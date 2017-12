Rozšírený balík nezávislých hier, za ktoré zaplatíte vami určenú sumu (Humble Indie Bundle #4)

12 skutočne skvelých, zábavných hier stojí za hriech. Tí, ktorí si už balík objednali, si samozrejme môžu dodatočne stiahnuť "nových" 5 hier.

21. dec 2011 o 10:20 Ján Kordoš

Podľa nás je skvelým bonusom ocenenie tých, ktorí zaplatia viac než je priemer vyzbieranej sumy: dostanú dve hry zdarma. Respektíve dostali. Minulý čas sme nepoužili náhodou. Aby ste nad Humble Indie Bundle #4 začali seriózne premýšľať všetci, pridali do zoznamu extra hier (ak zaplatíte viac, než je momentálne priemerná suma 5,16 dolárov) päticu z predošlého balíku Humble Indie Bundle #3: VVVVVV, Crayon Physics Deluxe, Cogs, And Yet It Moves a Hammerfight. Teraz už skutočne nie je nad čím rozmýšľať.

Takto si predstavujeme efektívne podporovanie nezávislých vývojárov. Všetky tituly nemajú žiadni DRM alebo protipirátsku ochranu a ku každej dostanete zdarma i soundtrack.

video //www.youtube.com/embed/-i88FGZIUDM

Upútavka na pôvodný balík Humble Indie Bundle #4 so siedmimi hrami

video //www.youtube.com/embed/E4c6PWtE9mI

Predošlý balík nezávislých hier Humble Indie Bundle #3, ktoré získate zdarma, ak zaplatíte viac, než je momentálne priemerná vyzbieraná suma

