Saints Row: The Third - fialoví svätci

Na akčnej hre Saints Row: The Third je nádherné to, že sa na nič nehrá. Mnohokrát použité klišé, avšak tentoraz sedí ako riť na šerbeľ.

23. dec 2011 o 15:00 Ján Kordoš

Moderná doba si žiada nové prístupy, no akoby sa zabudlo na príťažlivosť jednoduchosti. Tváriť sa totiž epicky, dospelo, komplexne - to je zaručená cesta úspechu. Potom príde Saints Row: The Third, ukáže nám prostredník a nechá nás robiť skopičiny ako pred mnohými rokmi. Je to vulgárna, násilná, jednoduchá, arkádová a predovšetkým zábavná hra. Prirovnať ju môžeme k sérii Grand Theft Auto, avšak skôr by sme siahli po treťom dobrodružstve, našľapanom arkádovou hrateľnosťou.

V Saints Row: The Third sa preháňa, nič neberie vážne a ak chcete vedieť ako vyzerá nekorektná hra vo všetkých smeroch, ktorú by všetci moralisti súdili od rána do večera, sú naši fialoví gangstri najlepším príkladom. Predstavte si akčnú hru snímanú z pohľadu tretej osoby. Kamera je umiestnená za hrdinom a podľa moderných pravidiel by sme sa mali vedieť aspoň niekam ukryť, postupovať čiastočne uvážene a jednoducho sa nikam nevrhať po hlave. Saints Row: The Third vám dovolí práve poslednú možnosť. Dokonca vám to ponúkne ako na podnose, no musíte sa vedieť v neutíchajúcej streľbe orientovať. Arkádová atmosféra lietajúcich mŕtvych tiel si nevyberá a doslova valcujete konkurenčných gangstrov, strážcov zákona a niekedy sa podarí pripliesť do cesty i civilistovi. Nikto sa na vás nebude mračiť, nebuchne vám po prstoch, nepokarhá vás, že ste zlí a skazení. Je to šialená arkáda, v ktorej si môžete dovoliť psie kusy a baviť sa na nich.

Po úvodnom rozhliadnutí sa vám do ruky padne ovládanie a vy zistíte, že naša gangsterská grupa Street Saints musí získať vplyv nad mestom Steelport. Nie je im nič cudzie, kontrakty sa podpisujú olovom a presne tak to má v arkáde byť. Nechýba ani kradnutie a vozenie sa v autách, ktoré uvidíte na ulici a padnú vám do oka. S realitou si rozhodne za volantom nepotykáte, ale aspoň sú jednotlivé vozidlá odlišné v akcelerácii, dosiahnuteľnej rýchlosti. Rodinné combi či dodávka nie je trhačom asfaltu, športiaky spozáte okamžite a smetiarske auto zas nemusí mať brzdu. Lebo vraky, ktoré tlačíte pred sebou už nejakú prinútia tú ozrutu zastaviť. Autá lietajú ako z papieru, búračky sú skôr len pre efekt a pomačkané plechy nemajú vplyv na správanie sa vozidla. Aby to nebolo málo, umožňuje hra bohatý tuning - môžete nakupovať nové komponenty a vyblázniť sa so spojlermi či farbičkami. Všetko je prispôsobené blázneniu sa v akčnom štýle, kde vás zdemolované vozidlo nebude trápiť, pretože si jednoducho vezmete nové. Opatrná jazda? Na to zabudnite, v Steelporte si rýchlosť môžete užívať.

Život je boj a ten v Saints Row je obzvlášť drsný. Pestrá paleta zbraní dáva možnosť vybrať si, navyše sa tu muníciou nešetrí, aj Horúce výstrely by bledli závisťou. Keby náhodou aj došlo k ošemetnej situácii, nemusíte hádzať po nepriateľoch len zamračené pohľady, ale si vysúkate rukávy a rozdáte si to s nimi na férovku. Dokonca si pacholka môžete vziať aj ako živý štít. Arkádová zábava, kde vás môže jedine štvať to, že strieľate po policajtoch, avšak ešte raz a znovu: treba nadhľad, tu ide predovšetkým o ľahkovážne vybúrenie sa. Svedčí o tom nielen všadeprítomný humor, ktorý je síce ľahšieho razenia, no mierny úsmev vyvolať dokáže. Výsledok? Otvorené mesto, more možností čo robiť.

