Na Štedrý deň Slováci poslali 27,5 milióna SMS

Takmer polovicu z nich zaslali zákazníci Orangeu, klienti O2 si však pripísali prvenstvo v počte odoslaných MMS správ.

25. dec 2011 o 15:38 SITA

BRATISLAVA. Takmer 27,5 milióna textových správ odoslali na Štedrý deň zákazníci troch najväčších slovenských mobilných operátorov. Takmer polovicu z nich (13,5 milióna) zaslali zákazníci Orangeu, necelého 9,5 milióna správ bolo odoslaných v sieti Telekomu a vyše 4,5 milióna správ odišlo z telefónov v sieti O2.

Orange si udržal aj primát v počte odchádzajúcich hovorov, bolo ich temer 5 miliónov. Zákazníci Telekomu vykonali takmer 4,8 milióna telefonátov a najmenej ich zrealizovali majitelia sim kariet O2 - necelého 1,9 milióna. Dohromady tak traja slovenskí mobilní operátori zaznamenali vyše 11,6 milióna odchádzajúcich hovorov.

V sieti Telekomu aj O2 posielali zákazníci SMS najčastejšie medzi 14:00 a 15:00, v Orange to bolo o hodinu neskôr. V najrušnejšom čase odišlo zo siete Orange až 1,4 milióna správ, zo siete Telekom necelý milión a zo siete O2 približne 435-tisíc. Telefonáty zákazníci vybavovali skôr, v sieti O2 aj Orange zaznamenali špičku medzi 10:00 a 11:00. Kým v sieti Orange v tomto čase zaznamenali vyše pol milióna hovorov, v sieti O2 to bolo do 180-tisíc.

Hoci v sieti O2 bolo spomedzi dominantných operátorov poslaných najmenej SMS a zrealizovaných najmenej odchádzajúcich hovorov, operátor si pripísal prvenstvo v počte odoslaných MMS správ. Klienti O2 si na Štedrý deň poslali vyše pol milióna multimediálnych správ, kým v sieti Orange ich bolo odoslaných približne 160-tisíc a v sieit Telekom 80-tisíc.

Agentúru SITA dnes informovali hovorca Orangeu Richard Fides, Martin Vidan zo Slovak Telekomu a hovorkyňa spoločnosti Telefónica Slovakia Martina Jamrichová.