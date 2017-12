LEGO Harry Potter: Years 5-7 - kockatý kúzelník

Arkádová, roztomilá, pútavá, lákavá, zábavná, kooperatívna, osvedčená. Presne takú hrateľnosť vám LEGO: Harry Potter: Years 5-7 ponúkne a netreba to ani rozmazávať.

21. dec 2011 o 13:00 Ján Kordoš

Ďalšia arkáda zo sveta LEGO hier. Môžete si povzdychnúť, avšak rovnako sa i zaradovať, pretože vývojári z TT Games rovia svoju prácu poctivo. Znamená to, že ak ste už prišli do styku s predošlým dobrodružstvom Harryho Pottera či nebodaj Indiana Jonesa, Batmana, Star Wars (a možno sú aj ďalšie, no kto si to má pamätať), viete ako bude vyzerať a aj ako sa bude LEGO Harry Potter: Years 5-7 v podstate hrať.

Na prvý pohľad to vyzerá na neskutočne infantilnú zábavu. Nenechajte sa však zmiasť detinskosťou či nebodaj všadeprítomnými kockami známej stavebnice. S vybranou postavou beháte po úrovniach, skáčete, kúzlite, no na rozdiel od starých plošinoviek je arkádová hrateľnosť zabalená do kvázi 3D prostredia. Dôraz je kladený na kooperáciu postáv, pretože každá vie niečo navyše, čo iná nedokáže. Pri prvom hraní sa tak nedostanete do všetkých zákutí, nepreskúmate každú miestnosť - znovuhrateľnosť je zaručená práve pre vašu potrebu naškrečkovať si všetky bonusové predmety. Funguje to celé na výbornú už roky, nezmenilo sa skutočne nič. Lákavo vymodelované prostredie (a nielen vzhľadom na mladšie publikum) je doplnené o objekty z LEGO kociek. Tie sú zničiteľné, padajú vám z nich peniaze, za ktoré si nakupujete rôzne veci. A je to náramná zábava, len sa treba nechať uniesť. Netvárte sa tak kyslo, je to pravda!

Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Vtipný nádych animovaných scén z troch posledných Potterovych dobrodružstiev majú zmysel len v prípade, že poznáte predlohu. Najlepšie knižnú. Potom sa poľahky ponoríte do úsmevného rozprávania plného gagov, ktoré parodujú postupne pochmúrnejšiu sériu o mladom kúzelníkovi. V hre nenájdete staticky poskladané úrovne za sebou: znovu funguje princíp centrálneho miesta (zámok), odkiaľ sa vyberáte na jednotlivé misie. Nenechajte sa zmiasť nenáročnosťou. Celkovo dostanete štyri kapitoly (posledný diel je rovnako ako filmový rozdelený na dve časti), pričom každá obsahuje 6 úrovní. Tie vám osve mnoho času nezaberú, môžete nimi preletieť, avšak práve snorenie, skúšanie a spomínané hrabanie všetkého možného, rozbíjanie predmetov - presne to si vás získa neuveriteľne rýchlo a zistíte, že toto nebude žiadne Call of Duty na pár hodín.

LEGO Harry Potter: Years 5-7 je ideálnym darčekom pre mladších hráčov spoločne s predchodcom. Keďže sa v hre nerozpráva a postavičky komunikujú roztomilým žvatlaním, nepotrebujete im nič prekladať. Jednoduché herné princípy sú pochopiteľné okamžite, vyžadujú však sústredenie a elementárne premýšľanie. Hrateľnosť vtiahne i vás a môžete sa tváriť akokoľvek drsne. Táto séria to jednoducho má v sebe. Kooperatívny režim je prístupný kedykoľvek a do hrania sa teda môžete zapojiť v ktoromkoľvek momente. Škoda, že znovu len lokálne. Taktiež nás mrzelo, že mnoho miest z hry poznáme už z predošlého dielu. Občas pohnevalo ovládanie, odporúčame gamepad, pretože hranie na klávesnici nie je až tak prirodzené a ignoruje myš. Kamera je v každej miestnosti / lokácii umiestnená na statickom mieste, maximálne sa pohybuje po vopred danej trase podľa vášho pohybu. Trochu náročnejšie nám prišlo mierenie, ale tak to máme od prvého dielu celej série.

Stačí si pozrieť jedno video, hodiť okom po obrázkoch a presne viete, do čoho idete. Menšia úroveň inovácií je vykúpená tým, že toto tu nám proste funguje. Nový Potter nie je žiadnym hardcore projektom, pri ktorom by striekala krv, väčšinu času počujete iba rozbíjanie kociek (hudba je však filmovo podarená), nepriatelia sú slabučkí, no svoju úlohu si hra pohodlne plní: ponúka nenáročnú zábavu. Teraz nám ostáva už len čakať na ďalšiu kockatú sériu. Taký Pán prsteňov by nebol zlou voľbou.

RECENZIA PREDOŠLÉHO DIELU LEGO HARRY POTTER: YEARS 1-4

VŠETKY DIELY ZO SÉRIE LEGO HIER