Nebudeme to skrývať. Jediným problémom Saints Row: The Third je repetetívnosť. Ono je síce pekné, že vo virtuálnom svete stvárame skopičiny, no záruka trvanlivosti vyprchá príliš skoro. Dávkovanie hrania po hodinách je nutnosťou. K Saints Row: The Third sa nedá sadnúť ako k Skyrimu, baviť sa celé poobedie a na druhý deň tento postup zopakovať. Príbeh totiž nie je tradičným ťahúňom a otvorené mesto pôsobí niekedy až príliš neosobne a umelo. Nepomáha tomu umelá inteligencia všetkých okolo vás. Nedokážu rozumne ovládať vozidlo, vznikajú bizarné nehody, civilisti sú len bábky na chodníkoch. Čosi podobné sme videli pred rokmi práve v GTA III, no čas pokročil a pôsobí to bizarne i v arkádovom svete Saints Row. Nepotrebujeme reálnu simuláciu života, dokonalé dodržiavanie dopravných predpisov, no niektoré havárie, z ktorých sa stane masové a bezmyšlienkovité vrážanie, vás skôr otrávia.

Udržať hráča pri obrazovke sa snažia vývojári z Volitionu jednoducho, štýlom Assassin’s Creed. Nie, že by vami vytvorený hrdina začal loziť po budovách a bodákom masakrovať zloduchov. Ponúknu vám dostatok herného obsahu k tomu, aby ste mali čo robiť. Všetko začína už editovaním postavy, na ktorej zadok sa budete pozerať. Od fyzických proporcií prejdete k oblečeniu a práve tu sa začína bláznivé divadielko. Stvoriť môžete rôzne bizarné monštrá, kvantita je v niektorých prípadoch až zarážajúca. Odev nehrá vzhľadom na okolie žiadnu úlohu, ide len a len o váš osobný úlet. Obliekanie bábik však nie je zábava pre každého, strach mať nemusíte, herného obsahu je taktiež dosť. Ak zavrhneme príbehové misie, môžete skupovať budovy, ktoré vám pravidelne generujú herné peniaze. Na čo slúžia tie, je zrejmé, navyše si za ne vylepšujete samotnú postavičku kupovaním z bohatej ponuky schopností, zbraní, vozidiel a podobne. Takže utrácať máte za čo. Kedykoľvek vám môže zazvoniť mobil s prácičkou-bokovkou (zlikvidujte niekoľko vĺn nepriateľov, prežite určitý čas) a odmena vás neminie. Alebo vezmete niektorú zo sekundárnych úloh (spôsobte škodu mestu tankom...) a bavíte sa. Snaha vývojárov sa cení, no nepomáha to úplne.

Netvrdíme, že hranie Saints Row: The Third je nuda. To rozhodne nie, práveže je to neuveriteľný úlet. No veľmi rýchlo bublina pohltenia spľasne a vy sa ocitnete na tvrdej zemi. Subjektívne hodnotenie berte ako upozornenie, že samotná arkádová hrateľnosť sa v podstate od začiatku príliš nemení. Príliš vás nenadchne ani technické spracovanie. Grafika ustrnula na mierne nadpriemernej úrovni, avšak detaily a efekty nahrádza pestrosťou prostredia. Na druhú stranu by realistickejšie spracovanie hre skôr uškodilo. Mierne komixový vzhľad len dodáva paródii takmer na všetko ten správny šmrnc. Nechýba ani meniaca sa denná doba alebo počasie, no vplyv na jazdu vozidiel to samozrejme nemá žiadny. Fyzikálny engine je skôr uletený, ale vôbec to nevadí, odlišuje od ostatnej konkurencie, ktorá sa snaží tváriť dospelo. Zvukovo hra neurazí, všetko je správne podchytené. Pozitívne prekvapil soundtrack. Jednotlivé skladby môžete počúvať v rádiách a verte, že I Need A Hero či Epic má svoje kúzlo, nehovoriac o propagovanom Power.

Saints Row: The Third nie je žiadnou oslavou originality. Je to len arkáda, na aké sa dnes pomaly zabúda. Pripomenuli sme si staré chvíle a skutočne sa bavili - pretože len a len o tom Saints Row je. Šialená zábava, ktorá si nedáva servítky pred ústa. Haniť ju za to alebo vynášať do nebies nebudeme. Poctivá práca od Volitionu robí z hry dielko na úrovni, ktoré si hanbu nerobí. Závažné chyby hra neobsahuje, dopláca len na to, že arkádové bláznenie sa nemá dlhú trvanlivosť. Bonusom je nekorektná zábava v multiplayeri.