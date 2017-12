E-­shop vrátil peniaze prvým zákazníkom

Konateľ biga.sk na otázky nereaguje. Nevysvetlil, prečo mnohí zákazníci ostali bez tovaru aj bez peňazí.

20. dec 2011 o 20:00 Veronika Prušová

BRATISLAVA. Internetový obchod biga.sk navonok nekomunikuje, ale niektorým zákazníkom už vrátil peniaze.

„Asi vás prekvapím, mňa tiež prekvapilo, dnes mi prišli peniaze,“ napísal jeden z nespokojných zákazníkov. Ďalší mu protirečí. Na peniaze za nedodaný tovar stále čaká. Ozvali sa mu aj noví podvedení. Prišli o 110 eur.

Obchod prevádzkovala firma 2 commerce s konateľom Dušanom Schiffelom. Spoločnosť má podľa dostupných informácií dlh na sociálnom a zdravotnom poistení deväťtisíc eur. Schiffel mobil nedvíha, na maily či odkazy na sociálnej sieti nereaguje.

Reklamu si robí naďalej

Ešte v nedeľu propagoval cez Facebook produkty ďalších e­shopov Hifisound, Sportdoor či salomonshop. Všetky majú zhodné čísla účtu, na ktoré im zákazníci posielajú peniaze.

Prevádzkuje ich spoločnosť EU trading, ktorej konateľkou je Katarína Schiffelová.

Portálu salomonshop.sk sa týka ďalšia sťažnosť od zákazníka z Ostravy. Tovar objednal 9. novembra. Nebol v sklade. Pred týždňom dostal mail, že peniaze mu vrátia. Na účte mu však nepribudli.

Polícia zatiaľ žiadne trestné oznámenie na biga.sk nedostala, potvrdil bratislavský policajný hovorca František Peczár. Zákazníci dúfajú, že sa peňazí dočkajú. Podnety dali len na obchodnú inšpekciu.

Jozef Dvorský, výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektronický obchod (SAEC), si nemyslí, že by negatívna predvianočná skúsenosť s biga.sk odradila ďalších zákazníkov od nákupov cez e-shopy.

„Ľudia, ktorí nemajú čas chodiť po obchodoch, budú e-shopy využívať naďalej. Len budú opatrnejší,“ hovorí. Dvorský upozorňuje, že rovnako ako kamenné obchody, ani e-shopy nemožno „hádzať do jedného vreca“. Treba rozlišovať medzi dobrými a zlými predajcami.

Pri nových obchodoch by si napríklad mali zákazníci najskôr overiť, či telefónne číslo uvedené v kontaktoch je funkčné. V opačnom prípade by to malo vyvolať u zákazníka pochybnosti o obchode.

Mnohým zákazníkom biga.sk mohol tento jednoduchý krok ušetriť peniaze. Najmä tým, ktorí cez obchod nakupovali v posledných dňoch.

Zďaleka nebol najväčší

E-shopu biga.sk mnohí dôverovali. Robil si reklamu, že je najväčším internetovým obchodom u nás, ale podľa Dvorského ani zďaleka takým nebol.

Na Slovensku je 2200 až 2500 e-shopov. Za väčšinou sú jednotlivci, ktorým s predajom pomáha celá rodina. Len zopár vrátane biga.sk prevádzkujú firmy.

Dvorský nechcel špekulovať o tom, či biga.sk podviedla zákazníkov. „Či išlo o podvod, to vie presne len majiteľ,“ hovorí.

Biga.sk mala pred rokom certifikát asociácie „Bezpečný nákup“. Tento rok nepožiadala o jeho predĺženie.