy S, ktorý funguje na platforme Android.

Fínskej spoločnosti Nokia sa nedarí konkurovať firmám Apple a Samsung na trhu so smartfónmi, a to aj napriek tomu, že začala spolupracovať so spoločnosťou Microsoft.

Prvý model s operačným systémom Windows od spoločnosti Nokia s názvom Lumnia 800 spotrebiteľov veľmi nezaujal. Podľa prieskumov by si ho na európskom trhu so smartfónmi kúpili len 2 % zákazníkov.