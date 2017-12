Objavili planéty veľké ako Zem

Vesmírna družica prvý raz objavila planéty, ktoré sú veľké asi ako naša Zem. Je však na nich príliš teplo.

21. dec 2011 o 16:40 Tomáš Prokopčák

HOUSTON, BRATISLAVA. Neprežili by ste tam. No ak by ste sa raz vybrali hľadať druhú planétu podobnú tej našej, pokojne by ste mohli začať práve tam.

Akurát by ste sa museli pripraviť na stovky stupňov Celzia, extrémnu blízkosť k slnku a rok, ktorý bude trvať iba dvadsať dní.

Aj napriek tomu je však Kepler-20f planétou, ktorá zo všetkých dosiaľ objavených najviac pripomína našu Zem. Spolu so svojou dvojičkou Kepler-20e sú totiž jedinými dvomi dosiaľ objavenými svetmi, ktoré sa svojou veľkosťou dajú porovnať s našou planétou.

Jedna z dvoch nových exoplanét je podľa štúdie v magazíne Nature dokonca menšia.

Čudné poradie

Fakty Systém Kepler-20 Kepler-20a: hviezda rovnaká ako Slnko, vzdialená 950 svetelných rokov v Lýre. Kepler-20b,c,d: ako Neptún. Kepler-20e: veľká ako Venuša, hviezdu obehne za 6 dní, teplota 1040 Kelvinov. Kepler-20f: veľká ako Zem, hviezdu obehne za 20 dní, teplota 705 Kelvinov.

Kepler-20 je zvláštna planetárna sústava. Popiera väčšinu z toho, čo sme si dosiaľ vďaka slnečnej sústave o hviezdach a ich planétach mysleli.

Merkúr, Venuša či Mars nás napríklad učili, že kamenné planéty by sa mali objavovať bližšie k svojmu slnku a veľké, plynové obry zase krúžiť ďalej. To neplatí.

V sústave Kepler-20 sú totiž planéty roztrúsené akoby na preskáčku: obrovská, menšia, obrovská, menšia, obrovská.

Tie väčšie pripomínajú svojou veľkosťou Neptún, menšie sú porovnateľné so Zemou a Venušou. Akurát Kepler-20f a Kepler-20e krúžia príliš blízko svojho slnka a je na nich extrémne teplo.

„Hlavnou úlohou misie Kepler je nájsť planéty veľké ako Zem, ktoré ležia v obývateľnej zóne,“ tvrdí vo vyhlásení NASA astronóm Francois Fressin. „Tento objav po prvý raz demonštruje, že planéty veľké ako Zem jestvujú aj pri iných hviezdach, a my sme schopní objaviť ich.“

Kepler-20e.

Už sme blízko

Americké vesmírne observatórium Kepler - po ktorom hviezdne systémy dostávajú názvy - to robí relatívne zložito. Sleduje zhruba 150-tisíc hviezd a všíma si drobné, zdanlivé výkyvy v ich žiarení.

Tie spôsobuje prechod planéty popred slnko, čo si všimne citlivý prístroj na palube družice. Jeho zistenia však ešte musia potvrdiť ďalekohľady na zemi a počítačové simulácie.

„Je to začiatok novej éry,“ hovorí pre Scientific American Fressin. „V kozmickej hre na skrývačku je nájdenie správne veľkej planéty so správnou teplotou len otázkou času,“ dodáva aj astronómka Natalie Batalha.

Priblížili sme sa k tomu už začiatkom decembra, keď Kepler objavil inú exoplanétu. Kepler-22b je pravdepodobne príliš veľký, aby mal kamenný povrch.

Nachádza sa však od svojej hviezdy správne ďaleko, takže na planéte by teoreticky mohla tiecť voda. A v prípadnom rozsiahlom oceáne by mohol existovať život.