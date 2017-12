Facebook, sex a ajťáci. Desať najlepších stĺpčekov Tomáša Uleja

IT stĺpčeky Tomáša Uleja patrili k tomu najlepšiemu, čo ste mohli na sme.sk minulý rok čítať. Autorovi sme za to poďakovali tým, že sme mu nechali vybrať desať, ktoré stoja za zopakovanie.

25. dec 2011 o 19:45 Tomáš Ulej

Je veľmi málo vecí, v ktorých môže byť tvorenie webových stránok poučné aj pre bežný život, ale táto jedna je zásadná: čokoľvek chcete v živote zmeniť, robte to po malých krôčkoch, inák zle pochodíte.

Desiate miesto pre stĺpček o teórii Steva Kruga: "vždy rob najmenej ako sa dá".

V škôlke sme sa pretekali v cikaní do diaľky, na základnej sme zbierali nálepky Kukuruku a Resanky. A čo teraz? Teraz sme dostali iPhony, Androidy a ďalšie technológie, vďaka ktorým môže byť každý v niečom lepší ako ostatní.

Viac o tom, ako byť šťastný aj v 21. storočí v septembrovom stĺpčeku Tomáša Uleja.

Prečo sa niektoré zariadenia ovládajú ľahko a s inými si nedokážeme poradiť? Vedec Donald Norman získal dva doktoráty z MIT a aj tak má celý život problém zapnúť mikrovlnku a otvárať niektoré dvere. A tak stvoril knihu o vnútornej psychológii vecí, ktorá zmenila svet návrhárov, dizajnérov a konštruktérov.

Ulej vysvetľuje prečo sa nemusíte hanbiť, ak neviete číslovať stránky vo Worde.

Všetci novinári píšu recenzie v čase, keď sa práve nejaký produkt dostáva na trh. Nie je to priskoro? Predstavte si, že by ste si mali vybrať manželku iba po týždni randenia.

Siedme miesto patrí Ulejovej najoneskorenejšej recenzii tabletu iPad v histórii slovenskej žurnalistiky.

Vytvorili sme im internetové žiacke knižky, zablokovali prístup na stránky so šteklivým obsahom a zobrali všetky možnosti, ako by nás mohli podvádzať. Čo len z tých našich detí vyrastie? Niekto by si ich mal konečne zastať.

Ulej ponúka návod na to, ako deti môžu opäť zažiť šťastné detstvo podobné tomu nášmu.

Ako si ľudia predstavujú dobrú webovú stránku? Preplnenú informáciami, vyčačkanú, plnú točiacich sa obrázkov. Ak by ste ju však vytvorili, nikto by na ňu nechodil. Internet nás naučil, že prieskumy verejnej mienky nám v drvivej väčšine prípadov nepomôžu.

Čo teda robiť, ak chcete naozaj vedieť, po čom ľudia túžia? Pozorujte ich a nič sa ich nepýtajte.

Myslíte si o sebe, že ste boli vždy rovnako dôvtipní a inteligentní ako dnes? Tak sa pohrabte vo svojich starých mailoch a zistíte, že sa mýlite.

Zemiaková medaila pre stĺpček o tom, ako môžu Gmail a Facebook dokonale zničiť našu sebadôveru.

Ulej si kúpil prvú váhu na svete, ktorá je pripojená na internet. Majú veci právo na surfovanie po internete podobne ako to robíme my? A aký bude svet, ak bude vaša zubná kefka posielať statusy na Facebook?

Čítajte v januárovom stĺpčeku.

Plní sa vám Facebook samými "Páči sa mi to", usmiatymi tvárami a radostnými statusmi? Internet nás robí šťastnejšími, tvrdia výskumy, ale šéf prvej internetovej psychiatrickej kliniky má iný názor. Ako zvládnuť toľko šťastia a nestať sa jeho pacientom?

Začnite tým, že si prečítate tento stĺpček.

A je to tu - prvé miesto pre Ulejov stĺček o ajťákoch a ženách. V čom sú iní a prečo sú oveľa zaujímavejší než Brad Pitt, Johny Depp a milióny krásnych mužov, ktorí nevedia čo je to Linux? Ak ste žena, prečítajte si tento stĺpček: je to vaša posledná šanca získať muža, s ktorým bude život raj na zemi.

